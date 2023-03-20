NowTV專訪｜屹立廿年不倒　舵手揭成功之道:我哋唔係傳統收費電視

有線電視於2月14日宣布提早交還本地收費電視節目服務牌照，結束開台30年的有線電視服務，當前本港只餘下電訊盈科（0008）旗下的Now TV收費電視。



隨著收費電視一個又一個結束業務，昔日街頭上推銷員在易拉架前面不停「拉客」的畫面或許已成歷史，Now TV成為了行業的「The Last of Us」。HKT Home Group董事總經理蔡煒健接受《香港01》專訪時，分享了在業內屹立不倒的秘訣，最重要的是，Now TV並不認為自己純粹在做收費電視生意，而且更大的收費內容平台。



香港第一家收費電視源於1957年，麗的呼聲開始提供服務。直至近十年，本港電視圈可謂三雄鼎立，免費及收費電視均由TVB、Now TV及有線電視競爭。可是，隨著TVB及有線電視在2017年及2023年先後宣布退出收費電視市場，Now TV便成為全港唯一收費電視服務商。

一家又一家收費電視台退出市場，到底收費電視是否仍然適合香港人口味？「我哋已經唔係傳統Pay TV（收費電視），而係Pay Video Aggregator（收費節目平台）。」HKT Home Group董事總經理蔡煒健在訪問中一直強調，Now TV不再是傳統所想的收費電視台。

蔡煒健解釋道，Now TV由2003年加入收費電視市場，由Day 1開始已經是在做IPTV（網路協定電視），當時尚未出現Netflix等串流平台，但Now TV已利用集團寬頻業務作為中樞，靠著互聯網傳遞內容，由HD到4K，以至今天發展成Android TV平台，一直緊貼世界潮流。

面對各種免費、收費內容的興起，在內容上收費電視服務又如何保持競爭力？蔡煒健強調，Now TV做的是收費內容平台，當然要有最基本的自家內容，例如是新聞直播頻道。此外，Now TV同時可提供美國付費頻道HBO，又有超過2萬小時的點播內容。而不得不提的是，Now TV有著港人「摯愛」的英超獨家轉播頻道。

Bundle訂頻道 提供更優惠價格

隨著Youtube、Netflix、Disney +出現，Y世代（又稱千禧世代）的娛樂漸漸從電視頻道，轉向林林總總的串流平台。為配合市場需求，蔡煒健稱，Now TV在去年5月推出的用戶介面（User interface；UI），已經是一個Android TV盒子，不單能夠收看本身自家頻道，更可以訂閱黃Viu、HBO、Netflix等收費頻道，同時可用作一般Android系統下載應用程式，例如安裝Youtube、Disney+等。

用戶為何要在Now TV訂閱其他收費內容，而不在個別平台選購？蔡煒健坦言，始終Now TV提供不同類別的內容，當客戶選購多項頻道時，便可以「捆綁銷售」（Bundle）的優惠價格訂購。目前HBO、黃Viu已經提供捆綁折扣，未來亦會將優惠應用於Netflix等其他收費內容。「佢嘅客戶就係我嘅客戶，佢唔係我嘅對手，而係我嘅夥伴。」

HKT Home Group董事總經理蔡煒健稱，以前高價競投足球賽事播映權的時代已過，相信未來內容成本將會保持穩定。（歐嘉樂攝）

高價搶轉播權不再 近兩年成本下降逾一成

如果說起訂購Now TV的收費頻道，當中少不了足球賽事頻道。NowTV由2003年開台，在2006年以高價投得英超轉播權，自此改變了整個市場的格局。正所謂「橋唔怕舊」，於2015年成立的樂視體育，當時便以高價投得2016至2019年的英超香港地區獨家播映權，令Now TV一度失去轉播權。

「我個人觀察，高價競投嘅時代已經過去」，蔡煒健指出，早幾年中國有不少企業不惜代價競投球賽播映權，但卻以低價出售予客戶，沒有做好成本管理。時至今天，不論香港、中國或美國，企業重視的是盈利能力，每一種內容都有其合理價格，大家都會以理性去競投。

蔡補充指，過去兩年Now TV在續約的內容成本有回落趨勢，幅度超過10%，反映競投者出價審慎理性，不再是不惜功本搶奪播映權。隨著有線電視退出，蔡煒健認為未來NowTV的議價能力有所提升，相信內容成本即使沒有大幅下降，亦會相對穩定，預期上升的機會較小，將有利盈利增長。

有線電視將於今年6月1日終止收費電視服務。（資料圖片）

轉台優惠推出 日均上客量增三成

有線電視在2月14日宣布退出收費電視市場後，Now TV迅速「出Post抽水」吸客。有網民斥責「無品」，但蔡煒健力撐同事，認為社交平台本身要夠「玩味」，而且帖文獲網民不少讚好，相信很多人都喜歡他們提供的轉台優惠。

蔡更透露，自從轉台優惠推出後，直至3月中Now TV日均上新客量提升了三成。蔡直言，當愈來愈接近5月底友台停播時，屆時或有更多客戶轉台而至。