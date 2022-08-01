積金局︰保守基金回報未必能跑贏通脹　毋須過份擔心短期波動

今年初以來市況波動，強基金旗下的股債基金齊跌，導致首7個月強積金人均蝕近3萬元，唯保守基金一枝獨秀錄得零回報。不過積金局提醒，保守基金較適合一 些臨近退休或期望減低市場波動帶來的風險的計劃成員，但如果存款利率維持在非常低的水平，其回報未必能跑贏通脹。



切忌試圖捕捉市況 以免得不償失

積金局在接受《香港01》查詢時表示，該局明白強積金計劃成員十分關注強積金的投資表現，但強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周 期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

強積金基金分五大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、 保證基金和保守基金，積金局指出，不同基金可供不同需要或處於不同人生階段的計劃成員選擇，而每個強積金計劃均設有保守基金，以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資。該類基金以賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報為投資目標，較適合一 些臨近退休或期望減低市場波動帶來的風險的計劃成員。然而，假如存款利率維持在非常低的水平，其回報未必能跑贏通脹。

應定期審視強積金投資組合 缺乏時間可考慮「 懶人基金 」

積金局又提醒，計劃成員在揀選基金前，必須瞭解不同基金的投資目的，並應定期(例如每 半年或一年 )審視強積金投資組合 ， 並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。對於年輕的計劃成員，因距離退休尚有一段頗長時間，可承受的風險能力相對較高，投資取態可較進取，從而為資本增值。相反，隨着年紀漸長至臨近退休的投資風險就 可逐步降低 ， 以達致「 持盈保泰 」， 盡量鎖定多年來已累積的強積金 。

至於缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，積金局建議，該類成員可考慮預設投資 策 略 (default investment strategy (DIS))( 俗稱 「 懶人基金 」)。 DIS 分散投資於環球股票及債券市場，收費設有上限，並設有「隨齡降險」 的自動調節機制，是一個便捷的現成投資策略。