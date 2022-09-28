人民幣離岸價破底　分析料人行將「轉軚」　醞釀收水

人民幣弱勢正式跌穿7.2關口，失守2019年中美貿易戰貶值浪的低位，在岸匯率重返2008年來低位，離岸價更創下自2010年推出以來新低。人民幣貶值主因利率因素，美國今年來進取加息，而中國為支撐經濟則保持貨幣政策寬鬆，令中美兩國國債利率出現倒掛差。人民銀行近期已經出手為人民幣「維穩」，包括調高遠期售匯風險準備金率。



人民幣攻防戰展開，分析認為，在美元全面強勢下，中國的貨幣政策方向將會出現180度轉軚，相信會改為收緊銀根，以更強力的措施應對貨幣波動。



人民幣兌美元今年至今，累計貶值逾12%。主因美元強勢，市場對美國加息預期日益激進，最新料今輪加息將令美國聯邦利率升至5厘以上，是2008年金融海嘯以來的高位。非美貨幣全線貶值，人民幣、歐元、英鎊及日圓等創出多年低。

人民幣兌美元今年至今，累計貶值逾12%。主因市場對美國加息預期日益激進，最新料今輪加息將令美國聯邦利率升至5厘以上，是2008年金融海嘯以來的高位。（彭博數據）

人行降外匯準備金 分析指出手溫和 未阻人幣跌勢

為穩定外匯市場預期，中國人民銀行日前宣布，自9月28日（今日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%。此舉意味著，開展代客遠期售匯業務的金融機構，將向央行繳納20%的外匯風險準備金。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，人行將外匯風險準備金率上調，措施相對溫和，是「有意」讓人民幣適當貶值，令交易員放膽沽人民幣。

十年來歷第三波貶值

回看過去十年，人民幣亦曾經歷了兩輪的跌浪，原因各有不同，當中較為人印象深刻的，當數2015年人民幣匯改。

人民幣跌穿7.2，失守中美貿易戰低位。（Reuters）

2015年間人民幣的貶值潮，關鍵字應該是「811匯改」，當時中國官方以完善人民幣兌美元匯率中間價報價為由，主動地令人民幣單日貶值近2%，讓人民幣創下自1994年以來兩天內的最大的變動幅度。期間引發了資本外流，2015年人民幣匯改後的高峰期，中國外匯儲備平均每月減少達600億美元，累計估計約有1萬億美元資本外流。人民幣兌美元在2016年底，跌至近「7算」方見止步。

跌穿中美貿易戰低位

到2018年人民幣再次貶值，主因是當年的「中美貿易戰」。2018年開始美國對華逾3,000億美元價值貨品，徵收最多達25%的關稅。中國透過人民幣貶值，來對沖美國課徵關稅的損失。在一年半時間內，人民幣兌美元，跟隨與美國貿易關係，出現了「貶值、回升、再貶值」的波動，終於在2019年8月兌美元明顯跌穿「7算」，在9月低見7.184，逼近7.2算大關後，才逐步回穩。

由此可見，今年以來人民幣的貶值，與上兩次貶值背景不同。今次理由反而更為簡單——就是「強美元」，因美國正以四十年不見的速度去加息，半年間聯儲局累計加息合共3厘，令中美利差出現倒掛，因而令人民幣兌美元年內累計貶值8%。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預料人民幣跌向7.4關，人行貨幣政策將轉軚，醞釀「收水」。﹙資料圖片﹚

今次人民幣匯價，失守2018年中美貿易戰時的低位，今年至今累計貶值幅度12%，下一個重要位置，分析師看7.4大關。

盧楚仁料跌向7.4關

對於人民幣走勢，盧楚仁預計人民幣最快10月，會下試7.4支持位。不過，跌穿7.4關口機會不大，料只會在7.4關口附近徘徊。因為當人民幣跌穿7.3關口之後，人行可能採取較激進措施，以捍衛匯價，例如增發票據、大幅抽走短期銀根等。同時，貨幣政策方向上，相信會有轉軚，不會再減息降準，甚至改變貨幣政策方向，改為「收水」。

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝（圖左）指出，除非中國經濟數據出現好轉，否則人民幣將會繼續下跌。（資料圖片）

薛永輝：非亞洲金融風暴「翻版」

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝指出，人民幣今次貶值，除了是受美國進取加息影響外，亦因為在2020年美國推出新一輪量化寬鬆應對疫情時，令到人民幣已經先行升值了一段時間，因此現在亦會跟隨其他非美貨幣一同出現貶值。認為除非中國經濟數據出現好轉，否則人民幣會繼續下跌。

對於現時亞洲多種貨幣跌勢，相信不會是1998年的金融風暴的「翻版」，原因是各國吸取了當年的教訓，現時外匯儲備水平遠比當年為高。