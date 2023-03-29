電訊股比併｜中移動股息7厘稱冠　年省20億Capex　5G周期內首次

中資電訊股股價今年至今累計升幅接近20%至30％，明顯跑贏大市（同期恒指徘徊二萬關上下，與去年底比較升幅不足1%)。下文盤點三大電訊商近期出爐的全年業績，從集團的盈利表現、移動電訊服務、資本開支計劃以及派息政策等範疇作出比較，發掘投資機會。當中，中移動（0941）今年表明會減低資本開支，是同業中唯一一間，股息率達到7厘。



中移動、中電信（0728）及中聯通（0762）三大中資電訊股，最新公布去年全年業績，大致符合市場預期，並顯示出盈利能力，雖然去年中國經濟受疫情封城措施嚴重打擊，不過三間企業盈利仍然能夠保持升勢。

三大中資電訊股去年全年業績（01製圖）

論盈利增長：聯通多賺16%最強

從盈利增長看，以聯通升勢最強，去年全年純利按年升16.5%，至167.45億人民幣（下同）。營業額3,549.44億元人民幣，按年升8.3%，增速創近九年新高。至於賺錢最多的自然是巨無霸中移動，去年全年盈利破千億元，為1,255億元人民幣，增長8%。

從盈利增長看，以聯通升勢最強，去年全年純利按年升16.5%。（資料圖片）

論ARPU：中移動高於同業

衡量移動服務賺錢能力的指標——ARPU（平均用戶收入），三間電訊商中，以中移動的移動ARPU為最高，按年升0.4%至49元。至於中電信及聯通的ARPU相差不大，分別為45.2元及44.4元。

ARPU的升幅可以反映電訊商在同一客戶上的「吸金」能力。展望ARPU走勢，中移動副總經理簡勤指出，單計5G業務，中移動的ARPU達到81.5元，相信隨著用戶持續升級至5G，今年的ARPU有信心持續上升。而中電信管理層則預期今年ARPU能夠繼續保持穩定，未來會繼續強化移動、寬頻業務融合發展。

電訊營運行業屬資本密集行業，電訊商要投資興建基站、撘建網絡覆蓋等，每年支出以千億元起計。因此，資本開支(Capex)多數是衡量電訊業現金運用的指標。（Getty）

論Capex：中移率先減開支

電訊營運行業屬資本密集行業，電訊商要投資興建5G基站、撘建網絡覆蓋等，每年支出以千億元起計。因此，資本開支(Capex)多數是衡量電訊業現金運用的指標。

以往數年，由於是5G基建的重點投資期，三大電訊商的Capex持續呈升勢，每年都分別投放逾千億元開支。不過，新一財年，中移動展望Capex將會下跌，是自5G建設週期以來，首次出現下滑。

中國移動2023年計劃資本開支為1,832億元，按年跌20億元，是自5G建設週期開啟以來，首次出現下降。在2020-2022年，中國移動的資本開支分別為1,800億元、1,836億元、1,852億元。董事長楊杰形容，資本開支高峰時期過去，因5G建設已大致完成，更預告未來數年資本開支將繼續下降，目標是2024年，資本開支佔通信服務收入降至20%以下。

中移動展望Capex將會下跌，是自5G建設週期以來，首次出現下滑。(資料圖片)

至於中國電信和中國聯通則預計資本支出，整體仍將呈現增長趨勢。其中，中國電信預計2023年資本開支水平將達到990億元，按年增長7%。而中國聯通預計2023年資本開支水平將達到769億元，按年仍增長3.6%。

因此，中移動今年是三大電訊股中，唯一一間預期資本開支將下跌的。分析相信，資本開支下跌，集團可望「儲銀彈」，留作派息用途。

論息率：中移7厘息勝同業

談及「食息一族」最關注的股息率，三間電訊商中，暫以中移動的股息率維持最高。中移動末期息派2.21元，全年派息合共4.41元，以現價計股息率約7厘。中電信及中聯通股息率約5.5厘。

展望今年，中移及中電信已經承諾，將股息率提升至70%或以上。（上年中移及中電信的派息率分別是67%及65%）。

第一上海首席策略師葉尚志指出，若按穩健順序排列，首先會選中移動，其次後是中電信、中聯通。因為中聯通的用戶基數低，「賺少少錢已經可以升好多」。（資料圖片）

葉尚志：中移吼60蚊以下儲貨收息

第一上海首席策略師葉尚志指出，若按穩健順序排列，首先會選中移動，其次後是中電信、中聯通。因為中聯通的用戶基數低，「賺少少錢已經可以升好多」，業績增長能力雖高，同時股價波動幅度亦較強。

他形容「選高息股要看派息持續性」。投資策略上，如果買電訊股作收息之用，要「有耐性坐貨，重點是低位買，等收息」。

以中移動為例，他以往一直推薦買入當收息股，不過認為最佳買入時間是50元以下，現時股價已經升至60元以上，不宜高追。建議想收息的投資者，在股價回落至60元樓下才入手。