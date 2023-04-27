MPF供款月入上限或升至5.5萬　學者撐檢討　重申月供一成不夠退休

近日積金局向本地傳媒指出，正就新一輪強積金﹙MPF﹚最低及最高水平的檢討展開準備工作。若根據既定機制即按統計處的港人工資來計，理論上強積金供款的最高入息由3萬元上調至5.5萬元，即供款封頂位可能相應由1,500元加至2,750元，加幅達到83％。



市場對此反應不一，學者大撐此舉有助港人維持退休生活；但有業界人憂慮在經濟不明朗下，會加重中小企負擔，及影響打工仔生活質素。



受疫情影響 「四年一檢」被延遲

積金局一向以「四年一檢」方式進行檢討，惟對上一次調整已經要追溯至2013及2014年，最低及最高入息水平定為7,100元及3萬元，以每月百分之五強供款來計，即每月供款上限為1,500元。若按既定機制為以港人工資中位數再作檢討，料調整後強積金供款的最低及最高入息限額，將大增至1萬以及5.5萬元。

香港浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，今次受疫情影響，延至今年才檢討已經算遲。

麥萃才分析，退休後的消費水平，大約是在職時的六成。（資料圖片 / 張浩維攝）

目前供款比率未夠退休用

他指出，環顧世界各地的退休保障計劃，香港的供款比率算低，故認為今次調整合理，「淨係睇最近嘅新加坡，佢哋嘅供款比率都有差唔多兩成。香港每邊供5%，遠遠未夠保障退休生活。」

他續稱，退休後的消費水平，大約是在職時的六成。事實上，對於部份低收入人士來說，就算與僱主合共每月供一成，所得的金額遠不夠保障退休生活。麥萃才認為，低收入人士或需靠政府幫忙，例如為他們提供額外供款，或為老人提供生活津貼。「政府幫低收入人士供多啲就係前置式幫忙，好處係呢個支出分期做，唔使到時有一筆大支出；但壞處係無份嘅人可能會投訴。」

他直言，現在政府為生活拮据的人士提供退休補貼，部份原因正正是他們年輕時沒有如強積金的退休計劃。

駿隆集團常務董事陳銳隆認為，提高強積金自願供款免稅額，有助市民放更多資錢至強積金戶口。（資料圖片）

建議提高自願供款免稅門檻

話雖如此，但在疫情之下，不少中小企仍未恢復元氣，倘若一下子提高供款，或加重它們負擔。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，香港經濟仍在復甦階段，「依家夜晚出街，條街都比以前靜好多，各行各業都未返到疫情前水平。依家突然間提高供款，佢哋會有壓力。」

對於現時强積金供款比率是否足夠退休生活，陳銳隆認為市民退休生活不能單靠強積金，故難以評論現時僱主及僱員各供5%是否不足。「相比起提高強制供款比率，政府可以考慮提高強積金自願供款免稅額，令市民多啲動力放錢落強積金。」

分析認為，香港經濟仍在復甦階段，如增加MPF供款會增加企業壓力。（資料圖片）

選好基金組合 複利助資產增長

至於回報方面，陳銳隆笑言香港人都算進取，不少人都選擇混合資產基金組合，相信在長時間複利效應下，能累積為數不少的強積金過退休生活。「揀得好嘅話，每年compound 2至4%，退休都有幾百萬！」

麥萃才亦強調複利的重要性，就算不擅理財的基層市民都應該抽時間檢視強積金戶口，「唔識都可以揀DIS（預設投資策略），等於由專業人士幫手管理啲錢！」