渣打曾繼志︰美國年內或再加息　1個月港元拆息短期內重上4厘

美國最新通脹數據符合預期，令市場對聯儲局暫停加息預期升溫。渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，美國聯儲局加息已去到尾聲，9月不會進一步加息，下半年保持息口在目前水平不變，但也有機會在11月加息1次，幅度為25點子。考慮到目前美國通脹仍需時達至2%目標，以及經濟韌性較強，料會維持高息環境，至明年下半年才減息。



曾繼志表示，美國聯儲局加息已去到尾聲，但也有機會在11月加息1次，幅度為25點子。

美國經濟步入軟著陸機會較大

曾繼志表示，聯儲局減息的前提包括通脹回落至3%以下，同時會視乎失業率等數據，反映經濟有所放緩。但他認為，美國經濟步入軟著陸機會較大，料屆時減息幅度不會太大。

港息方面，近期港元拆息隨著企業派息期完結，而有所回落，與美息差距有所加大，令港元兌美元表現偏弱。但曾繼志預計，港滙觸及7.85弱方兌換保證價水平時間不會太長，因銀行總結餘僅約450億元，而9月底有企業季結等季節性因素，資金需求會上升，拆息有望回穩，當中1個月拆息料會再重上4厘，但銀行總結大幅下跌機會不大。

曾繼志預計，9月底有企業季結等季節性因素，資金需求會上升，拆息有望回穩，當中1個月拆息料會再重上4厘。

港股交投偏低屬信心問題

他指出，由於內地低息環境，企業傾向往內地借人民幣資金。就目前觀察來看，相信民生必需品行業最差時間已過去，料帶動港元借貸需求回升。

近期港股交投減少，政府成立小組研究如何增加股票市場流動性。曾繼志認為，股市交投偏低屬於市場信心問題，只要宏觀經濟向好，中美關係改善，進出口回升，企業業績有所改善，股市交易量自然會有所提升。同時，目前高息環境也會有影響，因資金會流向高息定存。

內房爆煲潮已去到尾聲

不過，目前內地經濟復甦乏力，內房債務危機又再度加劇，但已出台的政策力度不及市場預期，包括上月下調LPR幅度不及預期。曾繼志表示，內地已出台針對性的刺激政策，唯仍需時顯現成效，預計今年內人行會再減息1次。至於內房債，1年半以來均未見再有內房企業發行美元離岸債，預計優質房企爆煲潮已去到尾聲，並強調渣打香港金融市場部門沒有任何關於內房的風險敞口。

他透露，金融市場部上半年收入按年增長23%，下半年傳統上增長會較上半年放慢，但目標為全年增幅能保持雙位數字。

至於內地地方政府債務危機，曾繼志表示，預計大規模違約機會較小，政府有措施去進行相關管控。人民幣方面，預計在7.3會有所支持，當局會避免貶值速度太快。短期內預計會在7.25至7.35區間波動。