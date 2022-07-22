專訪｜獲富豪家族入股　10Life揭保險鬼祟位　數據庫突破500萬人

「格價」都可以成為一門生意！不但能做到收支平衡，並且更吸引本港四大富豪家族之一投資入股。初創公司10Life成立保險比較平台，對市場上超過1,000款保險產品，提供條款分析及比併，創立五年至今，取得融資超過800萬美元（折合近6,300萬元)，累積用戶量超過500萬人。

談及創業之路，聯合創辦人何穎翔接受專訪時表示， 可謂是摸着石頭過河。自己和另外兩位創辦人，在保險業有逾10年以上工作經驗，見盡行業銷售「良莠不齊」，初心是創立一個更透明、更方便的平台，比併各類保險的「鬼祟位」。憶述五年前剛成立時，「當時只有一個大方向，但具體要如何營運，都是靠邊做邊試。」

不過，他堅信，透過將市場上逾千款保險產品的條款及價格，全數放在網上，公開透明地進行比較，對用家及保險公司，都有得益。用家在買保險前，能夠充分了解所買產品的特性，「知道自己究竟買緊咩」。至於保險公司，亦可以善用市場數據去提高產品競爭力。

公司和政府機構，包括食衛局，以及各大保險公司進行溝通，最終當調查公布後，有不少於3間保險公司，主動決定調整保障範疇，以填補市場漏洞。（網頁截圖）

揭乳癌保單「灰色地帶」 多間保險公司主動「改條款」

所謂有比較、有進步，「如果市場上全部保單都是籮底橙，消費者就只能硬食籮底橙！」他舉例指出，政府推出自願醫保以來，市場反應熱烈。針對市場上的自願醫保產品，公司進行了一項調查，發現自願醫保在治療乳癌條款上標準不一，以標準計劃（Standard Plan）為例，僅三成保險公司，明確對於乳房切除後重建手術作出賠償，有關保障遜於現時國際上醫療保障計劃之標準。

就此結果，公司和政府機構，包括食衛局，以及各大保險公司進行溝通，最終當調查公布後，有不少於3間保險公司，主動決定調整保障範疇，以填補市場漏洞。

他形容公司的業務模式，除了是做保險比較之外，還要更進一步，去協助保險公司設計更貼合用家需求的產品，從而推動行業的保險產品質素提升。並形容「這些工作是前線難而看到的，不過卻能實在地提高保險行業質素」。

10Life的聯合創辦人何穎翔形容，和保險公司的合作，是「類似consultant 形式，協助保險公司，開發更符合市場的產品」。現時向保險公司提供數據分析，是10 Life 的主要收入來源。（羅君豪攝）

充當consultant 助保險公司改良條款

10 Life對市面的保險產品提供全方位分析，全屬免費。問及公司如何「賺錢」謀生，他回應指出，現時平台的資料庫用戶超過500萬人，用戶在網上比較保險條款時，過程中會取得很多用戶回饋，包括買保險的訴求及消費額，具體至當購買特定保險產品時，買家是比較注重保障金額，或是供款的年期等。這些資料對保險公司，在研發及推廣產品時，很有參考價值。公司會將相關資料整合分析，並將分析結果向保險公司出售獲利。

他形容和保險公司的合作，是「類似consultant 形式，協助保險公司，開發更符合市場的產品」。現時向保險公司提供數據分析，是10 Life 的主要收入來源。

拓Broker新業務

除了和保險公司合作設計保險產品外，公司亦另覓新「財路」。在過去一年，決定進軍新領域，就是直接經營銷售業務，公司在去年註冊了10Life Financial持牌經紀公司，可以在平台上以保險經紀（ Broker）形式，向用戶銷售保險產品。

以往用戶在平台上比較各款保險後，當落實要購買「開單」時，仍然需要聯繫各大保險公司的代理。不過，現在用戶可改為直接聯繫10 Life 的代理。他指出，「Agent係代表保險公司，不過Broker代表的是客戶，經Broker可以一次過購買不同保險公司的保單」。

保險銷售業務是在去年年底開始，何穎翔指出：「控制盤數是管理層的職責；前線同事要注重的，是用戶體驗」（羅君豪攝）

代理採「固定月薪」 不知佣金率 避免「Hard sell」

經紀公司在市場上並非一個新事物，據保監會數據顯示，本港有超過800間保險經紀公司，10 Liife的分別在於什麼？他回應指，公司着重的是保險銷售的公平性，並指出：「控制盤數是管理層的職責；前線同事要注重的，是用戶體驗」，因此，決定在三方面出手：

首先，公司招募銷售人員時，首要看重的不是昔日銷售業績，而是對產品的認識。在待遇方面，公司會向銷售員工，提供「固定月薪」，而不是和一般Agent 一樣行「佣金制」，將銷售保單成績與人工掛鉤，第三，前線銷售人員，不會知道每張保單的利潤高低，從而避免他們為了「跑數」而銷售不合適的產品。相信整體上能夠帶來更理想的銷售服務。

保險銷售業務是在去年年底開始，他表示，現時是處於「soft launch」階段，並期望未來銷售保險的佣金增長.，可以超越向保險公司提供的數據服務分析收入。

業務收支平衡 獲港四大富豪家族之一入股

營運表現方面，何穎翔透露公司已經達到了收支平衡。創立至今，公司的融資規模已經超過800萬美元，並在去年底進行了一輪融資計劃，在未來12個月亦有計劃進行A輪融資。公司在尋找投資者上，一向都堅持不會引入保險公司作為股東，以保持平台在產品比較上的中立性及獨立性。

在新股東名單之上，他透露除了有一些昔日的保險業界高層外，亦包括本港四大富豪家族之一，並且成為該輪融資中的最大「金主」。不過，具體的股東名單，他笑言不便透露。他又指，對於公司的營運理念，新股東都十分支持及認同，並且在如何拓展業務，以及提升員工歸屬感方面，提供很多有用的建議。