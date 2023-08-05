狂燒七位數建「港版築地」！　80後靠厚面皮「拍門」組海上聯盟

香港土地問題嚴重，不少人視儲錢上車買樓為終極夢想。但有一班80後卻寧棄磚頭，海上淘金。7年前他們豪擲500萬元，親手製成玻璃遊艇出租，豈料「唔夠喉」，之後的每一年，這班港青仍然「諗頭多多」，放膽嘗試不同跟海上行業有關的產業，先後成立遊艇出租平台及舢舨遊導賞團。



「靠山食山，靠海食海」的創業熱情，並無因三年疫情而冷卻，他們正密謀力谷南區深度遊，除了自資建「住家艇」博物館、設南區遊客中心兼賣本土漁港手信，又四處奔走聯絡艇家及魚類批發商，散賣海鮮，大組海上聯盟，為的只是要將香港仔打造成「港版築地」！



遊艇出租平台「Seayou」創辦人陳子坤（Kenny）、陳梓桓、張益良（Andrew）及黎志揚（Felix）是中學同學，4人由零開始，花逾500萬元在香港親製玻璃遊艇「FLOAT」出租，在過去7年，不但接到超過250單海上婚宴訂單，而且更吸納一班商務客，在船上大搞上市公司發布會、MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）歌迷會應援等。

搞中高檔遊艇出租平台 轉戰市區避競爭

但生意要做大，豈能「單天寶至尊」？在營運過程當中，他們有感可加入不同船種擴闊客源，因而獲得啟發，建立網上遊艇平台「Seayou」，並走中高檔路線，開放予其他不同類型的遊艇加盟。

Kenny太太兼公司財務總監阮頴姿解釋，「我哋個角色有啲似中介，因為嗰陣發現好多遊艇船東冇咁多資源搵客，而啲客人亦唔知有咩船可以揀，我哋就決定成立平台，幫客人同遊艇做配對。」

遊艇配對非新鮮事，但也有入場空間。她解釋，當初觀察到西貢出海玩樂的市場已告飽和，「好難差隻腳埋去再分一杯羹」，倒不如主打與遊走於維港兩岸海面的遊艇合作，避開行業間激烈競爭。「啲客始終集中住喺市區，平日放工出去玩，佢哋如果喺尖沙咀 、中環上船會方便啲，唔駛咁隔涉。」

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「拍船」尋合作伙伴抽佣 「唔好未做就話做唔到」

所謂「力不到不為財」，尋找合適的船東合作，殊不容易。阮頴姿透露，公司一行人平日在市區出船時，只要碰到覺得合適平台的船隻，便會厚住面皮「拍船」主動詢問。阮頴姿說話雖輕柔，但對於要冒昧找船東合伙，卻顯得毫不怯場：「我哋主要都係揀附近左鄰右里嘅靚遊艇做目標，而成功竅妙其實最重要係肯主動出擊，只要你肯踏出第一步去試，唔好未做就話做唔到，你自然就會發現做起上嚟，無你想像中咁難。」

她又自言相當好彩，拍門甚少「食檸檬」，「其實唔少船東會覺得，有多個平台幫自己租船都唔錯，所以9成都會樂意加盟。」經眾人努力懈尋找合作伙伴下，現時平台已發展至約有50艘船加盟規模，當中更不乏身價達近億元的遊艇，如意大利遊艇Absolute 52及英國遊艇Sunseeker 60等。

查看其網站平台，現時顧客只要根據人數，按其需要挑選合適的船款及日子，再選定航線及上下船地點，「Seayou」即可預訂不同種類的遊艇，價格介乎8,500元至近5萬元不等。如客人希望追加各款到會食物，其亦通通能客製化辦到。「雖然有好多合作嘅遊艇，但實際賺嘅亦唔算好多，我哋抽佣最多都係一成左右，主要憑量多取勝。」阮頴姿說道。

「瓣數多」打破遊艇季節性限制

量多固然取勝，但理論上，租遊艇出海，一般人只會想到在炎夏，與火辣辣的俊男美女開船P消消暑，黃金檔期集中在6至8月，其他時間又如何經營？由2018年已經加入公司的「老臣子」、業務拓展主管關秉一回答指，公司只要「瓣數多」，便可解決經營遊艇公司所遇到季節性的難題。

他解釋，天熱時，租船進行水上活動的客人固然較多，但其後公司在2019年，又再發展另一文化項目「浪遊漁港1773」舢舨遊導賞團，推廣香港仔舊有水上文化，「呢類客人比較唔受季節局限，甚至佢哋更加偏好喺涼爽啲嘅天氣觀光，所以秋冬之際，舢舨觀光客人反而多啲。」除此之外，不少婚宴或企業大型年度活動，都會集中在12月舉行，難怪他笑稱：「其實一年四季無停手，好難搵時間休息就真。」

不過，時興講求KPI，經營餐廳追求「翻桌率」，生意「多瓣數」，但總要「跑跑數」吧？關秉一笑著搖搖頭指，現時舢舨觀光每日大約只會做6轉、出租包船分日夜段各一場、至於海上婚禮則只維持一日兩至三場。「時段同時段之間唔想接得咁緊密，主要想做好自己，情願賺少啲，都提供最好嘅服務畀啲客。」

講求人情味 「有口皆碑客人自然返嚟」

他又指，公司經營之道，在於濃濃的人情味。關秉一舉例，過往曾經有舊客，突然致電給他們，希望可以馬上找到舢舨出海，「就算冇錢收，但我哋都好樂於做橋樑牽線奔走，為嘅只條希望大家喺海上有咩需求，都會諗起我哋。你做得好，有口皆碑，啲客就自然會返嚟。」

在商言商，講心亦要講金。身為「財政大臣」的阮頴姿細數，現時「養」遊艇，每半年需要為船隻的機件如冷氣機、發電機和船底進行檢查和清洗，同時年檢、續牌等開支，一年支出要接近百萬元。當中單單翻新「浪遊漁港1773」導賞團中的5隻舢舨，已需花費40至50萬元。

七位數捧漁港文化 冀香港仔變「港版築地」

在疫情期間，他們又在南區再創立一個「漁港文化旅遊區」，當中不但打造「住家艇」博物館，以及興建南區遊客中心典兼賣本土漁漁港手信。「呢度重新裝修嘅船，全部都係我哋向行家打探到有人想放船就上去逐艘逐艘睇。有啲急放想上岸嘅賣家，出價可能平啲，有啲放售少又會貴啲，價格好浮動，十足『海鮮價』，我哋睇啱價錢，就會慢慢收購。」

而目前整個新計劃，她透露已再投入另一個七位數。被問到公司多年投資是否已回本，她就豁達地指：「公司其實在不斷地投資，好難去睇每個項目條數點cover（涵蓋），總之年年俾到曬所有支出，養到自己同班員工就算架啦。」

事實上，在傳統海上行業日漸式微的年代。但阮頴姿一眾人等卻堅持，香港仔資源豐富，充滿商機及潛力，值得繼續發展，故不惜東奔西走，聯絡一眾艇販及魚類批發市場，希望再將批發市場旁的籃球場空地，打造成「港版築地」。「啲人會專誠去日本築地市場食海鮮、去澳洲又會食生蠔，香港仔係香港海鮮集散地，點解無人嚟呢度？我覺得可以繼續做落去，待年底遊客全面回歸之時，可以將呢度打造成新旅遊景點。」