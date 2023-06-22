阿里巴巴高層大洗牌　鋪路「回歸淘寶」　 溫傑拆局︰80蚊可買啲

阿里巴巴（9988）近期變動頻密，繼早前宣布「一拆六」後，周二﹙20日﹚又公布高層大洗牌，現任主席兼首席執行官（CEO）張勇退任，力谷日後被完全分拆獨立上市的阿里雲智能集團，而阿里執行副主席蔡崇信坐正主席，淘天集團董事長吳泳銘則擔任CEO。



凱基亞洲投資策略部主管溫傑對上述變動不感意外，他分析指阿里是次制度的改革與馬雲提倡「回歸淘寶」的策略有關，做法「正路」，惟近日大市波動，加上料短期內阿里無太多利好消息公布，保險起見建議散戶約80港元方入手阿里。



馬雲近日指出，阿里電商應該「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」。

阿里巴巴今次人事變動，可謂是「一拆六」的延續。一方面， 阿里雲完全分拆工作已啟動，正處關鍵時刻，需要張勇全力投入其中，以專注推動雲智能戰略及把握生成式AI崛起的新機遇。

另一方面，「一拆六」後， 阿里巴巴將轉為控股公司，旗下淘寶天貓商業（淘天集團）、阿里雲智慧、菜鳥等6項業務獨立成為6大業務集團，各自成立董事會負責營運，兼可尋求各自上市，唯一不上市的是淘寶天貓電商事業群，將100％持有。換言之，電商業務是唯一留低的「親生仔」，面對內地最新經濟形勢，策略上也要作出調整。

張勇轉攻阿里雲，消息宣布當天，他與馬雲飲咖啡，共遊阿里雲園區。﹙網上圖片﹚

淘寶對盈利起支撐作用 須守住「本業」

這可從集團創辧人馬雲上月的一段講話得到「啟示」。據內媒報道，馬雲在上月下旬召開的非公開會議中稱，淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」。

溫傑直言，在宣布分拆成「1+6+N」前，淘寶和天貓屬唯一本地商業能為阿里集團帶來盈利的業務，「做好啲一定係真」，因此把「明日之星」阿里雲分隔開，將專注重點放在淘寶、天貓電商平台上，為正常操作，「市況好嘅情況下，可以考慮如何擴展，做好新投資、新生意，但現階段起碼守住本業。」

即使守住本業，阿里的策略已有改變，料改為針對下層市場。溫傑認為，馬雲已做了方向性指導，相較起天貓，將焦點放在扶持淘寶類中小商家，是很「正路」的發展，「淘寶屬公司唯一賺錢電商業務，不能出任何問題，萬一公司日後業績倒退或虧損等，淘寶對盈利有支撐之用。」

凱基亞洲投資策略部主管溫傑建議，八十元左右入手阿里巴巴。﹙資料圖片﹚

市況欠佳 80蚊入手較保險

的確，翻開阿里巴巴最新年報，包括淘寶、天貓在內的中國商業分部，收入達到5,827億元人民幣，經調整EBITA達1,846億元人民幣，佔比排第二的雲業務收入亦只有772億元人民幣，經調整EBITA僅14.2億元人民幣；其他分部業務則全部「見紅」。

在公布人事變動後，阿里巴巴周三﹙21日﹚大跌4.1%至84.7港元，但溫傑認為只是隨大市氣氛轉差而走弱，「近日咩科技股都跌！」談及投資操作，溫傑維持股價在80港元左右可入手的策略。他形容，公司將阿里雲連同「最强」的張勇「拆走」，如同生蛋的母鷄被割走，阿里集團和淘寶日後的演變是未知數，加上短時間料無太多的利好消息公布，考慮到市場環境欠佳，因此保險起見入手價維持在80港元左右，「市況弱弱哋，（短線）唔好搞咁多嘢，中綫部署嘅話，80蚊阿里可以買啲。」