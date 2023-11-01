新世界表決｜留「現金牛」新創建　抑或袋特別息？　專家一致咁講

新世界（0017）為減輕債務負擔，執行副主席兼行政總裁鄭志剛早預告，將通過「企業行動」提升股東回報。頭炮是由鄭家純家族持有的周大福企業出手，收購新世界手上約六成新創建（0659）股份，一躍成為後者大股東。



若果交易通過，市場估算，此舉可令新世界的負債比率，由約49%降至約45%。不過坊間亦有聲音憂慮，新世界若失「現金牛」新創建，每年將減少約15億元所得股息收益。惟專家仍撐新創建「賣得過」，因一眾小股東既可收取特別息，同時亦可助新世界改善債務，達至雙贏局面。



今年６月鄭氏家族私人持有的周大福企業，宣布以每股9.15元全購新創建持股，較該股停牌前7.99元溢價14.5%。今次新世界出售持股，變相套現218億元，有分析指相信今次「重整架構」，可釐清新創建與新世界發展的定位，亦可合理地將資金轉移至新世界當中。

新世界於11月2日就沽出新創建舉行股東特別大會作表決。（資料圖片）

處兩難局面 專家籲支持：先袋特別息

然而，對於一眾新世界小股東而言，若投反對票，集團保有新創建這隻「現金牛」，每年可不費吹灰之力，便能從其中獲得約15億元的股息收益；但若然支持，新世界會撥出40億元，向股東派發每股1.59元的特別股息。處於兩難局面，小股東應該如何善用投票權？

其中，凱基亞洲投資策略部主管溫傑傾向小股東投贊成票，他認為，是次交易有助舒緩集團財務壓力，而小股東亦可先賺特別息。目前宏觀經濟前景低迷，利率高企，影響集團股價，若能減輕新世界財務壓力，同時預期集團前景將審慎樂觀。

註冊財務策劃師協會會長黃敏碩亦有類似的見解。他認為，新世界可藉出售新創建股份獲得顯著現金流，以改善財務狀況，也可為潛在業務擴張提供資金。而派發特別息亦可讓股東立即變現投資，取得現金回報。

溫傑傾向小股東投贊成票。（資料圖片）

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即使通過議案 也考管理層把控能力

至於第一上海首席策略師葉尚志亦提醒，若然相關交易失敗，失去巨額「揼水」支援，集團或將要「直視」利率高企、樓價下滑、寫字樓空置率上升等不利因素，對股東百害而無一利。

不過他表示，即使新世界能成功通過表決，集團未來發展要視乎管理層的把控能力，「前幾年可以話逆市擴張，若果有香港經濟好轉，美國開始減息，對負債高嘅企業嚟講，（屆時股價）會有好大反彈。」

新世界將於11月2日上午11時30分舉行股東特別大會（EGM） ，就有關交易進行表決。