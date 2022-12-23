【足本重溫】Talk Talk 網上講座 - 創新營商level up!

節目中提到，科技發展創造出大量機遇，企業若能善用科技研發出解決客戶痛點的產品或服務，便能創造商業價值。同時，數碼轉型亦有助企業降低營運成本，短時間內配合公司需要提升產能，避免碰上發展瓶頸。

疫情加速了企業營商數碼化，除了使用科技提升營運效率，企業亦需在營商策略及執行方面，帶領團隊運用創新思維，創造出嶄新的營商策略，以應對消費者在新常態下的需求。本節目將邀請行業專家以營商策略、數碼轉型、執行及成長等方向，解構創新營商必修法，讓企業創造能迎合市場需求的產品及服務。

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主持：

香港中小型企業聯合會第一副會長 — 何世杰先生

嘉賓（排名不分先後）：

Prenetics 首席財務官 — 盧愷浚先生

Pet Holidays 寵物假期創辦人 — 梁文韵女士

THE GULU 創辦人及行政總裁 — 王仲俠先生

主持背景：

香港中小型企業聯合會第一副會長 — 何世杰先生

何世杰先生，2006年創立香港導師會，2012年創立盛亨投資集團，投資科技、租務代管和安老項目等，2012年落戶江門，2014年在江門創立廣東盛亨信息服務有限公司。何先生熱心公益，曾任多個國際慈善團體要職，2017年在中小型企業聯會大力支持下，創立青年創新企業家協會成為創會主席，協助初創公司創業，為青年創業家與香港政府重要溝通管道之一。

嘉賓背景：

Prenetics 首席財務官 — 盧愷浚先生

盧愷浚先生自2018年起擔任Prenetics的首席財務官，負責監督財務運作、企業會計及報告、財資、財務及稅務規劃與分析以及投資者關係。在加入Prenetics之前，盧先生曾任職於花旗集團亞太區投資銀行部，在亞洲及美國從事首次公開發售、配售、債券發行及跨境併購等工作。

Pet Holidays 寵物假期創辦人 — 梁文韵女士

梁文韵女士擁有20年旅行社經驗。由2014開始就帶愛寵周遊列國，積極關注動物權益，亦熱心公益慈善，協助海外領養及本地流浪動物尋家。Fanny 是Pet Holidays的代言人，其個人專頁「Fanny寵物旅遊達人」，有超過5萬人次追蹤。Pet Holidays 在2016年正式成立，並註册爲香港持牌旅行社；同時也獲得國際寵物運輸業協會(IPATA)，及香港品牌發展局認證。

THE GULU 創辦人及行政總裁 — 王仲俠先生

THE GULU - 實時排隊應用程式的創辦人及行政總裁王仲俠先生，在香港土生土長，畢業於香港喇沙書院，後赴美國麻省波士頓大學卡羅爾管理學院深造。公司初期的業務是在香港開發和運營證券交易所及金融機構的直接市場交易系統。THE GULU 前身為 FOODGULU，自2012年以來，THE GULU 成功將金融交易系統的串流技術轉移到實時遠程排隊方案。

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