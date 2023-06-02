港銀再搶錢！　3個月定期息回升至4厘　專家料短期仍有上揚空間

股市表現不濟，定存吸引力仍存。美國息口高企，加上半年結等因素影響，本港拆息也持續高企，帶動港銀紛紛上調定存利息來吸納資金，當中短期定存息上升最為明顯，一星期定存息可高達20厘，多家銀行也已上調3個月定存至4厘，而1年期則高達4.18厘。有專家預計，短期內定存息仍存有進一步上升空間，建議想做定存的市民，可按個人資金需求分段部署。



現時港銀短期定存中最引人注目的是建行亞洲的一周定存息20厘，以起存額50萬元計算，可周即可穩袋1918元。不過，要取得該優惠需為全新貴賓晉裕或貴賓理財客，平均每日結餘分別需為500萬元及100萬元，同時認購指定投資產品累積總額等值50萬元或以上。

另外，工銀亞洲推出的一周定存優惠也有8厘，一般個人客戶透過手機銀行開立定存即可享有該優惠，存款額為1000元至20萬元。

3個月定存，目前提供4厘息的有花旗、建銀亞洲及創興銀行。1年期定存全港最高的為華僑永亨的4.18厘（資料圖片）

花旗3個月4厘定存門檻最低

至於一般短期的3個月定存，目前提供4厘息的有花旗、建銀亞洲及創興銀行，當中花旗不設最低存款門檻，創興起存門檻為50萬元，必需是合資格的全新客戶，並完成指定項目如開立網上銀行、申請信用卡等。建銀亞洲起存門檻最高，達100萬元，需為全新或升級貴賓晉裕及貴賓理財客戶。

現時港銀6個月定存未有達4厘水平，最高為花旗的3.94厘。而1年期定存全港最高的為華僑永亨的4.18厘，宏富理財客戶以20萬元新資金開立定存，可穩袋8360元利息。該行並提供238日及288日定存優惠，利息分別達4厘及4.15厘，起存額同樣為20萬元。

李若凡預計，短期內短期至長期拆息，均有機會升至去年尾的5厘高位，帶動3個月期以上的定存息進一步上升。

華僑永亨1年期定存息4.18厘全港最高

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，近期短期拆息包括隔夜及1個月拆息較為波動，但3個月期以上的拆息仍高企，反映市場對資金需求仍高企，相信主要受到半年結及企業派息活動帶動，預計短期內短期至長期拆息，均有機會升至去年尾的5厘高位，帶動3個月期以上的定存息進一步上升。

她指出，中期來看，美國加息步伐料已完結，但在今年餘下時間會持續高企，至明年第一季才會減息。同時，考慮到本港銀行體系結餘處於500億元以下低位，加上9月季結來臨，預計拆息向下調整空間屬有限。她建議，想做定存的市民，可按個人資金需求分段部署。

王良享建議，若有資金在手，部分可做中短期高息定存，部分可分段部署股票市場，可多留意具備較大增長潛力的股份，包括科技及新能源股。

李若凡：定存息短期內料將隨拆息進一步上升

港元拆息昨日呈個別發展，當中隔夜拆息大幅回落逾60點子至3.22583厘，與樓按香港的1個月拆息結束4連升，跌至4.50726厘。3個月期拆息升至4.78464厘，6個月期升至4.8081厘，12個月期升至4.90512厘。

臻享顧問董事總經理王良享表示，近期銀行短期定存利息高企相信主要受到拆息上升帶動，市場預計美國加息接近完結，相較去年6個月至1年期的套息活動較為活躍，現時主要集中於短期套息活動，令隔夜至3個月拆息都有抽高，當中3個月拆息預計會在4厘以上高企一段時間。

王良享：除定存可考慮部署長線股票投資

他建議，若有資金在手，部分可做中短期高息定存，部分可分段部署長線股票投資。目前除了可關注日本股市，中港股票估值已調整至較為吸引的水平，相較去年建議入手高息股，今年會建議具備較大增長潛力的股份，包括科技及新能源股，看好未來3至5年的發展前景。