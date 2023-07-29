共享工作室The Hive母企走輕資產模式　冀今年借SPAC合併赴美上市

近年香港共享工作空間（Co-working Space）越來越流行，為一眾初創企業、自僱人士及自由工作者提供了低成本的交流及工作空間。亞太區最大型共享工作室營運商The Flexi Group，目前透過The Hive品牌在港營運共9個共享工作室，目標今年內透過與特殊目的收購公司（SPAC）TG Venture Acquisition Corp合併，於美國納斯達克上市，並擬透過收購合併等方式進一步拓展業務。



Chris Edwards表示，目標今年內透過與特殊目的收購公司（SPAC）TG Venture Acquisition Corp合併，於美國納斯達克上市，並擬透過收購合併等方式進一步拓展業務。（由受訪者提供）

在現有市場及歐美中東進行併購

該集團首席行政官Chris Edwards在接受《香港01》訪問時表示，全球靈活工作空間市場大約只有14%由較大的國家級和國際級營運商佔有，集團打算通過在當前營運的市場以及於亞太地區、北美、中東和歐洲進行併購，考慮到過往成功執行具變革性的收購，相信有能力實施行業整合策略。

除了併購，也會通過與業主建立輕資產合作夥伴關係，即業主承擔7成以上的裝修及設施費用，來拓展業務。集團目標為至2027年總收入由去年的2,100萬美元，翻逾4倍至8900萬美元。

Chris Edwards表示，香港是絕佳的經商之地，因「在經濟和文化上都很強大」，未來將繼續通過與業主夥伴的合作模式，把握好在香港發展的機遇。

疫情后業務增幅明顯

過去三年的新冠疫情，The Flexi大部份的市場都經歷過某種形式的封城或辦工室限聚措施。Chris Edwards表示，輕資產模式使集團能夠在這些時期保持靭性，大約一半的地點簽訂了管理協議或混合協議，包括了不同程度的租金或盈利結構。

身處後疫情時代，他指出，隨著混合工作模式的增加，工作場所的靈活性更是關鍵，市場需求強勁，來自跨國企業的增長和興趣尤其明顯。集團過去4年複合年均增長率為20.5%，疫情後更錄得明顯增長。

看好香港市場業務發展

The Flexi目前在9個國家及地區共營運45個共享辦公室。除了本港，也透過Common Ground品牌在東南亞市場，專注服務金融科技、專業服務及科技領域等較大型企業客戶。The Cluster則為澳洲共享工作室品牌，走高端路線。

Chris Edwards表示，自 2012 年在灣仔開設第一個Hive 地點以來，於香港的業務增長穩定。他認為，香港是絕佳的經商之地，因「在經濟和文化上都很強大」，未來將繼續通過與業主夥伴的合作模式，把握好在香港發展的機遇。