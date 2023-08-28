碧桂園爆雷　平保也受累　分析料內險板塊短期仍偏弱

「模範開發商」碧桂園（2007）爆發債務危機，短短數日便由藍籌明星股，淪落為「人見人怕」的毫子股，與其關聯的金融板塊包括銀行及保險股，也遭到市場拋售，當中作為恒指成份股的平安保險（2318），8月至今累積跌幅達近21%，該股上周收44.45元，失守50元的心理關口，往績股息率也升至逾6厘。



碧桂園出事變毫子股，平安保險（2318）8月至今累積跌幅達近21%。（路透社）

內房與內險關係千絲萬縷

而事實上，內地保險業與房地產企業存在千絲萬縷的關係，例如平保曾貴為碧桂園第二大股東，並同時持股多家內房企業。與此同時，有專家表示，內險企業如平保，所投資及對外銷售的信託及理財產品，部分也會投放於房地產市場，故此內房「出事」也會打擊其投資氣氛，預計該板塊股價短期內會跟隨大市走勢偏弱。

平保曾直接投資於多家內房上市企業，包括碧桂園及旭輝﹙0884﹚等。但據披露易顯示，平保於8月11日，以每股均價0.98元，減持1409.4萬股碧桂園（2007）股份，持股量由5.04%下降至4.99%，套現1,381.2萬元。由於聯交所規則為持有5%以下股份交易無需再作披露，故此目前持股量及是否還持股成謎。同時，平保也已在去年11月，沽出持有的旭輝4.98%股份。

中國人壽已提升遠洋投資撥備覆蓋率至100%

與此同時，披露易也顯示，另一家內險中國人壽（2628）母公司也持有遠洋集團（3377）29.58%股份，為其目前最大股東。《香港01》記者就內房投資向中國人壽管理層查詢，其表示，去年尾已就遠洋投資作出減值撥備，今年已再進一步將撥備覆蓋率提升至100%。內房投資佔公司整體投資的風險敞口不多於4%，當中股債方面僅佔約1%，其餘為實物投資。

而平保管理層則以下周將公佈業績為由，未有回應相關查詢。

鄧聲興表示，內險板塊短期內會跟隨大市向下尋底。

鄧聲興：內險板塊短期內料跟隨大市向下尋底

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，除了平保，事實上整體內險板塊近期走勢疲弱，原因包括其投資及對外銷售的信託及理財產品，部分投放於房地產市場，而內房及信託公司中植系近日爆雷，令市場對其資產風險及投資收入前景憂慮升溫。而除了內房，內險公司大部分資產投資於中國國債，而目前收益率正在下滑，也會影響其投資收入。

他並指出，從基本面來看，整體內地宏觀經濟乏力，疫後保險市場遲遲未見有大幅反彈，已公佈的近期保費收入僅有單位數字增長。

他預計，內險板塊短期內會跟隨大市向下尋底，料後者缺乏有力刺激政策支持下，較目前水平還有5至8%的下跌空間，觸及16000點低位。直至美國聯儲局息口政策明朗化，大市才有機會迎來轉機。

伍禮賢認為內險基本面其實不錯，內房出事對其影響有限。﹙資料圖片﹚

伍禮賢：可關注與內房較少關聯性板塊投資機遇

光大證券國際證券策略師伍禮賢則認為，內險基本面其實不錯，業績也正在改善中，內房出事會影響他們的投資收入，雖然影響幅度有限，但會打擊整體板塊投資氣氛。相較此類股份，建議可更多留意沒有關聯性的板塊投資機遇，例如科技及內需板塊。

他表示，內房基本面低迷，仍需要時間調整，但內地政府遲遲未見有實際政策支持，令市場一再失望，預計短線該板塊仍有下調空間。