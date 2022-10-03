數碼港︰0+3助吸金融科技人才回港　「拍住上」料吸數碼港元項目

新一輪獲財庫局委託推行的「拍住上」金融科技概念測試資助計劃，上周一起接受申請。數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，推出數日以來反應不錯，預計今年申請將較去年更加踴躍。港府近日放寬檢疫措施至0+3，近日多了早前轉移至海外市場的金融科技初創公司創始人或重要成員，回港傾談相關申請。與此同時，金管局正在推動數碼港元工作，料今年也會有相關項目申請。



嚴滌宇表示，有見金融機構對於合規科技等類型的方案存在較大需求，去年不少申請也是屬於該類別，今年將該類項目的資助額由15萬增加至20萬元，並同時包含涉及跨境應用、或涉及環境、社會及管治（ESG）、開放應用程式界面（Open API）及聯盟式學習技術方案。

嚴滌宇表示，港府近日放寬檢疫措施至0+3，近日多了早前轉移至海外市場的金融科技初創公司創始人或重要成員，回港傾談相關申請。(顧慧宇攝）

金融業對合規科技存較大需求

與此同時，數碼港也希望支持金管局正在推動數碼港元的工作，例如實物買賣及虛擬應用場景測試等，料今年會有相關項目申請，資助額同樣為20萬元。港府為新一輪計劃共預留1,000萬元，項目如果對行業有更廣泛影響，即適合行業普遍應用，及能針對行業瓶頸問題的解決方案，資助額更可高達40萬元。

他又指出，新一輪計劃並同時將合資格申請者範圍，由去年金融科技公司夥拍金融機構，放寬至研究機構，包括本港大學、自資院校、公營科研機構、私營金融科技實驗室等，均可夥拍金融機構申請。另外，相較去年1家金融科技公司夥拍1家金融合作的模式，今年開放至多家金融科技公司或研究機構，可夥拍多家金融機構合作。

嚴滌宇表示，數碼港希望支持金管局正在推動數碼港元的工作，例如實物買賣及虛擬應用場景測試等提供支持，料今年會有相關項目申請，資助額同樣為20萬元。（資料圖片）

新一輪計劃資助額最高40萬元

港府近日放寬檢疫措施至0+3，嚴滌宇表示，受到政策刺激，近日多了早前轉移至海外市場的金融科技初創公司創始人或重要成員，回港與數碼港傾談相關申請，預計其其後會在本港市場投放更多時間。值得留意的是，該計劃僅接受本港註冊或擁有本港牌照的金融科技公司及金融機構等申請。

而事實上，數碼港在培訓本港金融科技人才一直扮演重要角色。受財經事務及庫務局委託，數碼港學院今年舉行新一輪的金融從業員金融科技培訓計劃，旨在加深金融從業員對金融科技的了解，金融業界反應熱烈，吸引逾 7,100 位金融從業員登記參加。

數碼港學院亦一直透過舉行不同的活動及培訓計劃，向年輕人及各行各業的從業員，提供科技及創業相關培訓。目前大學合作夥伴計劃已有超過400大學生受惠，獲得金融科技方面的培訓。