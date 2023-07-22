中央政治局會議前夕　三大行預測「救市」招數　受惠板塊逐個捉

內地疫後復甦乏力，近日公布的第二季經濟增長差於市場預期，但中央遲遲未見出台大規模刺激政策，令市場一再失望。分析認為，政府有必要出台政策，以支持經濟增長達到5%的官方目標，預計將在下周召開的政治局會議，料是有相關政策出台的窗口。展望下半年「救市」招數，花旗銀行、嘉實國際資產管理及華僑銀行專家，預計財政及貨幣政策均有望有所動作，包括針對內房及消費的支持政策，以及減息降準等。



中國次季經濟數字遜預期，多家大行隨即下調內地今年全年經濟增長預測。﹙資料圖片﹚

次季GDP 遜預期 大行紛削增長預測

內地最近一次大型會議為上月的國務院常務會議，市場當時憧憬當局會有大規模刺激措施出台，唯措施力度未如市場預期強。

而本周公布的第二季經濟按年增長僅有6.3%，多家大行隨即下調內地今年全年經濟增長預測。當中花旗下調今年內地經濟預測至5%，該行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，受到基數等因素影響，預計第三季增長將進一步放緩至4.1%，第四季則略回升至5.2%。

經濟增長不似預期，政府有必要出台政策去支持經濟增長達至5%的官方目標，市場已目光都放在月底召開的政治局會議，冀有重大「救水」方案出台。去年7月召開的政治局會議在28日舉行，預計今年也會在相若日子召開。

廖嘉豪表示，較為重磅的大型刺激政策，期望在政治局會議上能有相關信息出台。（相片由受訪者提供）

花旗廖嘉豪：不排除重磅大型刺激政策

廖嘉豪在接受《香港01》訪問時表示，內地較大機會出台較為溫和的財政政策包括在消費方面支持耐用品消費，如家電及汽車等均料會有針對性政策支持，區域上會支持農村消費。貨幣政策方面，料下半年將下調存款準備金率（RRR）50點子，分別在第三及第四季每次下調25點子，政策利息也料將下調0.2厘。

至於較為重磅的大型刺激政策，他期望在政治局會議上也能有相關信息出台，相較市場一般認為機會較少，花旗則不排除將有機會出台。這些政策包括特別國債發行，去年未使用完的地方政府發債額能在今年使用。

內房市場方面，料也將有針對性措施支持，包括對於發展商的支持，例如近期剛宣布的延長金融16條適用期至明年底；期望出台的重磅政策包括下調首期比率及一二線城市調控鬆綁等。另外就是收緊現有按揭與新造按揭利息的差距，預計能夠釋放月3,000億元人民幣流動性，提升市場對內房及消費信心。

關子宏則較為保守，不應再期望內地用傳統刺激經濟手段。（相片由受訪者提供）

嘉實關子宏：不期望用傳統刺激經濟手段

嘉實國際資產管理行政總裁及首席投資官關子宏則較為「保守」，他認為，在內地轉向高質量發展之際，不應再期望內地用傳統刺激經濟手段，特別是刺激房地產市場的手段來提振經濟。今年刺激政策的目的更多是穩經濟，政府設下今年5%左右的GDP增長目標，是一個穩健可達的目標，並不激進，因此期待內地推出火箭炮式的刺激經濟方案並不現實。

不過，他也承認，下半年仍需要一些穩增長政策穩住消費者和投資者信心。這些政策可能是比較有針對性的，以符合國家科技自主、能源安全和促進內需等目標。小幅降準降息和適當放寬樓市限購措施也有可能，後者不意味著內地扭轉「房住不炒」政策，只是維持樓市穩定的舉措。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，她關注內地如何提振民營企業的信心。（資料圖片）

華僑銀行姜靜：關注如何提振民營企業信心

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，中央未必會在政治局會議宣布一籃子政策支持經濟，不過未來幾個月會陸陸續續看到一系列政策來支持市場情緒和信心。其中最值得關注的是財政政策的變化，關注包括是否會發行特別國債，以及擴大財政赤字，進而調整今年的赤字率目標。

貨幣政策方面，人行在6月已經全面下調了主要基準利率10個基點，儘管近期受通脹進一步回落影響，實際利率保持在高位，但姜靜認為，人行進一步降息的概率不大，或許將一部分彈藥留到明年以備明年美國經濟衰退可能帶來的衝擊。

她指出，除了財政和貨幣政策之外，另外值得關注的就是如何提振民營企業的信心。從好的方面來看，7月以來，政府在各個層面都加大了與民營以及外資企業的溝通。這種溝通可能會進一步升級，成為常規的機制。民營企業信心的複蘇有利於提高刺激的效率。

旗維持今年底恒指升至22000點目標，看好受政策支持、利潤率有提升空間及受外圍因素影響較少的板塊。（美聯社）

花旗看好消費互聯網運輸板塊

對於內地有望出台政策，能夠利好什麼板塊，並給予投資者什麼機遇？廖嘉豪表示，花旗維持今年底恒指升至22000點目標，看好受政策支持、利潤率有提升空間及受外圍因素影響較少的板塊，包括必需消費品如啤酒、奶類及珠寶首飾股，另外還有互聯網及運輸航空股。大多數互聯網公司計劃繼續聚焦費用管理和成本優化，預期運營槓桿仍可能令大部分企業下半年的利潤率穩定改善。至於內房，整體市場仍偏弱，但可留意國企龍頭板塊。

關子宏表示，即便目前市場存在諸多不確定性，但內地的一些長期政策目標是明確的，為投資者提供了具有確定性的投資機遇。短期看好目前估值合理偏低，中報業績有望超預期的行業，比如互聯網、出行、電動車、醫藥、教育和電力等，以及中特估相關股票。中長期看好高端製造、保險、醫藥等行業。

互聯網板塊方面，他預計，未來監管常態化有利於提振行業估值。這一行業的增長有望繼續高於中國整體經濟增速。互聯網行業背靠創新能力和中國龐大的應用市場，仍將是投資中國經濟不可忽視的一環。在出行方面，比較偏好酒店業，因為酒店業供應仍然緊張，定價比較穩定。在電動車方面，主要看好智慧駕駛普及提升。