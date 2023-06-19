余偉文︰目標明年推穩定幣監管框架　料需逐個審批

美國近期加強對虛擬資產監管，起訴加密貨幣交易所幣安（Binance）及Coinbase。不過，日前有外電消息則稱，香港金管局正力促滙豐、渣打和中銀在內的銀行，接受加密貨幣交易所為客戶。



金管局總裁余偉文對此回應表示，金管局與銀行方面一直有溝通交流，否認有施壓。他指出，有監管機構已給予個別機構牌照，說明已進行了相關查核，當然銀行也需要在風險管理和新興行業機遇中取得平衡。



冀環球對虛擬資產監管終達至相若水平

他指出，虛擬資產過往3至4年在香港是禁止的，而其他地區在沒有清晰監管制度下容許其存在，例如美國，而杜拜及新加坡則為半監管狀態。目前香港出台清晰的監管制度，相較其他地方則對此有所收緊，彼此起步點不一樣，希望最終環球各地能達至相若水平。

對於虛擬資產中價格較穩定的穩定幣 (Stablecoin) 的加密貨幣監管，余偉文則表示，目前仍在諮詢中，目標為明年推出監管框架。他指出，預計穩定幣會需要逐個審批，在儲備方面會有所要求，因涉及的風險較大，故需要小心謹慎。

在mBridge項目方面，余偉文表示，期望明年初會與阿聯酋央行有所進展。目前該項目已有4家央行參與目前測試階段，15家央行或國際組織關注中，2家正在傾談加入。現時參與央行數目有限，但屬於可管理範圍內，預計未來會再慢慢增加。