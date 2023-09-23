粵投股息率高近11厘　手握東江水30年專營　股價卻受累一原因低走

恒指跌勢持續，似未觸底，高息股成為許多投資者的心水之選。本港東江水供應商粵海投資（0270），股息率逼近11厘，十分吸引。然而另一邊箱，股價卻捉襟見肘，自年初至今持續低走。光大證券國際證券策略師伍禮賢指，粵海投資水資源核心業務檼健，股價慘淡，只因受累於公司一大原因。故其建議，散戶可低吸此傳統公用股作長揸收息，不宜短炒賣。



港府與廣東省政府簽訂的3年供水協議中，本年度基本水價為50.16億元。（資料圖片）

股息率完勝中銀、長和

粵海投資截至今年6月底中期業績，錄得營業收入113.69億元，按年跌4.6%；股東應佔溢利25.27億元，每股盈利38.65仙，中期每股派息維持18.71仙，市盈率（PE）約8倍，屬正常穩健水準。最受投資者矚目的是，集團股息率高達10.55厘，可謂完勝一眾如中銀（3988）、長和（0001）及中移動（0941）等熱門收息股。

從公司業績看來，來自東深供水項目的盈利貢獻，仍然為粵海投資盈利的重要部分，佔整體近7成，基本盤穩固。而對香港供水的東深供水專項，更有長達30年特許經營權，一直持續至2030年8月。而港府與廣東省政府簽訂的2021年至2023年供水協議中，每年基本水價，分別為48.86億元、49.51億元、50.16億元，呈逐年上漲趨勢。換言之，港府在未來7年，仍會是集團穩陣的印鈔機。

光大證券國際證券策略師伍禮賢建議，如股息政策改變，投資者也需及時調整投資策略。（資料圖片）

股價慘淡或受累物業損手 影響投資信心

理論上，在內地經濟面臨復甦乏力的情況下，集團傳統項目東深供水繼續穩定發力，前景不俗。然而粵海投資股價一直低迷，到底原因何在？翻查業績報告，原來其中一個問題，在於公司物業投資及發展分部，業績下滑明顯。集團相關收入由去年同期11.84億元，跌至7.06億元，大挫逾4成。此外，集團主要進行物業投資及發展的分部粵海置地（0124），中期純利亦轉蝕2億元，每股基本虧損11.7仙。

顯然，股民對粵海系整體信心不足，或成粵海投資股價下滑一大因素。光大證券國際證券策略師伍禮賢分析，時下集團股價不景氣，確受內房環境影響，同時亦造成公司物業投資分部業績嚴重下滑。不過內地一系列派台救市措施如「認房不認貸」等，將於短期內對托市有所幫助。而伍禮賢稱，粵海投資股息率看俏，投資者可用作長線收息之用，不過相關板塊短期內沒有太大刺激因素，股價起伏不太明顯，故不宜短炒。