紅山半島｜豪宅愈僭愈值錢　還原後價值勢減　74號屋業主為人低調

本港上周出現持續最長的黑色暴雨，解發一場僭建風波。港島大潭豪宅屋苑「紅山半島」第70、72及74號三間屋臨海的山坡，發生山泥傾瀉，屋宇署已證實第70號及72號屋僭建，不過74號屋則因戶主或佔用人一度拒絕政府人員入內，涉僭建物有待視察。然而戶主「強硬」的態度，已引起社會嘩然。直至昨晚，業主終表示同意署方人員，今日（12日）早上進入屋內視察。



紅山半島為傳統豪宅區，住戶大多富貴。資料顯示，74號屋業主為Future Ocean Limited，其中一名董事為滙豐前亞太區市場部客務推廣主管袁慧明，她同時亦是香港公益金公共關係委員會委員。《香港01》向認識袁慧明的人士查詢，其表示袁慧明在公益金擔任義務工作，態度認真，為人亦低調，平日甚少提起自己背景。但今次僭建風波，令袁慧明及74號獨立屋現於鎂光燈下。有豪宅代理明言，這類豪宅向來「愈僭愈值錢」，惟在近期部門緊盯下，若需還原，樓價恐縮水。



以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明，現為公益金公共關係委員會委員，屬義務工作。（公益金網頁圖片）

開會認真為人低調 甚少透露個人背景

在金融圈，袁慧明不算是知名人士。有認識袁慧明的資深銀行界人士更直言，她並非「公關界名人」，但就指袁曾任職滙豐（0005），於2012年離職前升至該行亞太區市場部主管，職位屬高級，「管理成個亞太區喎，人工起碼有幾球，低佢幾級都過百萬啦！」

據悉，袁慧明任職滙豐時，已加入成為香港公益金公共關係委員會委員。有公益金委員透露，該委員會主要就公益金的形象提意見，並就公益金如何籌得更多善款等給予意見。

該公益金委員續稱，袁開會時十分認真，為人亦低調，「唔係好多出聲，會前會後好少講自己嘢，亦無講自己住邊區。佢畀人感覺係，唔喜歡『威威』，衣著好『Casual』，唔會顯露到周身名牌，總之唔係『闊太』打扮！」

豪宅「僭建」 買家視為「附加價值」

袁聽起來樸素低調，但「紅山半島」屬城中知名豪宅，不乏城中名人居住及持有，大多非富則貴。資料顯示，袁慧明為Future Ocean Limited的董事，於2006年以公司名義，約3,900萬元買入74號獨立屋。雖然目前未知涉僭建的情況，但原來這類豪宅「愈僭愈值錢」。

有熟悉南區一帶的資深地產代理拆解指，「我哋普通市民眼中，所謂嘅僭建，加泳池、加花園、加地牢，其實對買家嚟講係所謂『附加價值』。僭得愈多，『附加價值』就愈多，第時賣返出去，叫價就可以愈高，自己亦可以享受。」

市場消息指，現時紅山半島約有40幢獨立屋放售，叫價介乎7,000萬至1.5億元，當中相信已包括「附加價值」。不過，區內僭建物還原後，「附加價值」料將大縮。上述資深代理續指︰「調返轉，依家政府睇到咁實勒令要還原，之後無咁多『附加價值』，屋苑叫價自然會下跌。至於下跌幾多，就要睇本身僭咗幾多，就蒸發咗幾多樓價。」

富商胡兆熾外孫女 家境顯赫

今次風波，令樓價恐減值，但對袁慧明的財富影響，可能有限。事關袁慧明背景也相當顯赫，是已故富商胡兆熾外孫女。資料顯示，胡兆熾是香港名門望族，早年創立「喜蓮牌」電髮產品起家，又創辦了麒利洋行、寶源貿易公司、沙田大酒店等，及後與郭得勝、馮景禧等人合資創辦「永業企業公司」，涉足房地產生意。

而袁慧明自己亦同樣闖出一番成就，過去亦曾於不少國際金融機構任職。時至2012年，她以健康理由辭任滙豐亞太區市場部主管一職，並在2013年自行創業，建立ECrent易租站網上對等交易平台全盤「打骰」。

過去，網上流傳王征（中）、黃炳均（右）及ECrent王姓女高層，簽署亞視股權買賣合約的照片。（網上圖片）

創立ECrent 曾傳收購亞視

ECrent起初成立時不見經傳，直至2015年2月亞視賣盤未有著落時，有傳ECrent欲以「白武士」之姿入股，才現於鎂光燈下。據報，ECrent與當時亞視主要投資者王征，以及大股東黃炳均簽約，購入黃炳均手中逾五成股權，意圖入主亞視。其時，求職網站JobsDB亦貼出Ecrent招聘廣告，以3,000萬年薪聘請行政總裁，於亞視總台坐落的大埔區上班、發展傳媒及電視業務。不過，最後相關交易未能完成，無疾而終。

袁慧明（左）及丈夫陳天賜（中），過去屯門大宅亦曾涉僭建。（資料圖片）

丈夫為十大傑青 屯門獨立屋也曾涉僭建

至於袁慧明丈夫陳天賜亦屬名人。在1995年當選十大傑青，因經營二手車致富，曾被稱為「二手車大王」。不過金融風暴後，陳天賜欠債逾2億元，並於2001年破產，4年後破產令解除再次復出營商。及後2007年，陳天賜以公司名義，斥資2,200萬元，購入屯門黃金海岸的附近的獨立屋豪宅「幹華別墅」。

不過，之後2017年，《香港01》揭發其獨立屋豪宅旁邊的斜坡上，霸佔官地面積達1.3萬方呎，並加上四層高違規地基結構物。地基依斜坡建造，當時正處於內部裝修，每層約有2,000多平方呎空間，牆上舖有瓷磚，並配有廁所，估計地基之後可作居所用途。上述獨立屋在2017年11月開始，已被屋宇署「釘契」。