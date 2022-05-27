阿里績後飆升一年來首次！　基金經理︰僅沽空平倉　非轉軚看好

阿里巴巴（9988）宣布業績後股價罕見急彈，港股收市價重上90港元，急升12%，裂口收復10天及20天移動平均線。

翻查阿里巴巴業績後股價往績，過去一年，阿里連續四次公布業績後，股價皆是靠穩甚至急跌。今次業績後股價明顯抽升，美股及港股升幅皆超過10%，可謂是一年來首次。是否預示阿里捱過一整年跌勢後，在現時內地領導人多次暗示科網平台監管政策接近尾聲之時，股價將有望逃離跌勢？

投資界人士認為，股價抽升並非代表市場對阿里前景改觀，僅是因早前市場對阿里的沽空水平高，今次趁業績未有令市場失望，而急於平淡倉。

石壁投資（Alphalex Capital Management）投資總監區偉志表示，阿里巴巴今日股價急升，全因沽空平倉，基本面續不明朗。（訪者提供）

石壁投資區偉志：股價挾高全因沽空平倉

石壁投資（Alphalex Capital Management）投資總監區偉志接受訪問時指出，阿里巴巴今日股價走勢，是受美國投資者主導。早前美股市場上很多對沖基金熱衷於「Call 拼多多/京東，Short 阿里巴巴」的交易（即看好拼多多/京東；沽空阿里），即是對阿里巴巴的沽空盤相當多。

今次阿里業績沒有市場預測一樣差，因此令到沽空拆倉盤湧現，短期的反應是拉高阿里美股股價，亦帶動阿里港股跟隨向上。不過，就基本面分析，區偉志認為阿里業績不明朗因素仍然居多，未有轉軚看好。

對於阿里業績，表現勝預測，焦點集中三方面︰第一、是主營電商業務方面，並非如市場預期中表現疲弱；第二、內地年度活躍消費者增長比集團目標更佳，用戶超過 10 億的歷史性里程碑；第三、雲業務成立十三年來，首次扭虧為盈，憧憬踏入收成期。不過展望新一年，分析師對上述業務卻未言樂觀，特別是雲業務方面，擔心不論是內地政府機構，或是海外業務上都會錄客戶流失。

阿里巴巴上季內地電商收入達到1403億，按年升幅8%，艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，作為內地龍頭電商，收入僅錄單位數增長屬不合格。（資料圖片）

內地電商業務是阿里的主營業務，收入貢獻超過50%。上季內地電商收入達到1,403億元人民幣，按年升幅8%，與國際電商收入升幅（7%）大致相若。從用戶數據看，內地消費者的業務年度活躍消費者，達到超過 10 億，按年淨增長約 1.13 億，略為超過集團 2022 財年的目標。

艾德證券陳政深：收入增長僅單位數 非龍頭電商應有水平

不過，艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，增長動力只屬「麻麻地」，作為內地龍頭電商，收入僅錄單位數增長屬不合格。今日有大行認為阿里業績勝預期，只是因早前的預測太差。展望未來，在內地維持「動態清零」防疫政策下，未見到消費有望復甦，對電商增長不抱期望。

對於本季阿里電商收入展望，摩通引述集團管理層表示，公司核心網購平台天貓/淘寶4月份商品交易總額（GMV）按年下滑11%-13%（lowteens），略高於市場預期。

摩通引述阿里管理層表示，公司核心網購平台天貓/淘寶4月份商品交易總額（GMV）按年下滑11%-13%（資料圖片）

電商今季料弱 交銀料收入僅增1%

交銀更直接預期，本季阿里中國市場GMV下降10%，至於零售商業客戶管理（CMR）降幅相若，按年降11%。，因CMR和內地當地服務受疫情影響增速下調，交銀預計季度總收入2,086億元人民幣，按年增長收窄至1%，增長率遠低於上季的9%。

雲業務（包含阿里雲和釘釘）今次首次年度由虧轉盈，亦是業績亮點。阿里巴巴董事會主席張勇提到，儘管國內互聯網行業，因整個行業的流量和用戶時長見頂，造成行業的雲服務增速下降，但強調雲計算大數據服務是每個企業、每個行業完成數碼化轉型都需要的基礎服務，相信仍有巨大發展潛力。

阿里雲業務十三年來首次錄盈利，不過專家皆異口同聲認為，業務高增長不再，憂日後要面對客戶流失。（Getty）

雲業務十三年首錄盈利 惟客戶流失成憂慮

專家皆異口同聲認為，雲業務屬高增長行業，參考調查機構Canalys公布報告指，中國內地雲基礎設施市場增長勢頭強勁，雲基礎設施市場規模在2021年達274億美元，按年增長45%。不過，現時阿里雲表現，卻已經走入低增長。阿里雲業務收入全年增長為23%；第四季增長為12%。

在內地市場上，區偉志指出，內地雲業務供應商競爭愈來愈多，政府部門會轉移至其他國有企業，例如中移動的雲業務。在海外市場上，在網絡安全考慮上，國際企業轉用其他雲業務商是趨勢。

百元關成阻力 建議先食糊

買賣部署上，陳政深認為，股價在100港元阻力大，全因對基本面展望未有好轉，加上技術走勢上，股價今日亦未能突破50天線（約95港元）水平，建議有貨者可先行食糊。