綠色債券｜專家分享投資秘笈　人均認購5至10手　不建議以舊換新

新一批綠色債券（綠債）將於9月18日上午9時至28日下午2時，進行公開認購申請，由於保底息加至4.75厘，不止高於上次的2.5厘，同時亦比目前市面一般港元定存息吸引。當中入場門檻僅為每手1萬元，在美國明年或減息的背景下鎖息3年，預期市場反應熱烈。



多名專家分享投資秘笈，指此次會有逾50萬人認購，超越去年數目，人均獲4至5手，建議人均認購5手已足夠，而資金充裕者可認購10手；有多餘資金，亦可留意二手市場尋找投資機會。惟其警告投資者切勿沽出舊一批綠債以及ibond去認購新綠債，以免「賺息蝕價差」。



首批綠債期孳息率升至4.59%

首批綠債（4252），以周五（15日）上午11時半的價格96.5元計算，到期孳息率高達4.59%，而iBond（4246）價格為97.85元，孳息率為4.53%，至於餘下今年11月派一次息的iBond （4239），孳息率為4.37%。

有分析預計， 此次會有逾50萬人認購超越去年，人均獲4至5手，建議人均認購5手已足夠，而資金充裕者可認購10手。而分析並不建議，沽出舊一批綠債及ibond，去認購新綠債。

張智威：亂沽「舊債」隨時得不償失

信誠證券聯席董事張智威提醒投資者，不建議沽出舊有綠債及ibond去認購新一批綠債，因前者市價低於認購價，加上沽出的相關交易雜費等，隨時得不償失。而目前前者孳息率均已上升， 認購完新一批綠債後，如仍有多餘資金，建議可留意二手市場尋找投資機會。

至於中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌預期，新一批綠債市場反應熱烈，會有逾50萬人認購，反應較去年踴躍，建議資金充裕者可人均認購10手。而致富證券董事郭家安則稱，美國聯儲局將於下周三議息，若果最終如市場預期暫停加息，更有機會升破認購價。故此投資者能夠透過此批綠債賺息兼賺價，建議資金充裕者可人手認購10至15手。

張智威表示，認購完新一批綠債後，如仍有多餘資金，建議可留意二手市場尋找投資機會。（資料圖片）

郭家安：採人海戰術認購策略

信銀國際表示，新一批綠債保證息率普遍高於現時港元定期，相信有一定的吸引力，如追求穩定投資收益的話，可考慮認購約5手。張智威也認為，由於是次保底息較高，預計認購人數會逾50萬人，以此計算，平均人手僅能獲4至5手，故建議人均認購5手已足夠。

他又建議，可以人海戰術認購策略，棄用聯名戶口，改用個人戶口，增加成功認購機會。至於相關綠債會否在首日破發，他認為，由於保底息吸引，新一批綠債破發機會較少，相反更有機會升破認購價，首日料能升至101元，但不建議首日即買即沽，因超賣情況多，獲利空間有限。