阿里騰訊股東減持恐加快　逾800億重貨壓頂　專家料阿里打回原形

恒指二萬點大關再守考驗，雖然最新聯儲局會議紀錄顯示委員已經開始討論停止加息，美息短期內有望見頂；不過港股走勢卻未見明朗。今日港股一度跌穿二萬點，低見19885點，其後雖拗腰掉頭，倒升30餘點收市，不過成交薄弱僅得1000億元左右。專家指港股沽壓，主要受到兩大重磅科技龍頭騰訊（0700）及阿里（9988），連環遭大股東扔貨的陰霾壓頂，涉及股份價值合共逾800億元，估計阿里沽壓未止，料打回原形下試裂口位。



軟銀「曲線」沽阿里套逾560億元

阿里巴巴股價今日最多挫逾5%，市值蒸發約 130億美元，主因受到大股東軟銀部署沽貨的負面消息困擾。外電報道，大股東軟銀今年以來透過預付遠期合約，出售價值72億美元（折合約565億港元）的阿里巴巴股權。

軟銀指出對阿里巴巴的交易，已經轉至「防禦模式」，以應對更加不確定的商業環境，現時「正在增加手頭上的現金，以加強財政上的穩定」。（資料圖片）

據軟銀去年9月底披露，當時軟銀持有阿里近14.6%股權，今次交易完成後，據估計阿里巴巴的持股量跌至僅3.8%，具體數據，可參考軟銀下月將進一步披露減持阿里套現的資料。相較之下，昔日科技股高峰期時，軟銀一度持有阿里巴巴超過 30%的股權。

據估計，軟銀去年拋售阿里巴巴的規模，已經達到創紀錄的290億美元。軟銀雖然拒絕直接評論，不過指出對阿里巴巴的交易，已經轉至「防禦模式」，以應對更加不確定的商業環境，現時「正在增加手頭上的現金，以加強財政上的穩定」。

股價走勢上，阿里今早跟隨美股急跌，最多挫逾5%，低位見91.1元。不過其後在100天線(約處92.7元)附近似有支持，收市跌幅收窄至不足2%，收報94.15元。

阿里巴巴股價在100天線(約處92.7元)附近似有支持，收市跌幅收窄至不足2%，收報94.15元。（資料圖片）

騰訊大股東「搬倉」 表明為方便沽貨

無獨有偶，另一科技平台龍頭騰訊，亦受大股東減持消息困擾。騰訊大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus昨日宣布，本周將把額外9600萬股的騰訊股票，存入中央結算系統（CCASS）。

Prosus更發公告表明「搬倉」目的，是為了方便有序地在市場上沽出這些股票，套現所得資金將用於自身股份回購。Naspers減持騰訊步伐恐加快，令到騰訊股價明顯受壓，昨日急挫5%。不過，今日股價略為回順，收市反彈近2%，收復部分失地。

騰訊大股東Prosus更發公告表明「搬倉」目的，是為了方便有序地在市場上沽出這些股票，套現所得將用於自身股份回購。(資料圖片)

券商估計大股東沽貨量 佔騰訊日均交易約4%

對於大股東的「搬倉」行動，騰訊發言人指出可參考Prosus以往的公告，未有其他補充。針對今次Prosus「搬倉」的具體影響，有中資券商估計，是為了在今季減持騰訊鋪路。國信證券發表報告表示，Prosus於去年6月開始回購計劃，日均減持數量約100萬股，成交量佔比不到4%，未來的減持節奏料會維持。該行預計，截至2023年4月初，此前Prosus存入中央結算系統的騰訊股份已經基本完成減持。

今次Prosus存入9,600萬股騰訊股份，該行推測會用於今年第二季減持，這一節奏與過去幾個季度相仿，即維持在日均100萬股上下，佔騰訊日均總成交量比約4%。

香港股票分析師協會副主席郭思治指出：「買新經濟股都係投機心態重」。（資料圖片）

阿里料回補裂口位

香港股票分析師協會副主席郭思治分析指出，兩大科技龍頭股的沽貨消息，成為現時恒指沽壓的主因，因兩股分別佔恒指比重約8%。計及美團﹙3690﹚後，合共佔恒成約20%的份額。雖說股東減持消息市場早已知悉，不過，「買新經濟股都係投機心態重，一見到大股東扔貨，未入市的都係不接不買」。因此，相信整體走勢偏弱。再者，恒指近期成交淡薄，短線估計恒指會難以企穩20000點大關，潛在跌幅尚有千餘點，相信不會再有大跌空間。

至於阿里股價走勢，郭思治相信短期會部分回補早前遺留的裂口位，裂口底部為84元。阿里股價在上月底能夠一舉突破90元及100元兩大關口，主要受到管理層拋出的分拆六大業務重組方案所推動，股價一日間由「8字頭」變「9字頭」。不過，眼下投資者入市信心不足，相信股價會受壓打回原形，初步心理關口位看90元，往下更差一步或下試84元。