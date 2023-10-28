滙豐績前拆局　第三季稅前利潤料微跌　專家籲現價買「食」8厘息

渣打（2888）第三季業績未如市場預期，股價急瀉，市場關注下周一龍頭滙豐（0005）表現。綜合市場分析，該行第三季稅前淨利料為84.39億美元，並派發季度息0.1美元，摩根士丹利並預計，滙豐將公佈額外回購20億美元股份，但內房撥備將上升。有分析師表示，看好滙豐中長線表現，目前股息率達近8厘，建議可於目前水平約58元購入，中長期有望回穩至60元以上。



綜合市場分析，滙豐第三季稅前淨利料為84.39億美元，並派發季度息0.1美元，大摩預計將公佈額外回購20億美元股份，但內房撥備將上升。

摩根士丹利︰淨息差料略收縮

綜合市場分析，第三季滙豐淨利息收入料達91.96億美元，淨息差料為1.69%，按季跌0.03厘。滙豐今年變更會計安排，故此各券商對重列去年同期基數及變幅預測不盡相同。

摩根士丹利預計，滙豐第三季業績將保持穩健，收入按季保持穩定，信貸成本將得到控制，但對內地商業房地產可能會產生額外撥備。該行料期內列賬基準除稅前利潤82.98億美元，按季跌5.4%，經調整除稅前利潤82.98億美元，按年升26%，按季跌8%，淨利息收入89.61億美元，按年升4%，撥備12.63億美元，按年升26%。

中金︰第三季撥備達10.7億美元

中金也預計，滙豐第三季撥備將達10.7億美元，其中部分房企敞口或存在評級下調風險，預計內房相關撥備或進一步增加。高息環境下銀行料可保持較強資本補充能力，支持進一步股份回購。

期內列賬基準除稅前利潤87.51億美元，按季微跌0.2%，營業收入167.56億美元，按季升0.3%，淨利息收入93.82億美元，按年升17%，基於加息周期接近尾聲，預計淨利息收入或在第三季見頂，淨息差為1.7%。非利息收入方面，受高利率影響股市及風險胃納影響，手績費表現環比料無明顯改善，交易業務按季及按年均有所下行。

伍禮賢表示，上半年與貸款相關的工商金融業務有不錯表現，而財富管理業務也受惠於環球股市復甦而保持增長，預計該兩大業務今年下半年仍能保持平穩增長。

貸款及財富管理業務料有不錯表現

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，預計滙豐第三季業績受惠於高息環境有望表現理想，淨利息收入及淨息差有望繼續做好。派息方面，第三季有望派季息0.1美元，與第二季看齊。雖然美國加息接近尾聲，但對於盈利能力帶來的影響會有滯後作用，故現階段不會太過擔憂。

與此同時，上半年與貸款相關的工商金融業務有不錯表現，而財富管理業務也受惠於環球股市復甦而保持增長，預計該兩大業務今年下半年仍能保持平穩增長。資產質素方面，第二季撇賬不算多，而內房風險敞口也並非特別大，預計撥備將保持平穩。

郭思治表示，近日滙豐跟隨大市而股價表現有所波動，股息率達近8厘，建議可於目前水平約58元分段入手，中長期有望回穩至60元以上。（張浩維攝）

中長期有望回穩至60元以上

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，預計滙控息差優勢持續，第三季業績仍會有穩定增長，「就算無驚喜都會平平穩穩」，並預計有能力進行進一步回購，明年並有機會提升派息。該行已公佈若果能完成出售加拿大業務，將於首季派發特別息，他相信成功機會相當高。

對於美國加息接近尾聲，會否影響滙豐其後息差表現，他表示，美國仍會維持高息一段較長時間，仍看好滙豐基本面及中長期股價表現。近日該股跟隨大市而股價表現有所波動，股息率達8厘，建議可於目前水平約58元分段入手，中長期有望回穩至60元以上。

集團早前宣布恢復派季股，加上早已預告會派0.21美元特別股息，綜合券商預期料全年派0.6美元，現價預測股息率約8厘。