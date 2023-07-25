港人才荒　藍十字謝佩蘭：已成功聘逾50人　維持全年增三成目標

中港通關後內地客對保險等金融產品需求強勁，但本港近年人才流失嚴重，有銀行高薪搶人，據悉人才跳槽薪酬可增三成。藍十字早前提出今年內增聘三成人手目標，該公司首席執行官謝佩蘭表示，年初提出在當時約200人手基礎上增聘人手的目標，目前已成功增聘了逾50人手，包括前線、營運及科技方面的人員，會繼續維持增聘目標。



謝佩蘭表示，年初提出在當時約200人手基礎上增聘人手的目標，目前已成功增聘了逾50人手，包括前線、營運及科技方面的人員，會繼續維持增聘目標

新聘用人才薪金未需要增三成高

謝佩蘭表示，新聘用人才薪金也未如外電報導般需要增加三成般高。該公司招聘渠道除了傳統的報紙及電子平台，還有現有員工推薦，後者會有獎金鼓勵。

她認為，「舊人（員工）是寶，而新人則能為公司帶來新思維」，為吸引員工留駐及吸納新員工，公司「以人為本」有不同福利及活動，按員工需求容許其有需要時在家工作，每個月可以有一次提早放工，假期及工餘盡量避免不安排額外工作，工餘還會舉辦不同的康樂活動。

藍十字首季旅遊保險業務按年增8倍，謝佩蘭表示，預計第二季以至下半年增長動力仍能保持。（梁鵬威攝）

第三季推旅遊新產品

受惠於疫後開關等因素，藍十字首季旅遊保險業務按年增8倍，謝佩蘭表示，預計第二季以至下半年增長動力仍能保持，第二季有更多港人外遊，而下半年則包含暑假及聖誕假期旅遊旺季。同時，她對於全年新造保費增長前景持樂觀態度，除了旅遊保險，疫情後也多了不少人註冊結婚，料提振購樓需求，同時會有近2萬個私人住宅單位，料將利好家居保險業務。另外，家傭及車保也具備潛力。

新產品方面，隨著疫後通關復常，多了不少港人到訪內地，希望第三季尾能推出相關保險產品，包括旅遊及消費方面的。另外，也正在研究「港車北上」保險服務。

謝佩蘭表示，當年調職藍十字內心並沒有太多掙扎，公司也有給予其選擇自由，自己享受在友邦多年的工作，並得到管理層的賞識。（歐嘉樂攝）

由友邦調任分享兩者文化區別

藍十字曾由東亞銀行（0023）全資擁有，去年由友邦（1299）收購，當時任職友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官的謝佩蘭，便開始出任藍十字首席執行官。

謝佩蘭表示，當年調職藍十字內心並沒有太多掙扎，公司也有給予其選擇自由，自己享受在友邦多年的工作，並得到管理層的賞識。

母公司助擴展銷售網絡

而事實上，謝佩蘭來頭並不小，在加入友邦前，曾投身過滙豐及宏利財富管理業務，加入友邦初期，是強積金競爭最激烈日子，她負責強積金品牌定位及管理工作，可謂在金融界曾身經百戰。

對於友邦和藍十字在公司文化上的區別，謝佩蘭認為，前者會有較為具體的系統，企業管治方面會有較多標準及策略，而藍十字在數碼化方面有更多投放，並有不少方面可以與友邦產生協同效應。她解釋，友邦銷售網絡強大，擁有1.8萬名財務策略師，藍十字可以籍此分銷網絡接觸更多客戶。

謝佩蘭表示，友邦銷售網絡強大，擁有1.8萬名財務策略師，藍十字可以籍此分銷網絡接觸更多客戶

友邦藍十字市場定位不同

而兩者市場定位也並不一樣，謝佩蘭分享，友邦定位為專注於較為高端的人壽保險等產品，而藍十字則轉於於一般保險，目標市場主要為年輕人，產品可負擔程度較高，並重視數碼化及自主性。

在數碼化方面，藍十字引用區塊鍵技術於醫療保險索償，客戶可經藍十字手機應用程式即時門診索償。另外，最新品牌宣傳活動帶動了新生意，自活動推出，年輕客戶群的投保率上升了近6成。