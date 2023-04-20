定期優惠｜銀行體系結餘穿500億分析料資金成本升　4厘定期成絕唱

港元屢次觸及弱方保證，金管局連日出手「接錢」，令本港銀行體系結餘跌穿500億的心理關口，創出2008年金融海嘯以來逾十四年的新低。不過港銀利率暫未見抽升，反映港元利率的銀行同業拆息（Ｈibor），仍處於區間水平，未有突破上月高位。同時，銀行爭相下調定期存款利率，據本網統計，一年期收4厘的高息定存淪絕唱。



專家分析認為，反映本港的整體貸款疲弱，銀行「水浸」，估計本港利率較美國更早「見頂」。因此未來銀行的高息定期將「買少見少」，對於做定期的「收息一族」來說，可以考慮預先做長年期定期，鎖定息率。



港元下跌觸及7.85弱方兌換水平，令本月金管局5度「接錢」，涉資接近278億元。因而，本港銀行體系結餘繼去年縮減約70%後，最新更進一步跌穿500億元大關，降至492.3億港元，為2008年11月17日後首次。

按照聯繫匯率，當總結餘減少，將推高港元利率。不過，反映港元利率的銀行同業拆息（Ｈibor），卻仍處於區間水平，未有突破上月高位。﹙資料圖片 / 張浩維攝﹚

銀行水浸 Ｈibor未有急升

理論上，按照聯繫匯率，當銀行總結餘減少，港元利率將推高。的確，觀察昨日及今日Ｈibor走勢，是連續兩日向上，不過整體升幅有限，仍然未有突破大型區間位置，不但與上月(3月份)季結前的水平尚有一段距離，更明顯低於去年底的高位。

以和樓按相關的一個月期Ｈibor為例，今日上升逾9個點子，見2.96厘，接近本月高位。不過，與3月的的高位約3.5厘，低出逾15%，仍存在明顯的距離。

至於中長期利率亦同樣處平穩狀態，未有明顯抽高。當中3個月期Ｈibor升3.57%；6個月期Ｈibor見 4.02%；12個月期Ｈibor報 4.33%。

和樓按相關的一個月期Ｈibor為例，與3月的的高位約3.5厘，低出逾15%，仍存在明顯的距離。。（資料圖片）

上海商業銀行研究部主管林俊泓解釋指，雖然在聯繫匯率機制下，港美息差會逐步收窄，不過，「息差收窄可以是港息上升，亦可以是美息下跌，似乎市場現時是傾向相信後者會出現」。在歐美銀行接連出事，加上美國通脹回落兩大因素主宰下，市場廣泛預期美國聯儲局下月加息後，整個加息周期會完結，爭議點只是在於何時會落實減息。因此，在美息即將見頂的情景下，他相信港息維持現水平的機會較高，估計一個月Ｈibor，在本季都是徘徊在3厘左右水平，因此對供樓者而言，樓按利率將會維持。

發鈔行定期息「縮水」 一年期利率僅3.4厘

與此同時，本港銀行傾向下調定期存款利率，高息定存買少見少，翻查銀行的定息利率，超過4厘的一年期定期存款更成絕唱。最新3間發鈔行，即渣打滙豐及中銀香港罕有齊心減息，日前渣打下調半年1年期年息0.2厘，三個月至一年期的定期利率，屆3厘至3.4厘水平。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，相信港銀再加息的機會低，因為現時Ｈibor的水平，比3月份更低，「當上次(3月)本港都不跟隨加息，現在機會就更低」。（資料圖片）

林俊泓解釋指，銀行體系結餘下跌，將推高銀行資金成本，未來再如以往一樣積極推出高息定期存款的機會低。「即係銀行手上的便宜錢減少，因此的資金成本將上升，要再好似去年一樣推高息存款的機會較低，未來冇咩機會再推啲一年收5厘息的高息存款，因為銀行好難計掂數」。

P息料維持不變

至於最優惠利率（Ｐ息），他相信港銀再加息的機會低，主要是港銀自從去年12月底加息後，今年已經未有跟隨美國加息。再者，現時Ｈibor的水平，比3月份更低，「當上次(3月)本港都不跟隨加息，現在機會就更低」。