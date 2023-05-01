港人不足兩年換手機　女士情傾細摺機　三星這款機銷售比例冠全球

上班一族愛大屏幕、女士愛自拍！每年各大手機品牌都會各出奇謀，推出各種新款手機，希望以新功能、新外觀去搶佔市場，吸引消費者換電話。



惟眾多品牌令人花多眼亂，而且高端手機動輒花費逾萬元，消費者要找到合適自己的手機，需要做大量功課。有品牌就冀以親身體驗的方式，及針對個別市場的特點，推出「在地化」的推廣策略吸引消費者。



蕭建彤接受《香港01》訪問時就指出，港人一般平均20多個月就會換新手提電話，遠高於全球的逾40個月，而部分追求最新科技、對晶片等規格有要求的消費者，換機頻率會再短一點。（許世豪攝）

三星電子﹙Samsung﹚香港資訊科技及電訊產品業務主管蕭建彤接受《香港01》訪問時就指出，雖然過去三年爆發新冠疫情，但近年本港消費者對智能產品等需求上升，配合「在地化」的推廣策略，品牌過去三年的手機銷售都有增幅。

他指出，港人一般平均20多個月就會換新手提電話，遠高於全球的逾40個月，而部分追求最新科技、對晶片等規格有要求的消費者，換機頻率會再短一點。以Galaxy S系列為例，S23銷售較S22有雙位數的增長；至於高階手機，S23系列當中，本港有約六成消費者購買最高檔次的「Ultra」，較全球的四成為高。

「影靚相」已是眾多手機功能當中其中一項「必需品」。（資料圖片）

「一機在手」基本上可解決日常生活所需，更可以處理繁瑣的工作，甚至理財等，而港人頻繁的換機率，如何吸引消費者選購自家款式的手機，就成為各大品牌的「考題」。蕭建彤直言，「影靚相」已是眾多手機功能當中其中一項「必需品」，不少消費者到門市選購手機時，大部分都會先試一試智能手機的拍攝功能，「相機會係客人第一樣接觸，亦係最常接觸到嘅地方。」

針對消費者需求提升手機功能

以品牌最新推出的Galaxy S23系列為例，因近年消費者愛用手機拍攝照片及影片的習慣，有特別提升前、後鏡頭像素，包括背面主鏡頭採用市場上成罕見的2億像素感光元件，及夜間拍攝功能；而新一代晶片配合電話內置的人工智能，可就用戶使用習慣作出調整外，使用社交應用程式時有一定的節能效果。

至於屏幕摺疊型智能手機，旗下「Fold」及「Flip」系列，亦針對不同的用家需求，如「Fold」吸引工作時需要在大、細屏切換、或需要參與視像會議等用家；而較細的「Flip」系列，則吸引更多女性用戶。他指，當初在設計時，除了較多配色外，其大小設計亦方便將電話放到體績較細的手袋中，打開「Flip」手機時L字型的設計亦方便用戶自拍。

從銷售數據當中，亦反映品牌的巧思有回報，當中「Flip」的女性用家較「Fold」的多逾兩、三成。但要客戶了解手機的功能，特別是品牌同時亦有平板電腦、手提電腦及智能手錶等旗艦產品，產品與產品之間可通過系統互相連結使用，蕭建彤認為其中一個主要的方式是用家親身體驗。

因此去年開始防疫措施逐步放寬下，公司於各區開設POP UP STORE， 更推出「TRY AND BUY」（先試後買）、早鳥優惠等吸客，「手機有唔同功能，好難三言兩語講晒，咁不如你拎返去用一個星期。」他指，計劃反應理想，有兩、三成客戶試用後正式購買。

與港開發團隊合作 助優化應用程式

其次「在地化」亦是重要的方式。蕭建彤表示，早在2017年三星已經是首個配合八達通的手機品牌，在「Samsung Pay」內加入「Smart Octopus」的功能，方便港人用家；而三星亦因應摺疊型智能手機，屏幕與一般的智能手機的應用有所不同，主動與本港應用程式開發團隊合作，協助優化應用程式，令程式可「用盡」細屏轉大屏切換等功能。

另外，他亦表示，集團近年針對商業用家，推出多項雲端服務以提升企業效率。