個人信貸資料庫招標結果　最快今出爐　壹賬通徵信稱已準備好

有市場消息稱，銀行公會將於今日（28日）公佈多間個人信貸資料庫（Multiple Credit Reference Agenc, MCRA）入選服務機構名單，3家入標商料均能過關，標誌著MCRA技術性啟動。而MCRA正式推出的時間預計為明年9月或之前，期間預計舊有機制及新機制將雙軌進行。



銀行公會回應《香港01》查詢時表示， 公會正與不同持份者，包括三家入選信貸資料服務機構，積極並有序地推進準備工作，預期信貸資料平台將於2022年底運作並投入服務，會適時公佈最新消息。



賈國慶表示，目前在多方面已準備充足，包括已完成和包括發鈔銀行在內超過20家機構的測試，並已通過第三方獨立驗證，包括系統建設、信息安全及風險管理等方面。（顧慧宇攝）

已完成和20多家銀行測試

入選標商之一的為中國平安（2318）聯營公司金融壹賬通旗下的平安壹賬通徵信，該公司行政總裁賈國慶表示，目前在多方面已準備充足，包括已完成和包括發鈔銀行、中外銀行及虛擬銀行在內超過20家機構的測試，並已通過第三方獨立驗證，包括系統建設、信息安全及風險管理等方面。

而在MCRA正式推出前的這段期間，賈國慶表示，未來兩個月，銀行方面預計會上存過去48個月的客戶數據，建立中央數據庫。平安壹賬通徵信則將會繼續進行相關工作，包括產品方面的研發，如信用評分及信用報告等。

賈國慶表示，母公司平安具備大灣區經營經驗，旗下擁有前海徵信，能夠同時為香港及內地業務帶來協同效應，期望能夠開發跨境徵信服務。（資料圖片）

母企大灣區業務 助開發跨境徵信服務

在本港經營個人信貸資料庫40年的環聯，2018年尾爆出資料外洩風波，觸發監管當局引入MCRA模式。去年銀行公會公開招標，除了平安壹賬通徵信，還有環聯及諾華誠信共3家機構應標。信貸資料庫主要負責收集分析借款人的欠債及信貸機構，供銀行等金融機構批核貸款時，查閱資料庫內的個人信貸記錄，以判斷其還款能力。

對於引入多2家服務供應商，能否有效提升服務素質及降低收費，銀行公會回應表示，個人信貸資料服務機構的收費水平屬商業決定，預期引入多於一家個人信貸資料服務機構能有效促進行業競爭，從而提升服務水平。

在本港經營個人信貸資料庫40年的環聯，2018年尾爆出資料外洩風波，觸發監管當局引入MCRA模式。銀行公會表示，新機制有效促進行業競爭，從而提升服務水平。（環聯網頁截圖）

銀行公會：引入競爭者有效提升服務水平

相較其他兩家服務機構，賈國慶表示，平安壹賬通徵信優勢在於母公司平安，在信息安全保護等方面，具備科技及經驗，同時母公司具備大灣區經營經驗，旗下擁有前海徵信，能夠同時為香港及內地業務帶來協同效應，期望能夠開發跨境徵信服務，並相信能迎合大灣區專才來港政策放寬，其信貸需求等。

至於新機制如何確保公眾私隱。銀行公會表示，保障公眾個人私隱是公會的首要任務，公會會確保所有參與者及新平台符合資訊安全、系統管理和數據管理等業界嚴格要求，其中有關私隱資料的處理，必須滿足香港個人資料私隱專員公署所訂立的評估框架，確認參與者有能力滿足資訊安全及個人資料私隱等的框架及法規要求。公會在企業管治和内部監控方面也定下準則，並成立專責小組，加強消費者保障及對個人信貸資料服務機構的監察。