圓筒袋攻陷學界　七旬老闆堅守Super X　推新產品全因「唔服輸」

Super X的圓筒袋 、《YES！》雜誌，以及Ｗalkman手機等都曾風靡一時，亦是當年學必備潮物。組合Twins的主打歌《愛情當入樽》，MV更是穿上Super X的籃球衫拍攝，更趁2002世界盃合作推出限量產品，風頭一時無兩。



時至今日街上已經不見圓筒袋，《YES！》已被各大網媒取代，智能電話不單止可以聽歌，甚至可以作曲、拍MV。舊有產物被時代自然淘汰，成為我們的集體回憶。正當大家以為Super X已經消失在大眾目光之際，年屆72歲、身為老闆兼總經理的李攝俠，卻每年堅持推出新產品，想盡方法保留這個本土文化、本地品牌。



李攝俠已年屆72歲、身為老闆兼總經理，他每年堅持推出新產品，想盡方法保留這個本土文化、本地品牌。（陳葦慈攝）

「相機放晒入圓筒袋就OK，拎出街好方便，最緊要可以幫我做下宣傳。」一身運動裝打扮的李攝俠，一踏進Super X位於紅磡的辦公室，未開始訪問已如數家珍的訴說每件產品，包括經典的圓筒袋。

記者趁機問其「發展史」。李攝俠說是由團隊創作，他不太記得由誰人主導，但作為「舵手」，對數字仍然敏感︰「每個月賣過萬個隻，最高峰嗰陣！」銷量如此強勁，他歸功於市場推廣團隊，「佢哋做得叻，嗰時唔叫做書包，書包只係擺書，但體育堂要著波鞋、運動衫，咁你就搵另外一個袋裝住，所以就做咗呢個袋出嚟，揹住個圓筒袋就去打波！」

高峰年收入近兩億 逾400個分銷點

回到最初，李攝俠其實並非Super X的創辦人。公司於1995年由三位年青人創立，主力發展學界市場，他自己則在內地有製衣廠，為不同品牌代工。當時經朋友介紹下知道這個品牌，見有發展潛力便「投資少少，再接吓佢哋啲訂單。」

生意越做越好，但認為年青人沒有足夠耐性及資金去發展，「佢哋今年做100萬生意賺10萬，出年就諗做110萬生意。但我哋（做生意）唔係咁計，你有十萬蚊賺？咁我投1,000萬入去，就有100萬盈利！」

隨著三位年青人淡出，李攝俠前後花約兩千多萬於2005年正式全資擁有Super X。主攻學界的初衷未有因此改變，那時候Super X運動服是校隊「恩物」，款色夠多，又可將學校及自己的名字印上，成為團隊象徵。

他亦進一步拓展出口，將品牌帶到日本，美國及加拿大等，學界與本地及海外銷售生意各佔一半，年收入近兩億，直營門店有約10間，分銷商有400幾間，「連街市都有分銷點，成個澳門市場都係我哋，澳門學生等啲背囊開學，好多時要趕貨。」

內地、海外品牌夾擊 終錄虧損

好景不常，內地運動品牌開始興起。成本亦比香港平，「我哋波褲百幾蚊一條，大陸十幾蚊都有一條，質地唔同，睇落一樣咁靚，只不過佢哋洗多幾次就變樣。」更針對他的分店「出擊」，「（內地品牌）最初落嚟，專針對我啲舖，搶高晒租金。」

面對海外及內地品牌「夾擊」，Super X於2009年出現虧損，「我冇感覺係輸，我只係停一停步，畀你行先！」他親身到歐洲搵機會，最後取得一個意大利運動品牌的代理權，專注於研發運動科技，生意總算回穩，但離過去的輝煌仍有段距離。

「有啲商人見品牌做唔落去會放棄，你有冇諗過？」面對質疑李攝俠直言「不服輸」，不過香港市場太「極端」， 「一係賣好靚嘅嘢，一係買好平嘅嘢，走中間路線好辛苦。」若果要跟隨，就要將整個經營團隊「砍掉重練」，「我試過重新部署，都係有虧損，虧損就有好多生意拍檔會叫停。」最後公司陷入「宣傳不足」、「宣傳不足導致少人認識，生意大減」，及「欠缺資源宣傳」的困局。

資源不足的解決方案，亦可包括上市集資或引入股東。李攝俠說曾有內地大型運動品牌及數家公司遊說他賣盤或上市。他曾心動，但最終未能達成協議，其中一個主因是不想賤賣，另一原因是過不了聯交所審批。翻查資料，2018年國能國際資產（0918）曾宣布收購Super X International Limited60%權益，代價不多於1080萬元，惟最終交易取消。據公告，Super X於2018財政年度的年度銷售額約為6,000萬元。

「不服輸」 堅持推陳出新

「香港長大、香港出生，特別係八、九十年代出生嘅人冇邊個唔識。好多人識呢個品牌，問題係，我點樣再令到更多人認識？」這個問題，未必有答案，但李攝俠繼續嘗試，維持至少一間實體店，參與不同的市集活動。

他亦堅持每年推出一、兩件新產品，防寒衣、復刻版的圓筒袋，2021年更宣布「重新出發」，推出休閒T恤、瑜伽服及漁夫帽等；近年亦加強內地市場發展，利用名星效應推銷，創下一晚賣出近2,000對波鞋的成績，明年則與韓國戶外品牌K2合作，將「Super X」授權予對方，「設計到製造都係對方，如果賣得好，我就拎啲返嚟香港賣。」

Super X由學界「起家」，他堅持初心，繼續贊助學生，「兩年一屆嘅大學生運動會，今年成都繼續係我贊助。」因應疫情亦開始製造口罩及代理其他健康產品，走向多元化發展，不計內地市場，香港及海外生意收入約1億多，「今時今日億幾，點同當年比」他只希望大家記得仍有一間屬於「香港」的運動品牌。