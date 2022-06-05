UST暴瀉累「幣圈」地震　專家反指有正面作用　惟非「撈底」時機

屬「演算法穩定幣」的「TerraUSD ／UST」，及其同系加密貨幣Luna早前跌至接近0美元水平，暴跌逾九成九。該幣創辦人Do Kwon近日即使提出「Luna 2.0」，幣價仍大幅波動，可見市場未對其回復信心。



有業內人士直言，穩定幣有避險作用，今次UST被推入死亡螺旋，可靠性備受質疑，惟相信經歷風浪後，反而起到汰弱留強作用，令市場健康發展，「唔會再有之前牛市，就算推咩垃圾出嚟都爆升嘅情況。」



Terra區塊鏈平台是韓國人Do Kwon於2018年建立。（twitter圖片）

Terra區塊鏈平台是韓國人Do Kwon於2018年建立，去年底漸露頭角，幣價開始上漲，一度接近120美元，市值逾400億美元，是第三大穩定幣，曾於所有加密貨幣中排第五。

UST是Terra所發行的「算法穩定幣」，與其姊妹幣Luna透過增發或燒毁Luna，以維持UST兌美元1：1的價格，惟「聯繫匯率」早前失效，UST被推入「死亡螺旋」，400億美元市值短短幾天內蒸發殆盡。

其實穩定幣一向予人「穩陣」感覺，其是加密貨幣的一種，藉與其他資產綁定以維持價格穩定，主要分三類。第一是「法幣穩定幣」，如泰達幣（USDT）以及USDC，通過等額的美元儲備發行；其次是與其他加密資產掛鉤或抵押的穩定幣；以及今次出事的「演算法穩定幣」，通過「銷毀鑄造」演算法去維持價格水平，並無實物資產抵押。

區偉志指，幣市調整，反而起到汰弱留強的作用。（受訪者提供）

是騙局？還是被狙擊？

有投資者質疑UST是一場騙局，DeFi平台Anchor Protocol以20%高利率收益作為賣點，吸引人質押UST後再借出去，惟供過於求，需要不停靠新投資者存入資金應付「派息」，被批評是「龐氏騙局」；亦有人估計是狙擊手看準漏洞，大舉拋售引發市場恐慌，造成今次「幣圈」大地震。

及後區塊鏈分析平台Nansen報告認為，UST崩盤並不是受到攻擊，而是個別擁有大量UST的人士，認為繼續保留UST風險太大決定沽出，最終導致「脫鈎」。

姑勿論事件真相如何，事件確實影響市場信心，香港數碼資產學會共同創辦人、石壁投資（香港）投資總監區偉志接受《香港01》訪問時明言，對市場來說，穩定幣予人避險作用，惟今次UST被推入死亡螺旋，證明沒有發揮作用，可靠性備受質疑。

專家認為，加密貨幣價格大跌，情況如近日的科技股表現一樣．（資料圖片）

不過他提到，事件發生後暫未見加密貨幣於應用層面上受到阻礙，反而投資層面上，卻受不少負面因素拖累。

的確，近日因美國聯儲局加息、俄鳥戰事持續等，市場擔心全球經濟或步入高通脹、低增長的「滯脹」時代，資本市場大跌，如道指曾連跌8個星期，為1923年以來首次。再加上UST爆煲事件，令整個加密貨幣市場跳水，比特幣（Bitcoin）由逾6.9萬美元高位，一度大幅腰斬至2.8萬美元水平，最近才回升至約3萬美元水平。

據CoinMarketCap統計，整個加密貨幣市場市值由去年11月最高的近2.9萬億美元，跌至近日的約1.2萬億美元。

區偉志：市場重新評估估值

區偉志形容，加密貨幣市場大跌，情況如近日的科技股表現一樣，「好似美股入面有啲唔賺錢嘅互聯網公司，以前好高估值，就係市場相信佢哋個生態圈，同埋未來增長會好強勁，但依家要重新評估，唔願意比咁高（估值）。」

塞翁失馬，焉知非福，區偉志指，幣價大跌，反而起到汰弱留強的作用，估計部分概念好、生態圈規模足夠的，幣價有望回復到較穩定的水平，惟未來一、兩年，價格仍難以重回早前高位，「相信會有一個健康發展，唔會再有之前牛市，就算推咩垃圾出嚟都爆升嘅情況。」

區偉志指，幣價大跌，反而起到汰弱留強的作用，惟瘋狂牛市難再出現。﹙資料圖片﹚

現時非「撈底」好時機

至於投資者應該如何挑選加密貨幣作投資？他直言，一度被指為「以太坊殺手」的Solana，今年內亦曾數次出現停機情況，報道更指有用戶因而「被爆倉」，因此他相信，市場仍要時間觀察，目前市況而言，亦非「撈底」好時機。

區偉志重申，加密貨幣始終屬高風險投資，投資者要小心管理倉位，不要有「FOMO」（錯失恐懼症、Fear of missing out），控制好自己情緒，「市場有好多嘢都預測唔到，亦因為缺乏監控，有時會有啲人為操作，或假消息的出現。」

若決心入市，他建議年輕投資者可進取一點，「（最壞情況）輸晒都有機會好快搵返」，但有家庭負擔的，可考慮將佔比控制約5%。

李兆波空言，加密貨幣只是投機，建設投資者要自律，「賺少少好走啦」。（資料圖片）

李兆波：屬投機而非投資

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦表示，現時全球金融市場又較動蕩，不排除莊家急著獲利套現，再加上監管政策趨嚴，令到加密貨幣應聲下挫。

他認為，加密貨幣屬投機而非投資，隨著全球出台監管加密貨幣的措施，一旦加密貨幣與犯罪事件扯上關係，整個幣市恐受牽連。他又指，儘管香港尚未對加密貨幣採取嚴格的監管，倘若出現洗黑錢的情況，觸犯國安法等法例，亦是足以制裁相關犯罪行為，因此認為投資者要自律，「賺少少好走啦！」