意大利債息再破3厘　英國「承認」衰退　專家：擔心歐洲多於美國

美國加息及誘發經濟「衰退」的爭論，聯儲局官員一舉一動，一直深受金融市場關注，不過，大西洋另一邊的歐洲，卻在無聲無息間透露出更大風險，特別是英倫銀行，是環球眾多主要央行之中，首個「承認」經濟將步入衰退。同時昔日的「歐豬國」意大利遭下調主權評級展望至「負面」，並刺激當地債息重上3厘的關鍵水平。經濟師指出，市場多數將焦點放在美國經濟風險上，不過眼前在俄鳥戰局下，能源及糧食價格急升，令歐洲所面對的風險其實更高。繼歐元兌美元曾早前曾跌跌穿「1:1」的水平，創逾二十年低位後，有投行亦下調英鎊預測，料第四季將跌至疫情爆發時低位。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）辭職，9月25日提前大選。（AP）

意大利主權評級降至「負面」

事隔逾十年，歐洲剛啟動歐債危機爆發以來首次加息後；不足一個月，區內經濟體遭下調主權評級展望。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）辭職，9月25日提前大選。國際評級機構穆迪表示，意大利政局不穩影響改革進程，因此將意大利主權評級展望由「穩定」降至「負面」，但維持其主權評級於Baa3不變，為最低的投資級評級。穆迪解釋指，俄烏戰爭爆發後，意大利經濟受到衝擊，信貸市場表現亦受到拖累。

歐央行加息不足一個月 意債息再破3厘

事件觸發意大利的國債息率再度向上，國債息率一般而言是反映該國的財務成本，最新具指標性的十年期意大利債息重上3厘，較早前，新一輪意大利十年期國債發行，更見3.46厘，反映該國融資成本高企不退。

問題是，財政成本上升，國家的經濟能否抵禦及承受呢?參看歐元區7月份製造業PMI只有49.9，產出指數更跌到46.3，全部在榮枯線之下，是2020年中以來最差的。

至於意大利雖然具製造業基礎，不過當地的工業指數，出現兩年來首次出現下降，7月突然跌至48.5，為2020年6月以來最低紀錄，預估下半年當地工業表現將持續衰退。

歐元區內經濟龍頭的德國，亦未能倖免，衰退跡象更為明顯。。（AP）

德國商會調查：能源太貴 16%企業被迫減產

另外，區內經濟龍頭的德國，亦未能倖免，衰退跡象更為明顯。綜合PMI、製造業PMI、服務業PMI均在7月跌破50榮枯線，當全面PMI陷入收縮之後，加上，德國的實際零售額，創下1994年來最大的跌幅，經濟衰退已經被現實所追認。

分析認為，今輪歐元區經濟收縮，全是烏克蘭戰亂之禍。自6月中旬，俄羅斯首度削減對德國的天然氣管道供應之後，德國工業企業的處境就進一步惡化。德國工商會的一項調查顯示，每六家德國工業企業，就有一家因過高的能源價格而被迫減產，只有半數的企業有足夠的合約供應來確保今年的天然氣供應，超過三分之一的企業，年度天然氣需求中有30%必須從現貨市場購買。受到俄羅斯能源供應的全面衝擊，通脹擠壓需求和能源供應短缺之下，歐洲經濟應該在7月份已經步入負增長。

問及意大利債息上升，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，歐洲央行仍有辨法處理，包括早前提出的傳導保護工具（TPI）的新買債計劃。(訪者提供)

經濟師：歐洲經濟難題源於能源 更為棘手

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，相較之下，現時歐洲的經濟問題，比美國更為嚴重及難以處理，因為美國的經濟問題主要是經濟過熱，觸發物價急升，政府仍可以透過財政措施及貨幣政策去應對；不過，歐洲的問題，則源於能源供應問題，在俄鳥戰爭下，俄國大減對歐洲的天然氣輸出，俄國經「北溪一號」向歐洲供應天然氣的數量，降至正常水準的僅20%，將對歐洲經濟特別是製造業帶來嚴重打擊。

雖然歐洲經濟前景疲弱，不過該區通脹急升至8.9%的數十年高位，歐洲央行無法選擇下，必須加息。問及意大利債息上升，他認為歐洲央行仍有辨法處理，包括早前提出的傳導保護工具（TPI）的新買債計劃，透過購買債務成本高企國家的國債，避免其財務成本急升。

歐央行斥近百億元 增持意國債

事實上，從歐洲央行每兩個月公佈一次的數據顯示，到7月底，歐洲央行對意大利、西班牙、葡萄牙和希臘債券的淨買入額為173億歐元，當中以意大利債的升幅最高，逼近100億歐元，這批國家的發債成本普遍偏高。另一方面，歐洲央行減少持有德國、法國和荷蘭債券，淨持有量減少189億歐元。

這組數據是歐洲央行干預債市的首個確鑿數據，歐洲央行似乎已經啟動了第一道防線，避免歐洲加息之時，會令部分國家的債券殖利率急速飆升。

英國央行上周表明，預測年底通脹CPI可能高達13%，達到雙位數的歷史性升幅。更震撼的預測是，英國經濟料在未來5個季度衰退，明年經濟會收縮1.5%。(資料圖片)

英倫銀行確認經濟步衰退

除了歐元區成員國之外，即使英國已經脫歐，卻仍未能避開與區內其他國家，同步走入經濟衰退期，原因之一是在於俄烏戰爭所觸發的能源及糧食供應問題，亦在拖累英國。

英倫銀行上周表明，預測年底通脹CPI可能高達13%，達到雙位數的歷史性升幅。更震撼的預測是，英國經濟料在未來5個季度衰退，明年經濟會收縮1.5%

瑞銀料英鎊跌向歷史新低

瑞銀策略師對英鎊發出警告，料英國遭遇冬季天然氣危機的情況下，英鎊今年將跌向歷史低位，該行將第四季的英鎊匯率預測從1.26美元下調至1.15美元。幾乎追平2020年疫情動盪全球市場時期，