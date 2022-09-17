中佬轉戰賣明星精品　疫下生意最差100蚊日　MIRROR成「救世主」

由90年代港星堀起、00年代日韓台三地明星大熱、10年代「韓流」熱潮席捲全球、到今時今日MIRROR、COLLAR橫掃本地市場，明星熱潮浪接浪 。今年57歲的Simon在信和中心開明星精品店，見證這股熱潮的高低跌宕。



高峰期曾經月入廿萬，走過高山，也歷經低谷。隨著疫情出現，兩年前一度陷入事業的最低潮，一天生意額低至100元。至今，精品店屹立17年依然不倒，成功之道在於甚麼？或許在於他親自設計、印刷、包裝、銷售的明星精品！



由信和商場門口上一層，各式各樣的店舖林立，漫畫、模型、唱片店、手機維修鋪、格仔店。沿路直入，在商場窄巷一角，忽見「星光熠熠」，店外放著印有MIRROR成員的口罩套、COLLAR的應援手幅以及BLACKPINK的水杯。

舖面面積雖得50多呎，但在每一個角落都是放滿林林總總的明星周邊物，貼紙、啤牌、鎖匙扣、海報、日曆等。目前該店以MIRROR及COLLAR的明星周邊作主打，幾乎佔逾半數產品，其餘以K-POP作次，如防彈少年團（BTS）及BLACKPINK。

Anson Lo、姜濤為鋪內主打 成天時地利「救世主」

店主Simon於2005年進駐旺角信和中心，每日由中午12時營業到晚上9時，「呢層我係最早開舖嗰幾間！」一手一腳創辦「全明星偶像精品專賣店」，專賣偶像周邊產品，主打自己設計的明星「嘜頭」精品，例如杯，咕𠱸，文件夾等。

Simon開業時，正是應援經濟百花齊放的時期，除了本地港星外，日韓台三地明星一同崛起，由日本的Arashi及Catoon、韓國的少女時代及G-Dragon、台灣的Lolipop及小豬等等都各有粉絲追捧。全盛時期，Simon笑言其舖位容納不下全部產品，他一度在信和開設第二分店，但在熱潮減退後，唯有還原經營本店。

在兩年多前，新冠病毒疫情爆發，加上各國的封關措施，逼使日韓台星的應援活動大受影響。Simon指，當時根本無辦法生存，尤其在禁晚市堂食的時候，完全無人流，曾試過一個月僅得一萬元生意，舖租也無法負擔不起，甚至全日只開一張單，一天的收入只得百多元。

山窮水盡疑無路之際，本地偶像組合MIRROR的人氣「疫市」爆紅，Simon形容他們是「天時地利的救世主」，挽救了很多像他一樣經營應援經濟的小店。他坦言，近兩年是開業17年以來最忙的時候，幾乎所有產品都是親手設計、包裝，近年更將產品印刷交由廠商代工，但他仍然「錢都收唔切」，日以繼夜與MIRROR「搏鬥」。

經營明星精品店前，Simon從事百貨採購，創業前並無任何設計經驗。（蘇煒然攝）

設計印刷包裝銷售 一條龍包辦

經營明星精品店前，Simon從事百貨採購，創業前並無任何設計經驗。開店後，儘管當時已年屆四十的「中佬」，憑著幾本有關於AI（Adobe Illustrator）和PS（Photoshop）的教學書，Simon把心一橫自學設計，由產品設計、印刷、包裝、銷售，全部靠他一個人打理。

這門生意一做便是17年之久，Simon由一名門外漢，已慢慢成為有一些心得的「設計師」。他簡而精地點出設計重點，須令產品吸引有一定公式，當中兩大元素最為重要。其一，無容置疑是偶像的樣子，其次便是簽名。Simon所設計的周邊產品大部份都可見明星簽名，「雖然大家都知唔係親筆簽名，但粉絲見到佢地個簽名會覺得好親切，令個產品即刻升值。」

除了掌握設計技巧，Simon也要對粉絲有一定了解程度，從而得出一套獨家的營銷策略。「貼紙、匙扣最多中學生買，就一定放到最出，擺喺比較低嘅位置方便拎；海報、橫額則比較多熟客會買，所以放喺店內就可以，佢哋會自己入嚟買。」

數到現時最好賣的商品，Simon便提到「口罩收納套」，每個30元。但原來這件產品原本並非放置口罩之用，在疫情出現前，前身只是一個「票夾」（ticket holder），方便粉絲可以收藏好演唱會的票尾。隨著疫情肆虐，市面上的口罩套大受歡迎，他靈機一觸便換個噱頭，成為今天的「口罩收納套」，更是最暢銷產品之一。

售賣明星周邊成潛規則 助谷人氣互惠互利

屈指一數，兩三年後Simon便邁向花甲之年。「潮流真係每一秒都變緊，我行慢少少都追唔切㗎。」為了貼緊潮流，每當在營業時有空檔時間，他便會上Facebook、Instagram及不同新聞媒體搜閱最新資訊，以獲取設計靈感。

售賣這些明星周邊，或許聯想到侵權問題。Simon不違言，過去有被懷疑其產品侵犯版權，未經藝人及其公司的認可便用作商業用途。不過，開業17年來他未曾收到任何娛樂公司的指控，反而這是行內「潛規則」，只要與官方發售的產品不重疊便可。「藝人公司以演唱會及廣告收入為生，根本無可能兼顧明星周邊，反而我嘅產品可以幫佢宣傳，同時我又賺到錢，其實係互惠互利。」