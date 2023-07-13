港島麻雀館增五成！　銅鑼灣連開兩間　「SOGO後面如有位都想租」

核心區街舖租金顯著下挫，造就承租力較低的商戶進駐優質地段，包括麻雀館。《香港01》記者整理發現，單於今年上半年，港島區的麻雀館便由6間變9間，增幅高達五成。而近期最令人矚目的是，有兩間麻雀館由灣仔攻入銅鑼灣一線地段駱克道。其中一間麻雀館負責人向記者透露，看好行業前景，趁近日平租攻佔當區靚舖位，笑言：「如果SOGO後面有位租，我直頭想租嗰邊添！」



銅鑼灣駱克道貴為本港核心消費區之一，高峰期其街舖每月平均呎租達過千元，個別舖位在2014年月租更高達5,200元一呎，貴絕全港。不過隨市況逆轉，不少食肆紛紛撤出，近日取而代之由麻雀館承租。

「萬寶來」負責人Jimmy指，見平租決定於銅鑼灣重新開業。（廖雁雄攝）

麻雀館停業16年後 攻入銅鑼灣駱克道

當中，距離銅鑼灣港鐵站C出口僅兩分鐘、位於駱克道447至449號中威商業大廈，地下以及一樓合共逾4,000平方呎舖面，自2019年尾交吉後一直未有承租，至今年初終由麻雀館「萬寶來」頂手。

「萬寶來」負責人 Jimmy指出，其所經營麻雀館本位於灣仔區，自2007年停業後一直未有再營運，惟至今年初，經「商業評估」後，決定重新開業。「見到呢邊近港鐵站舖租平咗，而且大細適合，所以就拍板喺呢度開。如果SOGO後面有位租，我直頭想租嗰邊添啦，都睇好中港開關後嘅前景架。」

他又表示，由於麻雀館選址有不同特別規限，如不能接近學校、宗教機構、或為兒童及青少年提供服務的機構或設施，亦不能設於純住宅區，故選得合適舖位，亦要略花心機。「我哋個牌註冊咗喺呢邊，咁都要呢區搵舖。陸續搵舖都個幾月，﹙因為﹚都熟有啲咩位要避開，難度就低啲。」

據現場所見，其麻雀館主打清雅高檔路線，環境光猛舒適，同時設有Facebook專頁、Instagram等較為年輕的元素。Jimmy表示，開業至今約數月，暫時以本地客為主，佔約六成，其餘則為內地客，當中27張麻雀枱中，尤以注碼「100／200」或「200／400」的枱最受歡迎，「平日收工後或者假期，都會有唔少人想嚟鬆一鬆，打返兩圈，所以嗰啲時間最旺。」而為吸引新客或者年輕一代光顧，Jimmy亦與同事絞盡腦汁，不時增加新玩法，如將手機麻雀遊戲實體化，希望可以擴大市場「分母」，令行業百花齊放。

連鎖麻雀館店 附近開第三間分店

事實上，本港66間持牌的麻雀館，一向「聚集」油尖旺區及元朗一帶，港島本身亦只有6間。但現時除重新開業的「萬寶來」外，數米之隔、位於駱克道426至430號地舖，亦有另一間麻雀館連鎖「興旺麻雀娛樂」插旗。現時門外圍板已貼上麻雀館招紙，不少工人馬不停蹄進行裝修。據了解，該麻雀館同街近灣仔方向已有兩間分店，現正裝修新分店正向銅鑼灣核心區邁進，看來亦睇好市道。

市場消息指出，該面積約3,500平方呎的地舖至樓上2樓的業主，均屬已故「舖王」鄧成波的家族所有。高峰時期三層舖位月租合計近190萬元，惟早前叫價已大幅回落至90萬元，劈價逾五成，但仍一直乏人問津。至今年初，上址地舖才由麻雀館以30餘萬元單獨租出，比高峰時期近50萬元的月租，仍大挫約四成。

除了銅鑼灣之外，記者亦發現北角英皇道469號地舖麻雀館「申昌華記」，近日捲土重來。據了解，該麻雀館是由前港姐冠軍楊寶玲母親、粵語片明星李雲嫦家族擁有，在當區已有約60年歷史。「申昌華記」自2021年起突然結束營業，其後舖位一直丟空，至2023年麻雀館才原址重開。換言之，港島今年已新開3間麻雀館，由6間變9間，增幅高達五成。

旺區租金回落 引同區麻雀館「搬靚位」

利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，由於政府對麻雀館發牌相當嚴格，近年新雀館已絕迹，故推測銅鑼灣核心區域湧現的新雀館，多屬舊舖搬新舖。「以崇光百貨後面一帶駱克道為例，最好市嗰陣閒閒地最少都過千蚊呎租。但依家租務回落，大約只需要250至300蚊一呎，偏向鵝頸橋（即新開幕麻雀館一帶）又平一截，佢哋可以用同樣價錢嘅租金，搬去更靚嘅位，何樂而不為？」

鄭得明又稱，由於現時不少麻雀館客源較多為內地人或新移民，故將雀館設於銅鑼灣港鐵站附近，可方便目標客戶光顧，帶旺生意。而適逢銅鑼灣一帶空置率高的契機，更能讓麻雀館可覤得平租機會，進攻銅鑼灣黃金地段。

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誠然，中港通關後，核心區舖位空置數目逐步減少。鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪透露，今年第一季四大核心區、即尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環，合共錄得746間吉舖，空置率為10%，較2022年第三季的11.2%，即約845間吉舖，減少約1.2個百分點。當中銅鑼灣舖位空置率為12.4％，吉舖數目有133間。