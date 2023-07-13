行內人揭秘！　麻雀館抽佣5%變出每月近千萬收入　神秘開支曝光

麻雀館是一個富有香港特色的博彩行業，但不少人對它的印象，大概都停留在《嚦咕嚦咕新年財》中劉德華大講金句，或者港產片江湖大佬「講數劈友」指定地點。然而，綜合多個業界消息，麻雀館這門生意，原來是近乎「穩賺不賠」，每月收入可近千萬元。到底它們是如何經營，當中又存在甚麼限制？且由行內人為我們一一揭秘。



麻雀館是一個富有香港特色的博彩行業。（李澤彤攝）

144個麻雀牌照「有段故」

本港在在港英年代被禁止賭博活動，惟打麻雀是廣東一帶應酬消閒的娛樂之一，最終被酌情保留。但港英政府訂明，麻雀館必須向警務處申請牌照，因麻雀共有144隻牌，故當時政府亦「相應」發出144個麻雀牌照。不過時移世易，加上政府有心壓抑，申請新牌照甚為困難，故截至今年6月為止，全港只餘下66個麻雀館牌照，且選址大有限制，例如不能接近學校，又不能設於純住宅區。

麻雀館數目雖然減少，但市場需求仍然強勁，據業界人士指出，近年客源除本地街坊外，更有不少內地豪客或新移民光顧。疫情前經濟好景時，更會需要排隊輪候入內。

麻雀館數目雖然減少，但市場需求仍然強勁。（廖雁雄攝）

轉打深圳牌 但求速戰速決

麻雀館數目設限，營商角度，先贏一仗，但好戲在後頭。麻將館的主要賺錢方式是「抽水」（即抽佣），據了解麻雀館會向贏家收取 5% 贏得的賭金。因此對麻雀館而言，愈快結束一局，抽佣便愈快，故通常玩法只會鬥快食糊。

這種賭法源自於深圳牌的碰槓牌，即俗稱「跑馬仔」。「跑馬仔」打法與港式廣東牌不同之處，在於不用計番、計花，只需鬥快食糊收錢，若中途「開槓」亦即時有錢收。

業界人士解釋，「廣東牌需要『做牌』，容易畀人串通或者放水。深圳牌好處係鬥快食糊，避免雀友之間出千『打籠通』，所以好多雀館都樂意轉打深圳牌。」有此變化，或多或少與麻雀館營業時間受牌照規例所限有關，由於只能由中午12時開放至凌晨12時，故「吸金」之道在於有限時間賺最多佣金。

麻雀館日賺7位數，靠客人鬥快食糊「抽水」。（資料圖片）

一局抽水5% 估計月進近千萬元

要了解麻雀館如何日賺7位數，先要知道在麻雀枱上的計法。現時麻雀枱最便宜每局注碼為「100／200」，最貴每局注碼可達「1萬／2萬」。若每局玩3至5分鐘，即一小時可玩12局。由於每局注碼不同，以注碼「300／600」計算，自摸明槓每位收300元，自摸食糊每位再收600元，一局贏家收錢可達2,700元。麻雀館從中「抽水」5%，即有135元。

舉例一間中大型的麻雀館，約有30張枱，若12小時全部麻雀枱坐滿，全日便有4,320局。而以全日僅以半滿狀態，即2,160局計算，單單一日麻雀館「抽水」亦已可達29萬元。換言之，保守估計，一個月麻雀館收入可達近900萬元。

麻雀館員工的人工是由基本底薪及花紅計算。（李澤彤攝）

全天候貼身服務 叫外賣、買餸樣樣齊

做生意有收入，自然有支出。以此等中大型麻雀館為例，便至少需要有50至60名員工在於。行規規定每日盈利只有六成歸老闆，其餘四成分派給員工。員工除基本底薪外，會按職級再分花紅，經理可分兩至三份，負責跑腿的「後生」則分半份。以二線麻雀館為例，每月每份花紅約由7,000元至一萬元不等，主管級底薪連花紅可月入4至5萬元，一般員工月入亦達2萬元，故人工支出亦不輕。

另外，除燈油火蠟及伙計人工等基本開支外，麻雀館亦會有較為特別的額外開支，如免費茶水及小食等，佔整體支出兩成至五成不等。業界透露，客人坐下來便要封利是，他們又可以要求買外賣、買餸、交水電費或專車接送等貼身服務，「間間都有，無理由我哋無。不過我哋都係做生意，都要睇個客打幾大，提供返相應服務。如果打得細，但又想食鮑魚撈飯，咁加少少錢我哋都會做，最緊要控制成本之餘，可以留住個客打耐啲啦！」