美國核心CPI意外頑強　揭樓價油價兩大迷思　專家指租金跌勢滯後

美國聯儲局下周加息前，最新出爐的CPI物價數據，意外引發美股乃至亞洲股市的一片跌浪。美股道指單日急挫近1,300點，創兩年來最大跌幅。港股今日再挫近500點，退守至18800點關口。同時債市亦面對沉重沽壓，關鍵的美國十年期國債息重上3.4厘，是三個月來首次，至於更敏感的兩年期債息更創十五年高。



對於今次通脹數據，市場可謂「一地眼鏡碎」，從美國金融市場出現股債雙殺，美債息抽高至2007年高位，特別是對利率最敏感的2年期國債利率突破3.8厘，升至高於目前的聯邦基金利率；延伸至美股急跌近1,300點，創2020年6月來最大跌幅，並引發亞洲股市一同轉跌，足見投資者的始料不及。

最新出爐的CPI物價數據，意外引發美股乃至亞洲股市的一片跌浪。美股道指單日急挫近1300點，創兩年來最大跌幅。港股今日再挫近500點，退守至18800點關口。（AP）

油價樓價兩大迷思

更甚者，今次物價數據打破了市場兩大傳統迷思，第一是能源價格回落，能拉低通脹，第二點在於，美國樓市已經降溫，居住成本非物價升因。

先講能源價格，畢竟美國通脹過去持續一年的升浪，主要元兇是遠未見頂的能源價格。不過，8月份的國際油價明顯回調，市場估計通脹理應見頂回落。

美國能源價格雖然一如預期下跌，不過整體物價卻意外地頑強。。（AP）

倫敦期油上月一度回落至大半年低位，見90美元左右，加上上周美國財長耶倫預先「放話」，指能源價格的回調，將會在本次的通脹數據中反映，令到市場對物價回落的憧憬甚高。

豈料，能源價格雖然一如預期下跌，不過整體物價卻意外地頑強。數據出爐顯示，美國CPI數據年增率放慢至8.3%（低於7月的8.5%），不過數據並未令市場收貨，皆因CPI較前一個月續升0.1%，市場原先預期會轉升為跌。

更打撃市場信心的，是核心通脹未有跟隨降溫。扣除糧食與能源成本的核心CPI達6.3%，不但高於市場估算的6.1%，亦較7月的5.9%進一步攀升。反映即使能源價格出現回調，通脹問題卻難以輕鬆解決，聯儲局激烈加息似乎已成定局。

與租樓開支相關的住屋成本（shelter costs）上升，令到撇除能源價格的核心通脹意外按月升0.6%，對比一年前更高出6.3%。(Getty Images)

核心通脹續升 元兇屬樓市

從細項數據可見，今次令到核心通脹意外上升的，並不是傳統的「Food & Fuel」，反而是與租樓開支相關的住屋成本（shelter costs）上升，令到撇除能源價格的核心通脹意外按月升0.6%，對比一年前更高出6.3%。

數據顯示，美國住屋成本佔CPI的比重高達三分之一，相比去年同期，住屋成本急升6.2%，按月計升幅亦達到0.7%。另外，醫療護理開支亦有明顯升幅，物價按月升0.8%，按年更升5.6%。

李若凡：租金跌勢滯後 通脹回落難

美國今年3月起持續加息，樓市數據亦反映樓價開始見頂回落。參考最新美國聯邦住房金融局（FHFA）數據，美國樓價按月升幅，已經跌至2020年5月以來最低增幅，不過為何租金仍維持升勢？

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，美國樓價雖然開始見頂，不過租金可能會繼續維持升勢，並推高通脹。（訪者提供）

星展香港環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，參考美聯儲早前的研究報告，美國的樓價及租金雖然關連性高，不過卻非同步向下，租金的跌勢較樓價為慢，通常會出現超過一年的滯後。即是說，美國樓價雖然開始見頂，不過租金可能會繼續維持升勢，並推高通脹。

此外，雖然8月份美國的能源成本下跌5%，特別是氣價指數更下挫逾10%；不過，從能源供應的角度分析，在俄烏戰爭下，俄羅斯料會繼續減少對歐洲國家供氣，歐洲將持續受到「氣荒」能源危機困擾，特別是臨近冬季，相信能源價格會再度上升，估計國際油價重上90至100美元機會高，因此今年餘下時間，預期美國通脹仍會徘徊8%至9%的高位，「看不到通脹有明顯回落的機會」。

「四分三厘VS一厘」之爭

下月美國聯儲局將舉行議息會議，最新通脹再令市場驚嚇，市場對聯儲的加息估計，由原先的「半厘VS四分三厘」，急升至「四分三厘VS一厘」。據芝商所最新利率期貨市場數據，市場預料聯儲局下周加息四分三厘的機會率接近70%，不過，加息一厘的機會率，在通脹公布前是無機會，但目前機會率已經突破30%。一旦美國加息一厘，將是上世紀八十年代以來最大幅度的加息。

最新表態支持加息一厘的大行是野村。該行分析師指，美國過熱的勞動力市場，不可持續的薪酬增長和更高的通脹預期，令通脹變得根深蒂固愈來愈明顯，聯儲局需要採取更激進的加息路徑來應對。預料聯儲局下周將大幅加息一厘。

至於有「聯儲局最強消息人士」之稱的《華爾街日報》記者蒂文拉斯發表文章指，聯儲局保持將激進加息步伐，預料下周加息四分三厘是「最低限度」。

現時距離議息僅一周時間，聯儲官員已步入「靜默期」，即是不能公開對息率走勢公開發表立場，因此可以預期，未來一周市場將陷入「四分三厘VS一厘」的爭論之中，對股市表現帶來沉重壓力。

重點並不是單單看本月的加息幅度，而是長線的加息「路線圖」，即最終利率「上限」是什麼水平。（資料圖片）

4厘或非今輪加息終點

李若凡指出，相信單月數據尚未足以令美聯儲大幅加息一厘，傾向估計美國會再加息四分三厘。不過，認為重點並不是單單看本月的加息幅度，而是長線的加息「路線圖」，即最終利率「上限」是什麼水平。

參考大行的看法，星展認為今輪加息的上限4厘，野村預計「終點」在4.5厘至4.75厘左右，較原先預期高出半厘。李若凡又指，一旦下周公布的聯儲局利率「點陣圖」，打破了市場的預期，相信現時股市跌勢，尚未反映到聯儲的鷹派作風。