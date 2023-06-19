預告金融峰會安排　余偉文︰逾50機構高層已答應出席　規模勝去年

去年11月金管局復辦疫情後首場大型金融領袖投資峰會，希望向外界傳遞「HK is back」的復常訊息，贏盡口碑。今年金管局擬再度舉辦峰會，時間同樣在11月。金管局總裁余偉文表示，已有約50至60位金融機構行政總裁級別人士，答應會出席金融峰會，反應佳於去年，有的即使時間上與公司董事會議撞期，也都選擇改期出席。



余偉文透露，已有約50至60位金融機構行政總裁級別人士，答應出席今年金融峰會。（梁鵬威攝）

峰會舉行日期為11月6至8日 地點為中環四季酒店

余偉文表示，隨著檢疫措施放寬，預計今年出席人數會較去年為多，唯場合所限最多只能容納280人。由於目前反應熱烈，預計會在峰會最後一日，安排更多座位，讓本地金融機構人士也能有參與機會。同時，去年受到檢疫封關政策影響，內地不少官員及機構人士無法親身來港而需以視像形式參與，今年預計他們能夠更多親身來港。

他指出，今年為金管局30周年，加上通關復常，故峰會具備意義。今年峰會也為一連三日，時間會在11月6至8日，地點與去年一樣會安排在中環四季酒店舉行。行程方面也與去年安排類似，首日夜晚將會舉行晚宴，7日為峰會首日，主要希望吸納金融機構行政總裁，8日將聯同金融學院及證監會，舉辦資產管理會議。

余偉文表示，場合所限金融峰會最多只能容納280人。今年峰會也為一連三日，時間會在11月6至8日，地點與去年一樣會安排在中環四季酒店舉行。

場合所限最多只能容納280人

去年金融峰會最終有超過200位，來自全球約120家國際金融機構的負責人出席，當中超過三分一的機構是由集團董事長或行政總裁代表。

對於是否以後每年都會舉辦金融峰會，余偉文直言，會有好處但也有壞處，要求機構高層每年抽空遠道來港會存在困難，若果其後派遣其他代表參與，當中的意義又會不一樣，故此需要謹慎考慮。

除了金融峰會， 同月尾（11月27至28日）會舉行金管局與國際清算銀行合辦高級別會議(HKMA-BIS high-level conference)。（路透社）

同月尾舉辦與國際清算銀行合辦高級別會議

除了金融峰會， 同月尾（11月27至28日）會舉行金管局與國際清算銀行合辦高級別會議(HKMA-BIS high-level conference)。

余偉文表示，該會議預計將齊集亞洲成員，27號預期舉行中央銀行的會議，28號則預期舉行一個論壇。目前正在邀請嘉賓講者，除了現任央行成員，也計劃邀請具備經驗的前央行行長，例如金管局首兩任總裁任志剛及陳德霖，分享對目前形勢的看法。