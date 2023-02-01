超級議息周美元成關鍵　分析指倘跌穿100　勢掀新一波資金湧亞洲

新興市場包括中港市場在過去一個月破紀錄「吸金」，刺激港股今年至今抽高10%，恒指重返半年高位，然而，「吸金潮」能否持續成焦點。分析師認為要關注三大央行超級議息周，明日（2日）歐洲、英國及美國央行接連舉行今年首次議息會議，有機會出現首次美國加息步伐慢於歐洲的情況，料加大美元沽壓。央行議息後，倘若美元指數再度破位向下，失守100大關，勢掀動新一波資金湧入亞洲。



中國市場一周吸資逾63億

中港市場等新興市場今年以來持續反彈，恒指昂首突破22000點，分析相信主要受惠美國加息放慢，多路資金回流新興市場。按國際金融協會（IIF）追蹤21個國家的高頻數據（high-frequency data）顯示，過去一周新興市場（覆蓋股票及債券）每天資金淨流入皆約11億美元（折合86.2億港元），規模媲美2020年底至2021年初期間歐美新冠疫情封鎖解除後的盛況。當中，中國佔8億美元（折合62.7億港元），相信是受惠放寬防疫，憧憬經濟活動加快復蘇，所以率先入市。

過去一周新興市場（覆蓋股票及債券）每天資金淨流入皆約11億美元（折合86.2億港元），規模媲美2020年底至2021年初期間歐美新冠疫情封鎖解除後的盛況。當中，中國佔8億美元（折合62.7億港元）。（資料圖片）

不過，環球央行的加息周期尚未結束，特別是本周是「超級央行周」，歐洲、英國及美國三大央行齊集，舉行今年首度議息會議，將為年內的貨幣政策定調。特別是在縮表計劃上，英國及美國早已在去年開始量化緊縮（QT），即是出售資產，旨在產生與QE相反的效果，以遏抑通脹。聯儲局自2022年6月起啟動縮表，按照其訂定的目標，到2023年底，縮表規模將達1.6萬億美元。最新歐洲央行亦將加入陣營，將由今年3月起縮減其持有的債券。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，本周港股出現沽壓，恒指跌穿22000點，正正是反映了市場對央行加息縮表展望存在不確定性。（資料圖片）

央行縮表未明朗 港股兩日累挫逾800點

央行停止「印紗機」，對資金流向的影響力不容輕視。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，本周港股出現沽壓，恒指跌穿22000點，正正是反映了市場對央行加息縮表展望存在不確定性。加上技術指標上，恒指有超買訊號，觸發連續兩日的超過800點的回調。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝（圖右）認為，本周港股出現沽壓，恒指跌穿22000點，正正是反映了市場對央行加息縮表展望存在不確定性。加上技術指標上，恒指有超買訊號，觸發連續兩日的超過800點的回調。

在加息步伐上，市場已建立廣泛預期，估計歐洲央行及英倫銀行會同步加息半厘；聯儲局則會再次放慢加息，僅加息四分之一厘。梁振輝提醒，一旦央行如市場預期步伐加息，將是今輪環球加息周期中，首次出現美國加息的幅度，落後於英國及歐洲。並形容此舉將會強化市場對美元強勢結束的預期，對美元造成進一步打擊。

美元走弱一向對資金流入新興市場有利，翻看圖表，可見美元與新興市場呈反向走勢。（資料來源：彭博）

歐洲加息幅度或高於美國 今輪緊縮周期首次

美元走弱一向對資金流入新興市場有利，翻看圖表，可見美元與新興市場呈反向走勢。美元指數在去年11月起出現多年來不見的巨大跌幅。單計11月美元指數急挫5%，在12月及1月份分別再挫約2%及近1%，連續四個月向下，重返逾半年低位。

期間，中港市場在內的新興市場展開連串升浪，內地上證指數在11月重上3000點，累升近9%；恒指更在11月單月急升逾26%，創1998年10月以來最多。

分析指留意美元指數觸100大關

梁振輝建議，要留意今次環球央行加息後美元走勢，對新興市場有啟示性。「若果美元指數再度向下破位，跌穿100大關，係一個alarming訊號」。

他估計有機會觸發資金進一步加快流入新興市場，特別是亞洲市場，因為投資者對今年中國經濟復甦的預期高，普遍估計今年中國GDP將有約5%增長。日前中國公布1月份官方製造業採購經理人指數（PMI），升至50.1，重返擴張區間，製造業景氣水平較快回升。顯示出，中國經濟自去年12月從新冠疫情中重啟後中經歷了快速的復甦。