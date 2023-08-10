被指操縱康健董事會　曹貴子獨家回應　另就神秘「追債信」解話

「股壇醫生」曹貴子近日再現鎂光燈下。繼遭1名商人及1間塑膠實業公司入稟高等法院，追討近億元欠款及利息後；又被本地傳媒報道指，他仍在幕後操縱康健國際醫療（3886，康健）。面對嚴重指控，曹貴子罕有地發出兩份澄清聲明，《香港01》獲曹貴子獨家回應事件，他進一步否認操縱康健董事會，強調「現時與康健只有股東關係」。



康健上月股東週年大會結束後，出現一連串的人事變動，其中包括孔德昌於退任非執行董事後不再擔任主席、執行董事陳振康獲委任為主席；曾華德及劉革峰各自於退任執行董事後不再擔任公司副主席；金兆根辭任公司行政總裁；執行董事黃自傑獲委任為行政總裁。

惟不足兩個月，主席再次出現變動。康健在本周二（8日）公布，陳振康被免除主席之職務，並由執行董事調任非執行董事，同時不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之委員；而黃俊華獲委任為主席。

康健上月股東週年大會結束後，出現一連串的人事變動。（康健網頁截圖）

反駁左右董事指控 稱投票是公司行為

董事局突然大洗牌，背後因由有待浮面。另邊廂，也突爆出涉及公司主要股東、人稱「股壇醫生」的曹貴子的指控。

有本地傳媒報道指，曹貴子現時仍在幕後操縱康健。面對指控，曹貴子立即發聲明澄清指︰「惟綜觀全篇報導，當中並無提出任何實質及清晰理據證明本人確實操縱康健，而且刻意將此前於康宏發生的事倩與本人於康健的狀況作出不恰當的類比和連繫，是極度不負責任的行為。本人在此澄清及強調，本人除作為康健其中一名主要股東、投資於康健以外，並無涉及或幕後操縱或實質運作。」

翻查資料，曹貴子在2018年完全退出康健董事會，現時透過旗下公司Broad Idea International Limited 持有約21%康健股份，該批股份已被高等法院判令凍結，至今仍未解除。

曹貴子持有Broad Idea International Limited 50.1%股權。（資料圖片）

《香港01》直接向曹貴子查詢操控康健董事會的指控，他立即否認，並指現時與康健只有股東關係。至於被凍結資產（Broad Idea International Limited）持有的股份仍是否擁有投票權，他在電話中回應稱︰「凍結指唔可以出售，但可以投票。投票係公司行為，而整個投票過程並非我處理。」

翻查港交所股權披露，曹貴子持有Broad Idea International Limited 50.1%股權，而「玩具大王」蔡志明則持有49.9%股權。

不少醫生收到向曹貴子追討欠款的信件。（讀者提供）

被自稱「體弱病人」追債

另一邊廂，曹貴子同日被傳媒報道，遭1名商人及1間塑膠實業公司入稟高等法院，追討欠款及利息9,870萬元。

碰巧，近日有不少香港名醫收到涉及曹貴子的「追數信」，《香港01》獨家取得該信件，信件下款為「體弱病人張XX」，內容指名道姓曹貴子欠債未還，又指自己「年事漸老，體弱多病，急需金錢治病。請一眾醫生向曹貴子施壓，還我錢財，救我性命。」

記者就「追數信」一事向曹貴子查詢，他無否認欠債一事，但就指出︰「佢﹙張姓人士﹚7月份向醫生寄信，我8月份先收到律師信。而且唔係全部收到信件的醫生我都識，咁樣對醫生嚟講好滋擾。」

曹貴子曾向法庭申報現有的唯一資產，即本所客戶持有 Broad Idea International Limited的50.1%權益，還在凍結期間 。曹貴子指出，希望能夠在資產凍結令解除後，可出售該權益，還款予各界人士。

兩原告合共追討近億元

根據入稟狀，原告分別為Cheung Yan Cheung及精裕塑膠實業有限公司。Cheung Yan Cheung﹙譯音︰張恩祥﹚為香港商人，於2018年10月8日與曹貴子達成為期兩年的貸款協議，向其借出2,000萬元，利息為每年10%。現追討欠款連利息853萬元。

精裕則與曹貴子於2011年9月達成一年期的貸款協議，向曹借出5,000萬元，年利息為10%。雙方其後四度達成協議，將還款期押後，並調低年利息至8%。曹貴子及後每月支付約33萬元利息，惟自2018年7月後未有再支付利息。現追討本金連利息7,017萬元。