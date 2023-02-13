虛擬銀行｜開業近3年仍旺丁不旺財　拆解行業發展三大「關卡」

本港虛擬銀行開業至今近三年，發展已有一定規模，目前總客戶數目合共170萬；業界亦一直各出奇謀吸客，帶來新氣象。好像在剛過去的農曆新年期間，有虛銀結合傳統與科技，推出電子利是封，用戶可透過在 App 上「逗利是」、「派利是」，以至參與小遊戲贏獎品。



雖然虛銀的營運漸上軌道，但有業內人士向《香港01》反映，行業發展仍有掣肘，例如大銀行利用壟斷地位令虛銀未能充分發揮eDDA的簡易便捷功用，而傳統銀行亦遲遲未全面開放 API，加上出糧系統等問題，令虛銀無法發揮所長。專家就虛銀面對的困境拆局，探討拆牆鬆綁的可能，並建議現階段虛擬銀行宜改變宣傳策略，集中向潛在用戶宣傳自身優勢，「做大個餅」。



本港虛擬銀行開業至今近三年，目前總客戶數目合共170萬，惟旺丁不旺財。（資料圖片）

本地首家虛擬銀行開業至今逾兩年多，香港目前已發出8張虛銀牌照，熱鬧非常。翻查金管局網頁，當局當初形容，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀元的關鍵舉措，相信虛銀發展可推動香港的金融科技和創新，並有助促進普及金融。

虛銀仍處「燒錢」階段 吸納存款差強人意

兩年多過去，情況又如何？8家虛銀開業至今，一直積極爭取客戶，亦見各自的特色，如眾安主力發展扣帳卡及保險等，並已進軍財富管理業務；匯立着重貸款及財富管理業務，通過收購進軍印尼市場；Mox以信用卡服務及借貸為主；平安壹賬通（PAOB）主力服務中、小型企業等。

各行在競爭激烈的市場，似乎都找到不錯的定位，惟打開「數薄」，卻有另一番現象。各家虛銀仍處於「燒錢」階段， 去年10月中期業績出爐，全行半年稅前虧損總額16.78億元，與2021年同期蝕16.5億元相若，業績「見紅」相信與繼續投放資源，推出多種新服務及優惠以吸引客戶有關。

如果細心觀察，不難發現虛銀貸款增長與存款増長嚴重「背馳」。期內，整體客戶貸款額除天星銀行外，七家均見增長，合共較2021年底急增近八成至111.2億元。另一邊廂，吸納存款方面卻停滯不前，存款總額僅約252.8億元，較2021年底的253.1億微跌。

行業發展似乎陷入樽頸，有業內人士向《香港01》指出，虛銀仍受eDDA、開放 API及出糧系統等問題困擾，直指「根源」來自傳統銀行的「保守」及「阻撓」，認為政府有責任牽頭制訂行業標準和規範。

虛銀與傳統銀行之間曾爆發eDDA收費風波，至今未完全解決。﹙資料圖片﹚

關卡一、銀行高收費阻虛銀吸錢 eDDA離奇「設限」

「吸存」可謂銀行發展的「活水」，惟虛銀與傳統銀行之間曾爆發eDDA收費風波，目前情況僅略有改善。虛銀正式營運後，認為傳統銀行收費過高，最終經過多月協商，於2021年3月便傳出各銀行就eDDA「轉錢」所徵收的費用，由以往「一刀切」改為「分層收費模式」，即是單次轉帳金額過得少、手續費就付得少。

電子直接付款授權服務（eDDA）是「轉數快」（FPS）的一項附加服務，提供直接扣賬授權功能。「轉數快」支援的其中一類eDDA是由收款人設立，以虛擬銀行為例，存戶利用eDDA連接個人傳統銀行戶口與虛銀帳戶，方便跨行調動資金，過程可不用離開相關虛銀App，只須簡單按鍵，就可「拉錢」到個人虛銀戶口。 虛銀無分行，接受存款主要經兩渠道：FPS即時轉賬或eDDA。前者現時免費， eDDA則根據最新安排，提款銀行會向存款銀行（虛銀）收費，視乎「轉錢」金額而定。 eDDA是甚麼？

不過，業內人士指出，經過近兩年的運作，情況沒有大改變，並指虛銀不想罔顧客戶體驗而斷然取消eDDA服務，但為控制成本，有虛銀只好將大部分eDDA的單筆轉脹限制於2,000元水平，寧願要求客戶分10次入錢，用盡低層收費，都避免一次過的大額過數。簡單而言，想由傳統銀行「拉」1萬元資金到虛銀，可能要分5次入錢。否則，如有虛銀客戶想從某一家傳統銀行「拉」30萬元至虛銀戶口，相關虛銀就要向該傳統銀行付費數千元。

該業內人士直言，一直爭取eDDA零手續費，認為現時做法嚴重影響客戶體驗，亦阻礙了虛銀的「吸金」能力。更甚者，各行eDDA手續費差異出奇地大。

ZA Bank 支援14家銀行的eDDA服務，但單筆轉賬上限的差距大。（ZA facebook）

翻查各虛銀網頁， ZA Bank 支援14家銀行的eDDA服務，但單筆轉賬上限的差距，由高達100萬元至低至2,000元。例如，與交通銀行、創興銀行及同為虛銀的Mox、Livi及天星銀行的單筆轉賬上限為100萬元，而星展及集友則為1萬元，至於滙豐、渣打、中銀、恒生、招商、南商及中信銀行，單筆轉賬上限僅2,000元。

至於Mox存款上限方面，就只有虛銀ZA Bank、Livi Bank及母行渣打銀行有「無上限」限額，其他就一律2,000元。另一虛銀WeLab Bank，其所有eDDA單次上限為2,000元，官網上更寫明：「如果你想重覆轉賬，可以設定多條自動入錢規則以減輕不便。」

