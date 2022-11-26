借2厘稅貸做4厘定期　30萬穩賺近萬蚊？　專家揭箇中「Tricky位」

環球息口趨升，想再「借平錢」著實不易。但今年稅貸出奇地仍以「低息」作招徠，目前市面上提供的銀行稅貸最低實際年利率許多少於2厘，與銀行一年期定期普遍4厘存在「套息」水位。不過，有專家提醒，最低利率已加入優惠如現金回贈，並有附屬條件，申請時須留心。與此同時，稅貸是按月還款的，不論資金目的如何，即便是轉做定存，也要留意流動性風險。



各大行稅貸息差異大

目前市面上提供的銀行稅貸實際最低年利率不少以「最低」作招徠，有些甚至可平過2厘，但實際卻差異很大。

以借30萬元稅貸額、還款期為12個月來比較，市面上提供的銀行稅貸實際年利率介乎2.01厘至4.28厘，提供最低實際年利率的為東亞銀行，利率為2.01厘，每月還款額為2.52萬元，全期利息開支為3,329元，其次為中銀香港的2.98厘，每月還款期為2.54萬元，全期利息開支為4,799元。而最高實際年利率為滙豐，利率為4.28厘，每月還款額為2.55萬元，全期利息開支高達6,840元。

以借30萬元稅貸額、還款期為12個月來比較，提供最低實際年利率的為東亞銀行，利率為2.01厘。（資料圖片）

超低息稅貸 一般打工仔「難求」

若果要取得2厘以下的稅貸，一般都需要較大額的貸款金額，又或附帶條件。現時全港最低的實際稅貸年利率為大新銀行的1.18厘，貸款額低至1萬元至10萬元，最高貸款額為稅額1倍，還款日期為12個月，唯有附帶條件，需要登記或持有該行的出糧戶口。該行提供的另一個方案最低年利率為1.86厘，貸款額需至少達200萬元以上，還款日期短至6個月。如果借貸額較低，僅為1萬至10萬以下，12個月還款日期利息則要4.48厘。

至於東亞銀行提供的最低實際年利率1.32厘，要取得該優惠，貸款金額必須為80萬元以上及分12個月還款，即貸款人月薪需達到6.67萬元或以上。而虛擬銀行眾安銀行的1.62厘，為憑優惠碼申請，貸款金額需要為100萬元，但還款期可選擇為6個月至24個月。

李澄幸表示，勿簡單計算「息差」，實際年利率會將所有優惠及手續費計算在內。（資料圖片）

專家提醒勿簡單計算「息差」

加息周期下，銀行資金成本趨升，個別銀行仍以「低息」招徠，CFP認可財務策劃師李澄幸表示，部分銀行或視稅貸為推廣及吸引客戶的手段，而稅貸的貸款金額一般是有所限制，對個人來說不會借得十分之多，所以就推廣成本來說，理論上屬於「有數得計」。

不過，市民借稅貸，有不少地方需留心。他提醒，稅貸最重要是留意實際年利率，實際年利率會將所有優惠及手續費計算在內。假設成功申請東亞稅貸30萬元，獲得2.01%實際年利率，將借得的金額整體貸款存入銀行做1年定存，以目前滙豐定存利率4.3%計算，可共「賺」9,571元「息差」。而簡單計算，投資者直覺上會認為「息差」逾2厘，但實際上並不是！

李澄幸指出，因為稅貸是按月還款的，而定存是指定日期才本息歸還，故此在等候定存到期的期間，自己要動用額外的現金去還款，所以將額外的資金計算進去的話，回報肯定低於2.3%，進一步考慮到如果選擇其他投資的機會成本的話，隨時投資回報是負數。

張佩儀表示，稅貸還款年期「宜短不宜長」，最好選擇一般還款期12個月，因較長還款期帶來的利息成本也會較高。（資料圖片）

還款年期「宜短不宜長」

李澄幸又提醒，借稅貸做定存需要留意流動性風險，至於還款期方面，坊間普遍介乎半年至兩年，年期愈長總利息開支自然愈多，李澄幸認為，非常視乎個人情況，但稅貸在某個意義上是條款比較優惠的私人貸款，宜視作短期的週轉。

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀表示，市面上多家銀行推出的稅貸利息表面上非常吸引，但需要仔細閱讀細則貨比三家，因其廣告上標榜的最低稅貸利息，可能已加入優惠如現金回贈，並有附屬條件。

選擇還款年期方面，她也建議，「宜短不宜長」，最好選擇一般還款期12個月，若果太長例如兩年，除了會面臨第二年息口下跌風險外，較長還款期帶來的利息成本也會較高。另外需要注意的是借貸的金額，如果屬於低風險胃納人士，借貸來做高息定存，定存在期滿後才收到本息，但稅貸需要每個月供款，必須小心衡量能否負擔。

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