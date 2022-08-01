ACCA陳婉真︰金融科技為財會專業人士提供龐大機遇

特許公認會及師公會（ACCA）調查發現，金融科技將為財會專業人士提供龐大機遇，並向政府、監管機構及業界提出多項建議。ACCA香港分會會長陳婉真表示，對於財會專業人士來說，金融科技提供風險管理、合法合規等多方面人才需求的機遇。去年科技金融投資額達1,250億美元，按年翻2.8倍，而全球目前有17億成年人人未有銀行戶口，未能享受到一般銀行服務，但當中10億人擁有手機，金融機構可以為其提供數碼服務，屬於金融科技業界的大機遇。



ACCA和澳洲及新西蘭特許會計師公會公佈《金融科技現狀：財會專業人士的機遇》報告，對5,700名會員就金融科技進行調查，當中50%受訪者認為金融科技為個人職業發展提供機會。



陳婉真表示，對於財會專業人士來說，金融科技提供風險管理、合法合規等多方面人才需求的機遇。（盧翊銘攝）

財會專業人士應掌握金融科技最新及未來發展

陳婉真表示，目前的金融科技已呈多樣化發展，涵蓋一系列領域，如網上銀行或虛擬銀行、第三方支付系統、應用程式介面(API)、投資銀行後端基礎設施、保險科技、財富管理科技和監管科技等。此外還涉及多個前沿領域，如央行數字貨幣、加密貨幣和非同質化代幣(NFT)等等。

她認為，財會專業人士不單可以成為金融科技的一份子，更能發揮重要作用。事實上，這個相對較新的行業比以往任何時候都更加需要財會人士的專業技能、知識和道德視野。於此同時，大灣區也提供相關機遇，2020年大灣區的總人口已經超過8,600萬，地區生產總值達16,688億美元。

由於金融科技領域是一個同時涉及B2C和B2B業務，陳婉真建議，財會專業人士應掌握全球金融科技產品及服務的最新及未來發展。另外，由於很多情況下，特別是在加密貨幣等新興領域，往往需要專業人士協助制定相關標準和監管措施，因此了解監管機構對金融科技的監管模式非常重要。

陳婉真建議，財會專業人士應掌握全球金融科技產品及服務的最新及未來發展，同時了解監管機構對金融科技的監管模式也非常重要。（盧翊銘攝）

冀政府與教育機構開展合作完善金融科技培訓

調查報告發現，被問及與金融科技應用相關的網絡安全風險時，83%受訪者表示感到擔憂，原因是金融科技以數據為本，以及需要獲得政府、企業和公眾信任。而在推動金融科技發展方面，受訪者希望政府能推出措施，支持金融科技應用，包括在國際建立聯繫網絡以交流最佳實務守則（86%），及與教育機構開展合作完善金融科技培訓（85%）。

報告並建議，政府及監管機構可以透過制定一般性準則，以支持金融科技於多個不同地區的統一監管，將數據管理和網絡的安全置於政府和監管審批框架的核心，以及。激勵金融科技創新與發展。

陳婉真表示，金融科技是一個能夠吸引優秀人才、有利於增加高技能就業崗位的行業，亦配合政府和私人資助的研究項目。此外，為金融科技開發的技術也可以促進其他產業發展，例如健康產業。