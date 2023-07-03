內銀迎除淨高峰期　建行逾8厘息冠絕四大行　惟專家首選呢隻

踏入七月，高息內銀股迎來除淨高峰期，其中7大内股銀將於本月上旬除淨，包括交通銀行（3328）、郵儲銀行（1658）、招商銀行（3968）、建設銀行（0939）、工商銀行（1398）、中國銀行（3988）及農業銀行（1288），「食息一族」可留心。



云云內銀股之中，光大證券國際證券策略師伍禮賢偏好四大國有銀行，又指中國銀行（3988）「安全性」最高。



一表盡覽7月内銀除淨日子

按各銀上周五（30日）收市價計算，建行的股息率高達8.3厘。

內銀普遍股息率介乎大約5厘至8厘（見表），其中建行達到8.3厘，為眾內銀之冠。不過散戶須留意，投資者買H股是需要交10%股息稅，所以實際收到的股息會打9折，有別於報價機或財經網站見到的數值。例如交行 （3328） 派息0.3730元人民幣（含稅），折合約0.4076港元。以交行上周五（30日）每股收市人價5.19元計，股息率為7.9厘，可是扣除10%股息稅後，股息率會降至約7厘。

光大證券國際證券策略師伍禮賢：中國銀行（3988）值得留意。

伍禮賢：中行「安全性」較高

光大證券國際證券策略師伍禮賢相較看好中國銀行（3988），並稱内銀依然存在吸引力。

他表示，近期人行已採取減息措施，四大内銀淨息差現屬於一個比較偏低的水平，就算有淨息差機會處於偏低水平，末與第一季相比，亦不會差得太多。

至於內地經濟復甦展望對內銀貸款的影響，伍禮賢則持正面兼有憧憬，又相信在本月舉行八中央政治局會議中，會有政策支援實體經濟，因此在經濟向上反彈的過程中，内銀股亦會有不錯的表現。

揀選內銀股，他表示較著重「安全性」，因此首選四大内銀股，當中最看好中國銀行。他解釋以第一季業績來看，中行是四大内銀中，唯一不良貸款總額和比率呈下降，且其每股淨資產值和整體資產質素比較優異，因此值得留意。