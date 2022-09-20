美國加息｜港股逼近區間底　風險溢價再收縮　高息股成唯一出路？

美國周四將公布議息結果，市場預期加息75點子，聯邦利率區間升至3%至3.25%。利率持續上升，風險資產的吸引性隨之減少，港股亦逼近今年3月底的低位，更恐跌穿2016年初形成「熔斷底」﹙低見18278點﹚，回到恒指過去6年多的區間底部。



分析認為，儘管恒指市盈率跌至不足10倍，但整體公司種類差別大，難單以市盈率作為入市指標。然而，在預期聯儲局持續加息下，無息資產吸引力大減，建議投資者應選取高息股，持盈保泰。



美國上周公布8月份消費者物價指數（CPI），最終高達8.3%，雖然連續兩個月下降，但仍高於市場預期的8.1%。通脹數字未能如預期降溫，市場進一步確認聯儲局的加息態度。聯儲局將於周四（22日）公布議息結果，利率期貨最新預測最少加息0.75厘，而加息1厘的機會更達20%。

聯儲局連月加息0.75厘，已經是過去40年最猛烈的一輪。「息魔」再度來襲，美國10年期債息撃破3.5厘，創逾11年新高！風險資產自然首當其衝，流動性較高的股票市場亦顯得格外波動。自聯儲局9月13日公布通脹數字後，在大幅加息的憂慮下，美股三大指數均見沽壓，單計上周二道指已挫近1300點，創2020年6月以來單日最大跌幅；而納指更單日蒸發超過5%。

港股若跌勢加劇，恒指恐失守2016年至2022年的區間底部，介乎約18000點至33000點。（資料圖片／林振東攝）

大摩指恒指最悲睇17000點 穿區間底部

強美元之下，港股市場亦無法倖免。承接外圍跌勢，恒生指數在上周已跌破19000點關，進一步逼近今年3月15日的低位18235點。若跌勢加劇，恐失守2016年至2022年約18000點至33000點的區間底部。

大摩研究報告提到，受到美國加息、強美元、中國經濟增長放緩及盈利預測下調等四大因素影響，給予恒指最悲觀目標價17000點，較目前水平仍有約10%下跌空間。

隨著無風險利率（Risk free rate）向上，風險資產的預期盈利會以較高的利率折現，風險溢價（Risk premium）及盈利增長隨之受壓。根據彭博統計顯示，截至9月19日，恒生指數平均股息回報率為3.65%，預測全年平均回報率為3.68%。

雖然較2021年及2022年的股息回報（分別為2.4%及2.54%）有所提升，不過對比過去十年，恒指平均股息率不多於4%。如今恒生指數逼近全年新低，點數上看似便宜，但股息率亦只有約3%至4%左右。

相比之下，美國十年期國債息率已攀升至逾3.5厘，創逾十年新高，而一年期國債息率更突破4厘。這意味，對比無風險利率，港股的股息回報率並不吸引。

善恆證券策略師鄭昆侖認為，2020年美國仍處於接近零息的水平，即使當時恒指股息率只有約2%多，但相比現在更容易接受。

無風險利率上升 削股市吸引力

有別於過去十年的超低息環境，恒指成份股的股息回報率，即使都是處於約3厘左右的水平，但吸引力不可同日而語。善恆證券策略師鄭昆侖更形容，「最難估嘅係我唔知加息幾時先會見頂」，在利率不斷向上之際，增長股「越打越低」。他坦言，對比2020年，美國實行寬鬆政策使利率接近零息水平，即使當時恒指低至兩厘回報，亦比現在「高息低回報」的環境容易接受得多。

翻查數據發現，今年恒指成份股之中，年初至今表現較佳的公司，一般為資源股、電訊股等傳統具防守能力的公司，其滾動股息率都偏向高於恒生指數的平均值。然而，表現最差的公司除了有內房相關行業，亦不乏一向派息偏低的公司。

其中，中海油（0883）年初至今股價升幅達25.5%以上，其滾動息率TTM達18.7%；至於累計升幅約一成的藍燈籠中移動（0941），其滾動息率TTM達9%。由此可見，這一類公司本身派息能力較強，今年不但股價跑贏大市，同時有能力加大派息，自然受投資者青睞。

年初至今表現最強的藍籌股中國神華，不但股價升幅達三成以上，滾動收益率達12%，投資者在加息環境仍可賺息賺價。

相反，儘管內房一向派息偏高，但受限於行業及企業自身基本面問題，碧桂園（2007）及碧服（6098）今年股價跑輸大市，成為表現最差藍籌。受現金流短缺影響，碧桂園的滾動息率TTM亦跌至5%水平。

至於一向較少派息，甚至不派息的新經濟股，年初至今表現亦見明顯跌幅。以ATMXJ為例，其中上市以來一直沒有派息的小米（1810），截至上周五（16日），今年累計跌幅達45.8%。而其他重磅科技龍頭亦鮮有派息，騰訊（0700）累跌約35%、阿里（9988）累跌約三成；美團（3690）挫約24%、京東（9618）跌近兩成。

科技股如此不濟，鄭昆侖解釋指，新經濟公司除了面臨股息回報低的問題，更要承受被減持的風險，所以企業收益的吸引力比想像中更少。

新經濟公司除了面臨股息回報低的問題，更要承受被減持的風險。﹙資料圖片﹚

傳統收息防守股亦見52周低

低利息回報甚至沒有派息的股票，固然在加息環境之下大打折扣，但被視作收息之選的公司亦不見得股價硬淨。其中，中華煤氣（0003）、恒地（0012）、港交所（0388）近日均創52周新低。

作為藍籌股收息代表之一的中華煤氣，今年股價走勢堪憂。由年初每股12.14元，反覆下挫至上周五新低7.2元，累計跌幅達四成，創52周新低。由於公司上半年純利倒退逾兩成，市場預計恢復送紅股機會不大。雖然目前股價創52周低，但滾動股息率亦只有4.8%，並不見得格外吸引。

鄭昆侖認為，部分藍籌股回報看似吸引，但實際上這些企業已不同往日，不再以「盡派息」以吸納投資者入股。

加息環境之下，無息資產走勢更加不樂觀，專家建議寧選高息股如中移動，確保在加息或經濟轉慢的情況之下，公司仍有能力派息。（資料圖片）

恒生指數現價相當於往後12個月預測市盈率約9.4倍，看似便宜，但鄭昆侖認為不足以說服投資者入市。他指出，恒指成份股收益率不均衡，公司種類特性差別大，如內銀股市盈率只剩三倍多，而騰訊市盈率卻有廿倍，整體而言，市盈率難以成為投資者入股的單一指標。

在加息環境之下，鄭昆侖表示無息資產的確處於利淡，息口一日未見封頂，投資市場都會持較保守態度。加上內地仍處於減息期，相信不少內地投資者情願把資金轉移至海外，享有較高利率回報，又或選擇投資美國短債。就整體選股而言，他建議投資者應選取高息股，如中移動（0941），確保在加息或經濟轉慢的情況之下，公司仍有能力派息。