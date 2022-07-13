蟲草大王購易還財務　神秘人場內跟機︰佢個名都夠我落注兩三球！

細價股市場寂靜多時，炒風欠奉，稍為有「賣點」的交易，已成為熱話。近日最「有noise」的易手活動，要數時事評論員蕭若元把易還財務（8079），以「低價」賣盤予「蟲草大王」陳恩德。本月初陳恩德完成易還財務全面收購要約，持股升至逾五成，正式成為大股東。



原以為易還財務易手塵埃落定，惟近日有一名神秘人在市場上大手掃貨，一躍成為第二大股東，刺激該股五日內大升一倍，引起「狙擊」驚魂！這名神秘人叫陳洪楷，並不活躍股壇。《香港01》就入股一事訪問陳氏，他借機釋出善意，稱是欣賞「蟲草大王」做生意模式及 「御藥堂」點石成金的往績，「淨係陳恩德個名都夠我落注兩三百萬！」



今年5月，易還財務（8079）遭原股東蕭若元折讓兩成賣盤予「蟲草大王」陳恩德。（影片截圖）

今年5月，易還財務（8079）原股東蕭若元「賣盤」予仍志集團主席、「蟲草大王」陳恩德，配售價0.08元較停牌前0.1元折讓兩成，完成出售後，蕭若元只持有0 .67%，共套現658萬元。其後陳恩德按上市規則提出全面收購要約，並有效按獲易還財務16%要約股份，連同早前收購的34.24%股權，陳恩德目前已持有易還財務合共約50.24%股份。

隨著陳恩德對易還財務達成無條件要約，本以為已「冇戲唱」，豈料此股近日再有異動，股價於5日交易日，由0.16元累升一倍至0.32元。

升幅如此澎湃，難道半路殺出程咬金，一場股權爭霸戰正在上演？果然，據港交所披露易顯示，一名叫陳洪楷的神秘人士於7月8日「一炮過」掃入1,222萬股易還財務，持股比例為5.08%的須申報水平，雖然每股均價0.225元，涉資僅約275萬元，但已較「蟲草大王」「成本價」高1.81倍。

易還財務第二大股東陳洪楷信奉「價值投資」，現在真金白銀支持陳恩德。（受訪者提供）

入股為「支持」蟲草大王

在新舊主交替初期，如此積極買入一個創仔，令人嘖嘖稱奇。翻查資料，陳洪楷現年42歲，是一名註冊物理治療師，也是利駿集團（8360）執行董事，平素並不活躍股壇。他向記者承認買入易還財務5%股份，原因並非如外界猜測的「爭公司」，反而是「支持」最新大股東的行動，形容易還財務是「蟲草大王概念股」。「我睇新聞見到蟲草大王陳恩德入股，以前佢嘅御藥堂由創仔到主板再上到市值50億！證明佢做生意掂之餘財技又得！」

本身是物理治療師的陳洪楷，近年才「兼職」炒股，他透露以前創業開辦一間以服務老人院為主的物理治療公司，好景時曾收入過千萬。惟之後立法會拉布令政府遲遲未批社福項目，公司最終由盈轉虧，結業收場。

陳恩德表示，會專注做好易還現有業務，冀於零售行業的經驗能夠為公司帶來新動力。（資料圖片）

細數投資「傑作」 欲長揸易還財務

生意蝕本，陳洪楷再度做回老本行物理治療師，由打工仔做起，其後再轉戰股壇，「出位之作」卻是膽粗粗買入創業板股，外界或許難以理解，但陳洪楷自言個人投資史也有不少「亮點」。

他透露，自己的投資哲學是價值投資以及「跟風」，但有別一般散戶聽財經評論員「派冧巴」，他跟隨的是著名股東，在市場上尋找投資往績好的市場人士「同坐一條船」。早前曾因蔡加讚入股而買入星島（1109），另一單投資則是在1.6元買入朗生醫藥（0503），其後集團宣派1.55元股息，單是收息，回報已接近一倍。

今次押注易還財務，他指︰「淨係陳恩德個名都夠我落注兩三百萬！之前收購要約0.08元，股價曾跌至0.11元，我喺嗰時開始掃貨。佢賬面流動資產淨值每股0.48元，而家仲係有折讓！」至於未來會否增持，陳洪楷稱要視乎股價，不排除再增持，「佢現價就貴啲，等個價回翻啲先再諗。我諗住長線持有，不過如果短線上到目標價0.48元都會放㗎！」

對於有「粉絲」銀彈支持，「蟲草大王」未有透露是否認識陳洪楷，但向《香港01》稱︰「會專注做好易還現有業務，冀於零售行業的經驗能夠為公司帶來新動力。股東增持反映看好易還之前景，冀未來進一步參與公司業務營運，為投資者帶來更好回報。」