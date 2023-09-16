綠債唔夠「抽」點算好？　1年定存高近5厘　專家籲先短後長

港府推出新一批綠債將於下周一起接受認購，保底息加至4.75厘，入場費僅為1萬元，並能鎖息3年。表面看似完勝港元定存，但發行額則與去年一樣維持在150至200億元，但「僧多粥少」情況下，恐最終一人僅獲4至5手。



投資者如有多餘資金，專家建議除可留意舊一批綠債及ibond的二手市場，市面港元高息定存亦頗吸引。當中3個月最高息有6.6厘，而1年期也有4.45厘，專家建議以先短後長方式做定存。



本港銀行上調定存息「迎戰」綠債。（資料圖片）

而事實上，美國聯儲局將於下周議息，市場預計將暫停加息一次。但臨近季結，近日港元拆息已連日回升，當中1個月以上拆息全線突破5厘，加上綠色債券將於下周一起認購，本港銀行紛紛上調定存息「迎戰」。

當中，繼日前三大行上調港元定存息至4厘以上後，建行亞洲（0939）亦將3個月存息，進一步上調至4.75厘，看齊綠債保底息。但要注意，其起存額高達100萬元。

林俊泓表示，若有充裕資金，可做長期定存鎖定利息。目前美國通脹持續回落，料即使再加息一次，也會延至11月再加，而9月按兵不動機會較大。

大新6個月定存息 4.7厘全港最高

要選擇門檻較低的3個月港元定存，仍以虛擬銀行ZA Bank的6.6厘存息最高，該行並將該優惠延長至9月19日，起存額僅為1萬元。其次為花旗銀行的5厘，但需為該行新私人客戶，並持有指定產品結存，起存額為5萬元。另外，大新銀行亦推出全新VIP客戶優惠，只要存入新資金10萬元至50萬元，即可享有高息定存優惠，當中6個月高達4.7厘，為全港最高。

1年期定存方面，以招商永隆4.45厘為最高，但起存額門欄高達500萬元；其次，則是華僑銀行和富邦銀行的4.4厘，華僑門檻需為現有客戶或升級至宏富理財客戶，起存額為10萬元。富邦優惠需經手機銀行開立定存，起存額為50萬元。門檻較低的有虛銀WeLab Bank，該行近日將2年期高息減至4.2厘，不過仍屬全港最高長息，起存額僅為10元。

林俊泓料拆息及定存息仍有上調空間。

林俊泓：定存息仍有上調空間 資金充裕可長期鎖息

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，早前定存息及港元拆息回落，主要由於上市公司派息週期完結，以及內地官方或有穩定人民幣資金流入本港等因素造成，故與美息差距有所拉闊。而考慮到美國或在年內再加息一次，以及9月銀行需要整理季報等因素，料拆息及定存息仍有上調空間。

他建議，若有充裕資金，可做長期定存鎖定利息。目前美國通脹持續回落，料即使再加息一次，也會延至11月再加，而9月按兵不動機會較大。

李若凡建議，建議，投資者可先做短期定存，然後等到11月或年尾時，再做長期定存鎖定利息。

李若凡：做定存宜先短後長

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡則預計，今年餘下時間聯儲局不會再進一步加息，但會維持高息一段較長時間，明年下半年才有機會減息。

她認為，至年底受到年結效應等因素影響，定存息料會繼續回升，並高於目前水平，但考慮到屆時市場對明年聯儲局減息預期升溫，未必會升至早前出現過的5厘水平。她建議，投資者可先做短期定存，然後等到11月或年尾時，再做長期定存鎖定利息。