關卡二、「開放API」只聞樓梯響 窒礙金融科技發展

至於「開放銀行」（Open Banking），可為金融機構帶來數據革命，透過「開放API」，銀行把過去以封閉式管理的產品及用戶數據，與第三方服務供應商共享，簡單而言，若果傳統銀行向虛銀開放，虛銀可直接取得用戶數據，從而得到基本信息進行驗證，以更方便的方式提供貸款或信用卡等零售銀行服務。

不過，該業內人士直言，雖然金管局積極支持及分四個階段去推動，傳統銀行的步伐卻未如理想，一直以系統安全等問題，不願「開放API」，窒礙行業創新。他認為，客戶數據本身就屬於「用戶」，是否向虛銀開放，應交由用戶決定，而非銀行本身。

一眾打工仔目前仍未能用虛銀作出糧戶口。﹙資料圖片﹚

關卡三、出糧系統拖延更新

一眾打工仔目前都是使用傳統銀行戶口出糧，據業內人士指出，至今未能改用虛銀的原因，與金融基建未更新有關。業內人士解釋說，企業通過在銀行開設商業戶口，以批量方式每月向員工轉帳出糧，當中涉及一個名為ECG的系統，惟自「轉數快」推出後，ECG原定於2021年左右被取代，亦即虛牌發牌後大約兩年。

因此，虛銀業界有聲音指，開業時沒可能投放資源去使用一個本應即將「壽終正寢」的系統，惟據悉，傳統銀行一直以「轉數快」未能完全處理異常問題等各種理由，令兩者整合的過程一拖再拖，最新要延遲到2024年9月，令打工仔遲遲無法使用虛銀作出糧戶口，影響消費者選擇及虛銀發展。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑：傳統銀行不友善屬正常

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時認為，傳統銀行態度「不友善」屬正常，並以「開放API」為例子稱︰「人哋用咁多錢發展一個系統，在商言商，除非（立法）規範，﹙否則﹚又好難話邊一啲（API）要開晒。」他笑言，政府亦有推動開放政府數據，但至今亦未完成開放，相信要由當局逐步推動，「我諗好多嘢要協商，唔係話完全冇可能，但金管局要帶頭。」

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔則表示，銀行非常擔心系統風險問題，「喺銀行角度，一定要安全到一萬唔會出現，連萬一都唔會。」

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔﹙資料圖片﹚

陳鳳翔：虛銀要改善推廣策略

他不否認，目前「開放API」及eDDA等問題，的確減慢了虛銀的發展步伐，但他同時反建議，現存的虛銀須好好利用其特點，為自己的業務做宣傳。

他認為，虛銀只提供財務誘因去吸客，但未有利用客戶的需求去推廣，他舉例說，虛銀可以24小時為港人提供財富管理服務，特別是已經移民的港人，「試過唔見咗（傳統）銀行網上銀行密碼，佢要你到分行處理，虛銀唔會咁設計，十幾萬人離開咗，呢度都有個需求。」另外，香港所有持牌虛擬銀行都是存保計劃保障的成員，一旦倒閉賠償上限為50萬港元，「你可以叫人去虛銀開多個戶口，分散一下風險。」

他坦言，傳統銀行不會「蹺埋手由你打」，現時虛銀提供的服務，傳統銀行的手機應用程式都有提供，又認為行業的開放不會一步到位，但相信未來虛銀可涉獵的範疇只會更多，目前最重要的利用好自己的優勢去「做大個餅」。

金管局發言人稱，鼓勵虛擬銀行創新和穩健發展。﹙資料圖片﹚

金管局︰續與虛銀討論和跟進關注議題

就虛銀所面對的「關卡」，金管局發言人表示，銀行之間會就不同服務（包括eDDA）自行協商，並因應所需服務的成本及風險等因素釐定有關收費。該局一般不會介入銀行之間的商業協議或干預雙方擬定的收費水平。

至於Open API，金管局稱，28間參與零售銀行已陸續提供各項開放API功能，包括產品資料、產品申請、帳戶資訊和交易。登記使用這些 API的第三方服務提供者一直穩定增長，截至2022年12月已錄得逾1300宗登記，而每月亦有逾60萬宗銀行產品申請和支付交易經開放API完成 。香港在銀行業開放API已初見成效，金管局將繼續借鑒外國在開放API上的經驗，以促進本地的相關發展。

該局補充，一直支持虛擬銀行發展，會繼續與虛擬銀行保持緊密的溝通，討論和跟進業界關注的議題，鼓勵虛擬銀行創新和穩健發展。

至於傳統銀行，回覆查詢的匯豐稱由於eDDA收費屬於銀行與相關機構的雙邊協議，該行不便評論。另外，滙豐一向支持香港銀行業開放API的發展，目前提供多個API讓第三方服務供應商協助發展在其他平台提供不同類型的銀行服務，包括個人和商業銀行的產品及服務資訊。

至於中銀香港則稱，有關與其他收款機構為客戶提供設立電子直接付款授權(eDDA)指示的收費，該行會根據商業原則，並綜合考慮不同因素，包括市場情況、服務需求等而釐定。該行亦一直積極推動開放銀行服務，現時已開放超過100個API，涵蓋存款、保險、基金、按揭、貸款等業務的資訊及申請類別，高峰日用量按年穩步增長，並繼續積極促進數據互聯互通，以創新科技提升客戶體驗，與不同機構透過Open API合作，圍繞不同客群打造創新商業合作模式，拓展金融服務的範圍，以迎合客戶理財的需要。