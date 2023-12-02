金價料最快月內「破頂」　專家傳授投資心得　見呢個位可沽！

全球經濟晦暗低迷時，市場目光總會回歸至最原始的「真金白銀」。近期黃金價格高歌猛進，連續兩個月波動攀升，衝破每盎司（下同）2,000美元大關後，更在11月底創下2,052美元的半年新高，較十月初的1,821美元漲逾12%。



是次《香港01》訪問到三位黃金領域專家，其均不約而同指出，近月金價漲勢持續，始終離不開美國加息週期變化及以巴衝突兩大主因。適逢12月傳統金價強勢月份，有專家更預測金價有極大概率會突破歷史高位，最樂觀情況甚至來年會飆至2,400美元水平。



細數往昔，COVID肆虐兼中美關係「急凍」亂局下，身為「避險資產」的黃金價格峰頂約見2,089美元，隨後輕微回落。時至俄烏戰火起，金價再衝至1,974美元位置，之後升勢未減。儘管現時金價在高位持續震蕩徘徊，最新報2,042美元，但其屢破2,000美元關口，近年的確罕見。

專家指出，黃金價格具備季候性特征，12月是傳統黃金強勢的月份。（資料圖片）

兩大動力齊推金價暴漲

道富環球投資管理SPDR ETF亞太區黃金策略師徐志傑分析指出，金價漲幅迅猛主因有二。其一是由於以巴衝突加劇，在地緣政治影響下，致使金價升約9%，投資者更青睞黃金市場以避險。

另一邊廂，市場普遍預計美國加息周期將結束，明年更有極大機會減息，歷史數據表明，減息往往引發市場對經濟衰退的隱憂，加上低息環境亦會推升黃金等「safe asset（安全資產）」價格走高。美元與黃金大有此消彼長呈負相關走勢的意味，若然減息美元勢弱，黃金料再有漲幅。

而獨立外匯商品分析師盧楚仁，亦有同樣看法。他特別指出，以巴戰事與俄烏有異，俄烏戰事爆發於歐洲，拖累歐元走低美元強勢，且美國當時剛開始面對高通脹，因而金價漲勢有限。但如今美國孳息率開始回落、油價下跌、通脹開始降溫，意味著美聯儲加息周期結束，故此金價仍有高歌猛進的空間。

徐志傑稱，相信金價月內將有非常之大的概率破頂。（資料圖片）

金價最快月內「破頂」 2000美元大關可沽

據徐志傑分析，金價具有季候性規律。12月是傳統意義上黃金強勢的月份，故料將有非常之大的幾率「破頂」，甚至或會刷新歷史高位至2,100美元。他指出，明年基本情況目標價為1,950至2,220美元；若然美國大幅降息，經濟進入衰退期，目標價則或有潛力爆升至2,200至2,400美元水平。

同樣看好金價將破頂的盧楚仁預測，金價至明年中都有攀升空間，高約9成的概率突破歷史高位，且最快月內就可實現。他預估目標價為2,150美元，故而已持有黃金類資產的投資者如需套現，金價突破2,000美元大關，即可採取熔金及沽金等操作。

不過周生生大中華營運總經理劉克斌對金價的態度，則不似前兩位專家樂觀。他認為美元走弱反會帶動金價「冷靜下來」，料金價應在每盎司1,800至2,000美元的區間波動。

惟劉克斌認為，美元走弱金價也會隨之勢弱，金價再大幅上漲的幾率有限。（資料圖片）

專家各砌心水黃金投資組合

提及投資組合的資金分配問題，三位專家均不約而同提醒投資者，黃金類投資產品的回報週期較長，且常用作風險對沖，因而無需分配過多資金。且投資方法眾多，包括實體黃金、黃金ETF、紙黃金等諸多選擇，各有利弊。但其強調，黃金類股票與金價的關聯度有限，需綜合考慮股市整體環境，不可因金價走高而貿然入市。

徐志傑認為，一般散戶投資組合中，有6成為股票投資， 5%的黃金比例，已足以對沖股票市場風險；盧楚仁則建議，穩陣派投資者可分配3至4成的資金，用以黃金類投資。如若不考慮期貨等高風險的槓桿投資，還可再略提高比例。而保守派的劉克斌則提醒，黃金屬長期投資，須得有多餘的資金，方可選擇。