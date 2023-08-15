領展失守40蚊未止瀉　全城供股齊輸錢　專家料跌至呢個位才喘定

領展（0823）上周遭行政總裁王國龍大手減持後，股價跌跌不休，繼早前已失守供股價﹙44.2元﹚後，近日更打穿40元大關，昨日﹙14日﹚挫逾3%、收報38.35元，創逾9年收市新低，市值少於1000億。



股價下挫，領展股息率已升至大約7厘。但有專家認為，管理層減持打擊股民信心，料股價短期內繼續尋底，料35元方喘定；也有基金經理預計，領展中、長期仍受累於本港零售消費市道疲弱，內地及海外業務前景未明，反建議其他優質收息股。



領展（0823）上周遭行政總裁王國龍大幅減持，今日跌勢持續並跌穿40元，創逾9年來收市新低。﹙資料圖片﹚

羅尚沛︰料股價於35元方喘息

領展股價跌跌不休，與管理層減持消息不無關係。事關，王國龍參與供股後減持，於上周三以低於供股價的42.4元減持107.6萬股，規模達其持股總數逾五分之一。雖然領展發言人強調其交易由於個人財務需求，對前景仍充滿信心，但市場似乎並不買賬，周四以來，領展已累計跌達7%。

領展今年2月宣布供股，每基金單位作價44.2元，若以最新價計算，即每基金單位較供股價還要低13.2%，而股息率升至7.04厘。

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，管理層減持套現，打擊了投資者對該公司的信心，令資金撤離，「做法好離譜，（已投資或曾參與供股的股民）感覺好似畀錢你（王國龍）去洗咁！」他估計，領展股價短期內會繼續尋底，在35元左右會暫有喘息，中長線料仍會遭到投資者離棄。

黃國英表示，本地零售消費市道疲弱，通關後不少港人選擇外遊，對以民生商場為主業的領展帶來挑戰。﹙資料圖片﹚

黃國英：港零售消費市道疲弱拖累

黃國英資產管理公司董事黃國英表示，領展股價近期股價下跌，除了受到管理層減持，也受長實（1113）新盤低價出售，影響整體地產板塊投資氣氛。而從基本面來看，本地零售消費市道疲弱，通關後不少港人選擇外遊，不少商舖不做夜市或直接倒閉，對以民生商場為主業的領展帶來挑戰，商廈寫字樓市場需求也不濟。

而事實上，除本港業務外，領展近年大幅向外收購拓展，業務遍及內地、澳洲及新加坡等，但也令其資金需求上漲，導致早前需要供股減債，並等待進一步投資機會。

黃國英表示，領展本身業務管理欠妥當，在美國加息前大舉對外拓展，但高息環境令資產價格受壓，變相「儲貴貨」，利息成本也較大。目前來看，內地業務面臨同行及網購競爭，難以看好，海外業務方面澳洲會相較穩定，其他如新加坡業務有選址較偏遠等問題，前景未明。

黃國英認為，相較領展，港鐵（0066）更值得投資。﹙資料圖片﹚

港鐵及泓富產業信託更吸引

黃國英表示，領展本身業務管理欠妥當，在美國加息前大舉對外拓展，但高息環境令資產價格受壓，變相「儲貴貨」，利息成本也較大。目前來看，內地業務面臨同行及網購競爭，難以看好，海外業務方面澳洲會相較穩定，其他如新加坡業務有選址較偏遠等問題，前景未明。

至於領展提出的拓展輕資產第三方資本管理業務，透過與資本合作夥伴共同投資。黃國英表示，這屬於好的發展方向，但實際實行可能並不容易，需時再觀察。相較領展等房投資信託基金，他認為港鐵（0066）更值得投資，利好因素包括市民跨區跨境消費，商場規模也較領展為大。

羅尚沛也表示，雖然領展股息率已升至約7厘，但事實上投資者還可以有許多其他優質收息投資之選，就房地產投資信託基金來看，股息率達10厘的泓富產業信託（0808）等，更為吸引。