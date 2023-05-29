中銀香港︰定存息短期存上升空間　客戶投資取向偏謹慎

美國進入加息周期以來，投資市場表現未如預期，相較高息港元及美元定期存款，備受市民歡迎。近期港元拆息持續高企，市場關注會否帶動定存息進一步上升。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，港美息差近日有所收窄，加上半年結關係，港定存息料在短時間有上升空間。雖然近期市場氣氛有所改善，但客戶投資取向仍偏向審慎，以均衡型、股債混合基金及結構性產品最受歡迎。



周國昌表示，美國加息周期預計已接近尾聲，但息口會維持高位一段較長時間，唯波動性會較去年為少，預計今年外匯及商品市場活躍度會佳於去年。至於息口高企會否影響貸款業務，他認為，置業及投資等剛性需求仍存，有信心相關貸款及按揭業務市佔率仍能跑贏大市。

周國昌表示，港美息差近期有所收窄，加上半年結關係，定存息料在短時間有上升空間。（廖雁雄攝）

保險、基金及結構性投資銷量增長顯著

而事實上，中銀香港個人銀行業務今年首四個月主要由跨境業務及高端客戶帶動，存款及貸款業務量均見增長。期內與ESG相關的綜合理財總值按年增長3倍，私人財富客戶數目及資產管理規模分別按年升3 成，手機銀行用戶數累計淨增長按年上升1.3倍。

期內保險、基金及結構性投資銷量增長顯著，周國昌預計今年餘下時間能保持增長趨勢。同時，受惠於中港通關，保險業務以內地客為主要增長動力，其中終身壽險最受歡迎。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，通關後已有不少客戶親身來港辦理銀行業務，去年已增聘1成前線銷售人員，今年會視乎業務需求而決定聘用計劃。目前有超過180家分行網絡，包括9個跨境理財服務中心，4個私人財富中心，後兩者今年會計劃再籌建。

劉賽麗表示，首4個月整體跨境客戶新開立賬戶按年上升5倍，香港居民透過開戶易開立內地賬戶數目按年也上升近5倍。（廖雁雄攝）

北上南下新開戶數目按年均增5倍

受惠於中港通關，中銀香港跨境業務顯著回升，首4個月整體跨境客戶新開立賬戶按年上升5倍，較2019年同期增長44%，日均增長6成。香港居民透過開戶易開立內地賬戶數目按年上升近5倍，較2019年日均數目則上升1.1倍。

理財通業務方面，劉賽麗表示，首四個月雙向開戶數目按年增兩倍，客戶總體偏好較為穩健的定存及債券投資。若分開北上客及南下客，前者偏好人民幣及結構性產品，後者偏好定存及混合型基金等。

港人內地置業需求增

另外，通關後港人內地置業需求有所上升，中銀香港置業易服務目前已遍佈9個大灣區城市，包括16個發展商超過50個樓盤的合作，同時也為高端客戶舉辦內地樓盤導賞活動，為有需要於內地置業之高端客戶提供配套增值服務。