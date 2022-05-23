醫學會情斷滙控！　轉投其他高息股及人幣定存　蔡堅亦斬纜

陷於中西交惡而兩面不討好的滙豐控股（0005），近日被主要股東平保（2318）要求分拆亞洲業務，市場意見不一。唯屋漏偏逢夜雨，該股長情股東、持股逾30年的香港醫學會稱，鑑於滙控近年派息不穩，早於去年已逐步沽清曾持有的約20萬股滙控，一改以往將所有雞蛋投放於同一籃子的策略，轉投其他數隻高息港股，以及人民幣定存。而前會長蔡堅也已將個人手持的滙控股份賣清。



前會長蔡堅稱，已將個人手持的滙控股份賣清。（資料圖片）

倘恢復穩定派息 不排除「翻兜」

醫學會去年清倉滙控，消息今早由本地傳媒報道後曝光。該會義務司庫楊協和在接受《香港01》訪問時表示，對滙控表現失望，稱看不到清晰前景，醫學會「長情」於其股價及派息穩定，但理解其近年經營面對不同挑戰，若果其未來能夠恢復穩定派息政策，會考慮再度入市持有。

目前醫學會已將沽出滙控所得的資金，投資於數隻高息股及人民幣定存，合共的利息收入與滙控正常派息時相若，令醫學會得以繼續運作暢順。

醫學會投資滙控逾30年，早年在滙控派息政策正常時一年收息可高達80萬元，用以支持會員活動，會員甚至可免交會費，楊協和稱：「若果沒有了正常派息收入，需要尋求其他方式集資，例如收取會費，而這不會醫學會的本意」。

滙控過去一段時間，每年每股可派0.51美元股息，折合每股近4元，新冠疫情爆發後更試過不派息，惟近年即使恢復派息後也大幅縮水，去年度股息折合僅1.95港元，現價約48元水平，股息率約4厘。

滙豐控股（0005），近日被主要股東平保（2318）要求分拆亞洲業務。（資料圖片）

轉投數隻收息股 稱現市況仍不明朗

醫學會去年分批賣出滙控，大約在40元至50元水平，雖然低於早年買入價，但加上派息收入，賬面沒有損失。前會長蔡堅表示，醫學會沽清滙控是成員一致決定，而個人本身也有投資並長線持有過滙控，不過也已經在一兩年前沽清，與醫學會沽出時間相若，約在50元水平，整體沒有賬面損失。

假如以20萬股、沽出價50元計，醫學會清倉滙控料可套現約1,000萬元。楊協和指出，現時投資策略為分散投資，選擇人民幣定存，除了由於較一般港元定存高息外，也看好本身升值潛力，若能度過疫情一關，更能看高一線，故目前僅作中短線定存。新投資的數隻收息股為香港上市股份，近期市況波動，這些股份股價仍能大致保持。

楊協和表示，市場上仍有眾多不明朗因素需要等待消化，外圍包括俄烏軍事及中美貿易衝突，本港經歷第五波疫情後消費有所恢復，但第六波疫情陰霾仍存，醫學會中短線投資戰略不會有太大改變，未來市況穩定，才會再度考慮是否提升股票投資佔比。

其實早在約兩年前滙控公佈取消派息時，醫學會已經開始擔憂停派息會影響醫學會的活動安排，「預告」考慮是否沽售，轉為投資有利息收入的股票。蔡堅當年在接受《香港01》訪問時曾直言，對取消派息有心理準備，「但係都覺得失望、失落」，故此已賣掉大部分的個人持貨。