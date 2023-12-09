金價創新高！　6金舖沽金大格價　每両價差可逾800蚊

國際金價本周「破頂」，創歷史新高，現貨金及紐約期金均突破每盎司2,100美元大關。金價自10月初至今，更一路暴漲約18%。《香港01》早前在金價徘徊在1,937美元的同一天內，分別向本港4大連鎖金舖（周生生、周大福、六福及謝瑞麟）、兩間銀行（恒生及中銀香港）、兩間老字號（材記收金及忠記金鋪）逐一格價，發現當中沽金門路及隱藏收費大有講究，每両價差更可逾800元。



法國「現代小説之父」巴爾扎克筆下最著名的主角「吝嗇鬼」葛朗台，成功由普通人轉型成「金融巨鱷」，所靠的是金價暴漲時熔金套現，再大手購公債食高息，以10萬法郎換來600萬法郎收益。現時香港金價飆升、息口高企、綠債誘人，文中事似成現實，沽金套現換取其他高息收入，亦不失為上策。



若需沽金，應參考各間金店當日買入價。（資料圖片）

一、買入價計法大不同 部分包含佣金「托價」

實物黃金粗略可分為飾金與金條，沽金參考的應為買入價，通常較賣出價為低。周生生官網當日飾金，買入價報每両（下同）17,060元，惟其後一欄「如收佣金（參考）」價報17,400元，前後價差不小。

到底兩者有何分別？記者致電分店查詢，店員表示，店中所謂參考價，是由於金舖往往會加收2%的佣金，即以「首飾重量×當日買入價×（100%-2%）」，故扣減後方為回收實價。

值得留意的是，另一家周大福計算方法則有所不同。據官網所見，其飾金只有列出17,410元的買入價，但其實價格是包括佣金在內。故若以此為例，當扣減佣金後，實際買入價只有17,061元。換言之，兩間金行價格所差無幾。顧客亦要事前了解清楚，不同金舖買入價的計算方法。

金舖官方價往往加收2%佣金，以「首飾重量×當日買入價×（100%-2%）」扣減後方為回收實價。

二、回收飾金火耗費不一 部分僅收自家產品

另一邊廂，就純度差異，例如銜接鎖扣等非足金部分，各大寶號「火耗費」（即熔金費用）亦有不同。當中周生生、周大福、六福三間金舖均表示，在其商號所賣出的飾金，如返回本店沽出，均不收火耗。如為其他商號所出製的飾金，則需查看實物，通過折損、成色乃至是否為大品牌產品等綜合因素，確認火耗費。而謝瑞麟則表示，僅會接收自家所售出的金飾，不接受其他金行金飾回收。

此外，如「以金換金」，回收價將有不同優惠。周大福、六福及周生生的換金價，每両約增300元，當中亦會視乎市場走勢而定。但謝瑞麟換金無優惠，與正常買入價相同。但要注意，就買金及換金而言，均需要支付手工費。

惟謝瑞麟表示不接受外號產品回收，換金價也無讓利。（資料圖片）

三、無單據會影響金價？ 收支票定現金有規定

周生生、周大福、六福及謝瑞麟四間連鎖金店均表示，如無買入時的單據亦無妨。雙方協商完成後，會先行「火銷」檢驗。不過周大福表示，顧客需要簽訂同意書，若因純度有差，將不會負責因檢驗操作所致的飾物變形。

而待驗「火銷」檢驗完畢，即可熔金。六福表示將當場熔金，客戶可直接親眼目睹；周大福稱熔金程序不在店內，但若需要，可考慮予客戶查看。

當中，四大金行均提供現金、支票兩種支付方式。一般而言，較小金額，顧客可選擇任何一種支付方式；但若金額較大，店鋪往往只能提供支票。謝瑞麟分店表示，千多元以下可直付現金；周生生分店則稱，約為2萬元以下交易額可付現金，2萬元以上則需開支票；六福未有提供；而周大福可付現金的交易額最大，分店店員表示，幾十萬元以下均可提供現金支付方式。

六福店員表示，客戶可親眼目睹熔金過程。（資料圖片）

四、老字號稱無需雜費 每両價差800蚊？

除卻以上選擇，本港亦有諸多老字號金店，以高價收金著稱。位於佐敦的材記收金，與位於上環的忠記金鋪均表示，無需佣金火耗等任何雜費，僅依查驗飾金重量即可。

兩鋪當日均報17,900元，較金舖所開出的17,060元，每両價差可逾800元。不過，比對國際金價，以本港黃金單位中1両等於1.2金衡盎司，國際金價直接換算約為18,130元，因此即使高價讓利，老字號金鋪收金「密食當三番」，仍應「有得賺」。

材記表示，不會收取佣金火耗等雜費。（店鋪Facebook截圖）

五、金條回收銀行「價更高」 分行處理辦法各異？

而金條回收而言，就連金舖店員亦推薦直接沽給銀行，稱買入價會更高。據官網顯示，中銀香港目前有35間分行，提供實金買賣，恒生則有11間。但兩間銀行均要求需擁有該行戶口，交易所得金額亦將直接轉賬至該戶。

據中銀香港查詢熱線指，目前僅回收中銀香港所發行的黃金產品，其他店舖所購的實金，則需與分行確認；而另一分行店員卻強調，分店只接收中銀香港發行的實金產品，不接受其他店舖乃至內地中銀的實金。

至於恒生兩個客服熱線所回答的結果亦不一，一位回應稱僅接受經由恒生辦理或代理的實金；另一位則表示可接收其他店舖所購產品，但需與恒生所發行的產品同等規格，且需驗實物方可決定。