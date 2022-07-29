滙豐業績前瞻｜大行料稅前少賺兩成半　溫傑、青姐搶先授部署策略

有獅王之稱的滙豐控股（0005）將於下周一（1日）公布截至今年6月底止中期業績。大行普遍預期，滙豐上半年按列賬基準的除稅前利潤按年大跌約25%，但仍會派發中期息每股約7至8美仙﹙約0.55至0.63港元﹚。分析師認為，目前市況未穩，暫不宜沾手滙豐，且該股現價股息率僅4厘，相較高達3厘的港元定存利率，並不具備投資吸引力。



大行預計，今年上半年滙豐的列賬基準除稅前利潤會按年跌24.6%至26.8%，介乎79.37至81.74億元。（資料圖片）

大行普遍料滙豐稅前利潤挫逾24%

滙豐控股（0005）將於下周一（1日）公布中期業績，市場相信由於去年上半年基數較高，信貸減值淨撥回達7.19億元（美元‧下同），因此估計今年上半年滙豐的列賬基準除稅前利潤會按年跌24.6%至26.8%，介乎79.37至81.74億元。

一眾大行中，摩根士丹利對滙豐上半年除稅前利潤預測最樂觀，預料滙豐上半年列賬基準除稅前利潤為81.74億元，按年減少24.2%，經調整收入為252.44億元，按年跌2%。高盛則預料滙豐上半年按賬基準除稅前利潤為80.9億元，按年減少25%，收入為251.5億元，按年跌2%。

看法相對淡的是美銀，指出由於債息上升、股市下跌、財富業務銷售疲弱、英鎊與人民幣雙雙走低等負面因素影響，料滙豐上半年列賬基準除稅前淨利潤為79.37億元，按年跌26.8%。

溫傑表示，滙豐ECL曾於上年及今年合共提撥超過10億元，料銀行預期減值損失激增，加上信貸成本上升，終使銀行的稅前盈利在收入持平的情況下大減。（資料圖片）

溫傑︰利息收入上升被成本抵銷

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認爲大行預測合理，又指雖然銀行受惠於美國加息及息差擴大，次季利息收入上升，但同時間，因環球市場波動及本地第五波疫情而暫時關閉銀行分行措施影響，按揭、信貸及理財產品業務皆受衝擊，令銀行的佣金收入下降，「兩類主要收入的升跌相互抵銷，因此營收變化不大。」

他續指，銀行預期信貸損失（ECL）曾於上年及今年合共提撥超過10億元，料銀行預期減值損失激增，加上信貸成本上升，終使銀行的稅前盈利在收入持平的情況下大減。

另外，股評家胡孟青亦提及受美元強勢影響，預料以歐元及英鎊爲主的歐洲業務料將錄得匯兌虧損。

專家對滙控下半年表現 看法兩極

上半年業績既成定局，展望下半年，專家的意見卻不盡相同。光大溫傑認爲滙豐下半年可以收復失地，他預測，滙控ECL升勢將持續放緩，繼而降低銀行支出。另外，美國持續加息、香港疫情逐漸緩和，亦會帶動其利息及佣金收入上揚，相信滙控業績向好。

胡孟青則認為，由於整體經濟仍疲弱，樓市及消費信貸市場仍有待恢復，因此加息對營收利好有限，並會對淨利息收入帶來衝擊。另外，她認爲雖然內地房地產風險敞口佔比較少，但相信銀行受大圍環境影響，仍需要增加撥備，考慮到去年同期業績基數較高，她預計下半年稅前盈利仍將繼續錄得雙位數字跌幅。

胡孟青明言，相較目前有銀行定存年利率高達3厘，滙豐每年大約4厘的派息並不具備投資吸引力。（資料圖片）

料每股派8美仙 股息率不吸引

業績之外，滙控投資價值亦受派息及回購影響。花旗及中金均預期滙豐將會派發中期息每股8仙，溫傑亦認爲滙控一定會派息，但由於年内營收下跌，估計每股只會派7至8仙。滙控今日﹙29日﹚公布已完成10億美元的股份回購計劃，就會否加碼回購，溫傑則認為不大可能。

滙豐股價自2月高位59.3元逐步回落後，近期在50元左右橫向。溫傑則認爲由於現時市況較差，加上滙控即將於下周一（1日）公佈中期業績，股價存在許多未知之數，建議市民暫時不要「入手」，待周一後再作部署。

較為看淡滙豐的胡孟青則明言，由於環球宏觀經濟仍不明朗，預計該股短中期股價仍將繼續橫行波動，「相較目前有銀行定存年利率高達3厘，滙豐每年大約4厘的派息並不具備投資吸引力。」